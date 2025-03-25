Åìµþ¶â¡¡¥É¥ë¹â·ùµ¤¤·NY»Ô¾ì¤Ç¶âÀèÆðÄ´¤â±ß°Â¤¬»Ù¤¨¤Ç¥×¥é¥¹·÷
Åìµþ»þ´Ö10:55¸½ºß
Åìµþ¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á14688.00¡Ê+43.00¡¡+0.29%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªJUN 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3046.80¡Ê+2.80¡¡+0.09%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤ÏNY»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÆðÄ´¡£»þ´Ö³°¤Ç¤Ï²¼¤²»ß¤Þ¤ê¡£Åìµþ¶â¤Ï±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤
Åìµþ¶âÀèÊªFEB 26·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë
1¥°¥é¥à¡á14688.00¡Ê+43.00¡¡+0.29%¡Ë
£Î£Ù¶âÀèÊªJUN 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á3046.80¡Ê+2.80¡¡+0.09%¡Ë
¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì
NY¶âÀè¤ÏNY»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¹â¤ò¼õ¤±¤ÆÆðÄ´¡£»þ´Ö³°¤Ç¤Ï²¼¤²»ß¤Þ¤ê¡£Åìµþ¶â¤Ï±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤