◆⽮吹奈⼦・⼭下幸輝ら「TGC in 大阪・関西万博」出演決定

【モデルプレス=2025/03/25】4月5日に大阪・関西万博会場内EXPOメッセ「WASSE」にて開催される「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025」より、追加出演者が発表された。ゲストに、話題作への出演が続き俳優を中⼼にバラエティ番組等でも活躍する⽮吹奈⼦、5⼈組ボーイズグループWILD BLUEとしての出演も決定している地元⼤阪府出⾝の⼈気俳優・⼭下幸輝、⼩中学⽣を中⼼に⼈気を誇り“若者認知度100%”と称されている原宿系動画クリエーターしなこ、3⽉1⽇に開催した「マイナビTGC 2025 S/S」でランウェイデビューを果たした⾼校⽣インフルエンサー希空の出演が決定した。

◆パビリオンや催事の魅⼒を発信「EXPO 2025 STAGE」決定

◆“TGC地⽅創⽣プロジェクトステージ”甲府市、豊⽥市、⼀宮市、蒲郡市、鯖江市が参画

◆「マイナビ TGC in 大阪・関西万博 2025」概要

さらに、かつて⼤⼈顔負けのコメント⼒と丁寧な受け答えで天才⼦役として活躍し、今年で芸能活動15年となる俳優・寺⽥⼼がTGC初登場。そして、フリースタイルフットボールU16でチャンピオンに輝いた経歴を持つ、フリースタイルフットボール選⼿Soraの出演も決定した。4⽉13⽇から開催される⼤阪・関⻄万博の若年層に向けて「⼤阪・関⻄万博 PR ブロンズパートナー」として、認知拡⼤・機運醸成・来場意欲喚起に取り組むTGC。⼀昨年3⽉のマイナビ「TGC 2023 S/S」でのスペシャルステージの実施を⽪切りに、北九州・⼭梨・静岡・和歌⼭・熊本・愛媛とTGC開催地をミャクミャクと豪華出演者と共にまわり、⼤阪・関⻄万博の機運情勢に取り組んでいた。「マイナビ TGC in ⼤阪・関⻄万博 2025」のステージでは、開幕直前の⼤阪・関⻄万博のパビリオンや催事の魅⼒を発信する「EXPO 2025 STAGE」を実施。当時の⽇本のファッションに⼤きな変化を与え、最先端ファッションの象徴として注⽬を集めたことでも知られる1970年の⼤阪万博。⼤阪・関⻄万博のパビリオンのアテンダントユニフォームにフィーチャーし、ファッションの祭典であるTGCでは「EXPO 2025 Pavilion FASHION SHOW」と題し、⼤阪・関⻄万博だからできるファッションショーを披露する。また、ロボットなどの最先端技術や世界各地の⽂化、建築を楽しむことができるパビリオンに加え、会期中の⼤阪・関⻄万博では、胸が高鳴るような楽しさや、学び、気づきを感じる多種多様なイベントが⾏われる。そこでTGCは、会期中に開催されるイベントの中から、⼤阪・関⻄万博で⾒ることができる⽇本の伝統芸能・祭にフィーチャー。「EXPO 2025 MATSURI SPECIALSTAGE」と題し、⽯⾒神楽やどまつり、太⿎など、⼤阪・関⻄万博で⾒ることができる⽇本の伝統芸能を紹介する。TGCは、2015年より各地域の魅⼒や産業をコンテンツ化し全国に向けて発信するとともに、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGC ならではの地⽅創⽣という理念のもと「TGC地⽅創⽣プロジェクト」を展開。「TGC地⽅創⽣プロジェクト」始動から10年、全国各地の様々な⾃治体の皆様と歩みを進めてきた「TGC地⽅創⽣プロジェクト」に参加する5⾃治体との共創ステージとして、⾃治体が推進し描く未来社会をテーマとした「Sustainable Action STAGE supported by REGIONAL SUPPORTER」と、地域が⼤切に守ってきた伝統⼯芸や産業をテーマとした「Made in JAPAN STAGE supperted by REGIONAL SUPPORTER」の2ステージを実施する。「Sustainable Action STAGE supported by REGIONAL SUPPORTER」に参画するのは、⽇本が世界に誇る「宝⽯のまち」として知られ、⽔素バーナーでの⾦属加⼯と宝⽯の端材で装飾した環境に優しい「サステナブルジュエリー」という新たな試みにチャレンジしている甲府市と、2019年にゼロカーボンシティ宣⾔をし、官⺠連携によるステークホルダーとの「つながり」を⼤切に、2050年カーボンニュートラルを⽬指す豊⽥市。「Made in JAPAN STAGE supperted by REGIONALSUPPORTER」に参画するのは、イタリアのビエラ、イギリスのハダースフィールドと並んで世界三⼤⽑織物産地の1つとして、世界からも⾼い評価を受ける尾州産地のある⼀宮市と、三河⽊綿を中⼼とした「繊維のまち」として知られ、製品化していくほぼ全ての⼯程を産地で完結させることができる蒲郡市と、⽇本唯⼀の眼鏡産地として眼鏡フレーム国内⽣産シェア約90%を誇る「めがねのまちさばえ」として知られ、2025年に眼鏡産業⽣誕120周年を迎える鯖江市だ。「TGC地⽅創⽣プロジェクト」ステージを通して、TGCが⾃治体と共に取り組んでいる地域の魅⼒発信や未来に向けた取り組みを伝えていく。(modelpress編集部)日時::2025年4月5日(土)会場:EXPOメッセ「WASSE」(大阪府大阪市此花区1丁目)ゲスト::WEESA(PSYCHIC FEVER)、池⽥美優、⼊江美沙希、⾹川沙耶、加藤栞、加藤ナナ、川⼝ゆりな、河村ここあ、くれいじーまぐねっと、雑賀サクラ、しなこ、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、Sora、平祐奈、鶴嶋乃愛、寺⽥⼼、とうあ、NAOYA(MAZZEL)、中条あやみ、なごみ、那須ほほみ、なっちー、希空、ブリッジマン遊七、本⽥紗来、MINAMI、宮迫翠⽉、村重杏奈、村瀬紗英、⽮吹奈⼦、⼭下幸輝、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、⽶澤りあ 他 ※50⾳順モデル:涼那、村上なずな、メリサ 他 ※50 ⾳順アーティスト:EXILE B HAPPY、PSYCHIC FEVER、FRUITS ZIPPER、WILD BLUEオープニングアクト:Toua 他MC:ウエンツ瑛⼠、宇垣美⾥【Not Sponsored 記事】