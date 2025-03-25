¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ï¸Â³¦À£Á°¤ÇÎÏ¤ò²Ã¸º¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡¡Îý½¬Ãæ¤ËÆÍÁ³ÎÞ¡¢¸«¸í¤ëÂÎ½Å´ÉÍý¡Ä»×½Õ´ü¤Î½÷»ÒÉô³è»ØÆ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦
¹â¹»¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÆüËÜ°ì¡¢Çß²Ö¡ÊÂçºå¡Ë¡¦ßñÅÍ¹áÎ¤´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³ÍýÇ°
¡¡1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹â¹»À¸¤Î¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°ÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦Âè35²óÁ´ÆüËÜ¹â¹»¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°Áª¼ê¸¢¡£Á´¹ñ68¥Á¡¼¥à¤¬½¸¤Ã¤¿¼«Í³±éµ»¶¥µ»¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Çß²Ö¡ÊÂçºå¡Ë¤À¡£¹â¹»À¸»Ë¾å½é¤ÎÂçµ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢6Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÄÏ¤ó¤ÀÆüËÜ°ì¡£»ØÆ³¤¹¤ëßñÅÍ¹áÎ¤¡Ê¤Î¤·¡¦¤«¤ª¤ê¡Ë´ÆÆÄ¤Ï2005Ç¯¤ÎÁÏÉô¤«¤éÁª¼ê¤ò¸«¼é¤êÂ³¤±¤ë¡£¶¯¹ë¹»¤Ë¤Þ¤Ç°é¤Æ¾å¤²¤¿»ØÆ³¤ÎÍýÇ°¡¢»×½Õ´ü¤Ë¤ª¤±¤ë½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÉô³è»ØÆ³¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡¢¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¿À¸¶ ±Ñ¾´¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
¡¡Çß²ÖRAIDERS¡Ê¥ì¥¤¥À¡¼¥¹¡Ë¤ÏÃæ¡¦¹â¹ç¤ï¤»¤ÆÉô°÷77¿Í¤¬ºßÀÒ¤·¡¢ßñÅÍ¹áÎ¤´ÆÆÄ¤Ï¹â¹»3¥Á¡¼¥à¡¢Ãæ³Ø2¥Á¡¼¥à¤ò4¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤È¤â¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áª¼ê¤Ëµá¤á¤ë¤Î¤Ï¡Ö¾ï¤Ëº£¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦Ä©Àï¿´¡£6Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿Á´ÆüËÜ¤â¡¢¥·¡¼¥º¥óºÇ½é¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿¡Ö¥È¥ê¥×¥ë3´ð¡×Ä©Àï¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹â¹»À¸½é¤ÎÂçµ»¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤âÌ§ÌÌ¼«Í³³Ø±à¹â¡ÊÂçºå¡ËÆþ³Ø¤òµ¡¤Ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ï¤á¡¢ºÇ¾åÃÊ¤Ë¾è¤ë¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£Çß²Ö½÷»ÒÂç¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤È¤â¤ËÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç³Ø¤ÈÂ´¶È¸å¤Ë¿Ê¤ó¤À¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Ç¤È¤â¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤â2ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¼«¿È¡¢ÆüËÜ¤ÇÃ¯¤âÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤µ»¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢¥¯¥ê¥¢¤·¤¿»þ¤ÎÃ£À®´¶¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¤³¤ì¡¢Ã£À®¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢Ã£À®¤·¤Æ¤¤¤¯´î¤Ó¤òÌ£¤ï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£RAIDERS¤Ç20Ç¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏºÇ¾åÃÊ¤Ç¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¡¢¤½¤ì¤ò¶¯¿Ù¤Ê¶ÚÎÏ¤Ç¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ù¡¼¥¹¡¢¸å¤í¤«¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤¤¤¦16¿Í¤¬³Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¶¥µ»¡£»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Áª¼ê¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤À¡£
¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¶¯¤¤»Ò¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Î¤³¤È¤Ç¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¡¢Çº¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¼¤«¤±¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æü¾ï¤ÎÎý½¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ïµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤â¡¢¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¥á¥ó¥¿¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤Ë¤è¤ê¸²Ãø¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤Î»ØÆ³¤Ç´¶¤¸¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö½÷¤Î»Ò¤Ï¸Â³¦¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÃË¤Î»Ò¤Ê¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ø¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÁö¤Ã¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢½÷¤Î»Ò¤Ï°ìÊâ¼êÁ°¤ÇÄìÎÏ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÎÏ¤ò²Ã¸º¤¹¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡1ÂÐ1¤ÇÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤ë¤«¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤³¤ÇËÜ²»¤òÊ¹¤½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Ï¤¹¤´¤¯½÷¤Î»ÒÁê¼ê¤ËÆñ¤·¤¤ÉôÊ¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ò´Þ¤á¡¢ÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤Î»ØÆ³¼Ô¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Ã¸º¤¹¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤Ç¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÄìÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ßñÅÍ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÖÄìÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë»þ¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿»þ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤äÇº¤ß¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¼«¿®¤ËÊÑ¤¨¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î½Ö´Ö¤ËËÜÎÎ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï20Ç¯´Ö¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡ÈÄÉ¤¤¹þ¤ßÊý¡É¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¡É¤Ï¡¢ÂÎÈ³¡¦¤·¤´¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£¤½¤Î°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£Îý½¬Ãæ¤ËºòÆü¤ÈÍÍ»Ò¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Õ¤Ëµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Öº£¡¢²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄü¤á¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë»þ¤ÏÉ¬¤º¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢1ÂÐ1¤Ç¶»¤ÎÆâ¤òÅÇ¤½Ð¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÏÉô°ÊÍè20Ç¯´Ö¡¢·ç¤«¤µ¤º¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Á¥¢¥Î¡¼¥È¡×¡£À®²Ì¡¦²ÝÂê¤«¤éÉÔ°Â¡¦Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢Áª¼ê¤¬Æü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤ÆÄó½Ð¤µ¤»¡¢¥³¡¼¥Á¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÍÍ¤Ë1ÂÐ1¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¿Þ¤ê¡¢¿´Íý¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£
¡¡½÷»ÒÁª¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢²áÅÙ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤á¤Ð¡¢Ìµ·î·Ð¤äÈèÏ«¹üÀÞ¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£½ÅÎÌ¤Î·Ú¤µ¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¥È¥Ã¥×¤ÎÁª¼ê¤ËÂÎ½Å´ÉÍý¤ò²Ý¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¿ô»ú¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿©¤Ù¤¿¤éÂÌÌÜ¤È¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£±ÉÍÜ»Î¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¤à¤·¤í±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤òÄ«¡¦Ãë¡¦ÈÕ¤È¿©¤Ù¡¢·ìÎ®¤Ê¤ÉÂÎÆâ¤Î´Ä¶¤òÎÉ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¡£
¡Ö¿ô»ú¤¬¸º¤é¤Ê¤¤»Ò¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÊØÈë¤Î»Ò¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¡¢ÊØ¤ò½Ð¤¹¡£»Ò¶¡¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¿å¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Ë±ÉÍÜ»Î¤ÎÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Áª¼ê¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÖÀþ¤Ï°ú¤«¤º¡¢Æ§¤ß¹þ¤à¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß¹þ¤à¥¿¥¤¥×¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤â¡Ø²È¤Ç¤ÏÁ´Á³¡¢²¿¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¡Øµ¢¤Ã¤¿¤éÉô²°¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢º£¤É¤¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆâ¸þ¤¤Ê»Ò¤¬Â¿¤¤¡£»×½Õ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤¬ÝµÆ«¤·¤¤¤È»×¤¦»þ´ü¡£¤Ç¤â¡¢Æ¨¤²¤º¤ËËÜµ¤¤ÇÏÃ¤ò¤·¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈËÜ²»¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¾å¼ê¤ËÊ¹¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÏÃ¤¹Á°¤Ïµã¤¤¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬Îý½¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°¸À¤ï¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ãç´Ö¤ÈÉÔ°Õ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤Ç¤¤ë½Ö´Ö¤¬Íè¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Àþ¤ò°ú¤«¤º¤Ë¤È¤³¤È¤ó»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
Áª¼ê¤ËÅÁÇÅ¤¹¤ëÆüËÜ°ì¤Ø¤Î¾ðÇ®¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï»ØÆ³¼Ô¤¬¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¡¡»ØÆ³Îò20Ç¯¡£°ìÈÖ¤Î¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡×¤È¸À¤¤¡¢º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÌä¤¦¤È¡ÖÆüËÜ°ì¤ò¼è¤ì¤¿¤«¤é½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬Æñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢ßñÅÍ´ÆÆÄ¤Î¿®Ç°¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡Â¿ÍÍÀ¤Î»þÂå¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂÎÈ³¡¢¹Ô¤²á¤®¤¿¾¡Íø»ê¾å¼çµÁ¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤é¡¢Éô³è¤Ë¡Ö³Ú¤·¤µ¡×¤òµá¤á¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤âÁý¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢Çß²Ö¤¬À¨¤¤¤Î¤Ï´ÆÆÄ¤Î°ìÊýÅª¤ÊÇ®°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ÇÁª¼ê¤¬ÆüËÜ°ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤½¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ßñÅÍ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤Î²¼¤Î¥³¡¼¥Á¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»ØÆ³¼Ô¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤âÌÂ¤¤½Ð¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¥Ö¥ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Ã¤ÈÉÕ¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Éô³è¤ÎÌÜÅª¤ä»ØÆ³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤¦Àµ²ò¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Çß²ÖRAIDERS¤ÏßñÅÍ´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢Áª¼ê¤È»ØÆ³¼Ô¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÌÜÉ¸Ã£À®¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦¿À¸¶ ±Ñ¾´ / Hideaki Kanbara¡Ë