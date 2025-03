¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥Ç¥¤¡Ù15Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¤Ç¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸ ¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥ó¤Î¥Ó¥ê¡¼ ¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÍò¤ËÍ¾Íµ¤ÎÈù¾Ð¤ß

2月下旬、新大阪駅でファンから多くの声援を浴びていたのは、米パンクロックバンド『グリーン・デイ』のフロントマン、ビリー・ジョー・アームストロング(53)だ。彼らは、2月21日から開催されたジャパン・ツアーのために来日していた。

「1990年代のパンクロックブームの火付け役で、1994年に発表したアルバム『ドゥーキー』は全米で1000万枚以上。世界で2000万枚の売り上げを記録しました。収録曲の『バスケット・ケース』はモダン・ロックチャートで1位に輝き、ライブの定番曲になっています。

’04年のアルバム『アメリカン・イディオット』は、第47回グラミー賞でパンクロックバンドとして史上初となる『最優秀ロック・アルバム賞』を受賞。全世界累計セールスは7,500万枚以上で、MVの累計再生回数は100億回を誇ります。これまで、グラミー賞を5度受賞するなど、30年間、パンク・ロック界のトップに君臨したスーパーバンドです」(音楽雑誌記者)

’20年に予定していた来日公演がコロナ禍のため中止に。その後、振り替え公演も行われなかったため、今回の来日は、実に15年ぶりだった。大阪でのライブを終え、次の名古屋公演のため新大阪駅に現れた彼らを多くのファンが待ち構え、一斉にフラッシュの嵐が浴びせられたのだった。ビリーは集まったファンたちに手を振り、余裕の微笑みを浮かべていた。

日本では「青春パンク」などと呼ばれるグリーン・デイだが、常に戦争反対のメッセージを発信。政治的発言を積極的に行うことでも知られている。

「とくに、ビリーは、現アメリカ大統領であるドナルド・トランプの政権やイーロン・マスクへの批判を続けていることで知られています。昨年7月にワシントンで開催されたライブでは”idiot(バカ)”と書かれたトランプ大統領のマスクを掲げて熱唱しました。

今年1月に南アフリカのヨハネスブルグで行われたライブでは、シングル曲『アメリカン・イディオット』の歌詞を『I’m not a part of the Elon agenda(イーロンの計略には加担しない)』と言い換え、イーロン・マスクを痛烈に批判し、話題になりました」(前出・記者)

2月21日に行われた大阪でのライブでは、そんな政治的メッセージは封印。MC時間を取らず、淡々と演奏を続ける。ラッキーなファンをステージに呼び寄せたり、「ザ・ブルーハーツ」の『リンダリンダ』をビリーが独唱。全25曲を披露し、観客を酔わせた。

次の来日公演は、はたしていつになるのか。待ちきれない──。

