¡ÚµÌ¹â½ßÏ¢ºÜ¡ô22¡Û¸½ºß¤ÎÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ïºå¿À¤ÎÆ±´ü¡¦¿¹Ãé¿Î·¯
¡ÚµÌ¹â½ß¡¡¿³´ã¡Ê£²£²¡Ë¡ÛÀ¥ÅÄ¹©¹â»þÂå¤Î£³Ç¯»þ¡¢£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë¤Ï½Õ²ÆÏ¢Â³¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡££¸£±Ç¯¤«¤é¤Ïºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢£´Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¿³È½¤È¤Ê¤ê¡¢£±Ç¯ÌÜ¤Ë½é¤á¤ÆÂà¾ì¤òÀë¹ð¤·¤¿¤Î¤â¹Ã»Ò±à¤Ç¤·¤¿¡£²¿¤«¤È¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï¤´±ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¡¢Æ±´ü¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï³§¡¢µåÃÄÎÀ¤Î¡Ö¸×É÷Áñ¡×¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎÀ¤Ë¤¤¤ë»þ¤ÏÆ±´ü¤È°ì½ï¤Ë¶á½ê¤Ç³°¿©¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎÀ¤Î¶á¤¯¤Ë¥«¡¼¥×¤¬Åö»þ¡¢±óÀ¬»þ¤Î½É¼Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍ¼Î©Áñ¡×¤È¤¤¤¦Î¹´Û¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¹Ã»Ò±àÂç²ñÃæ¤Î¹â¹»µå»ù¤Î½É¼Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¾¯¤·ÉÍÂ¦¤Ë¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥×¤ÎÁª¼ê¤¬ÀöÂõÊª¤ò¥¬¡¼¥Ã¤È²ó¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ç¤¹¡£¤é¤é¤Ý¡¼¤È¹Ã»Ò±à¤¬¤Þ¤À¡¢ºå¿À¥Ñ¡¼¥¯¤È¤¤¤¦Í·±àÃÏ¤ÇÆ°Êª±à¤â¤¢¤Ã¤¿º¢¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶á¤¯¤Ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤²°¤µ¤ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Å¹Ì¾¤¬¡ÖÌÚÇÏ¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÀîÆ£¹¬»°¸µ£Ï£Â²ñÄ¹¤¬¤Ê¤¸¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤âÀîÆ£¤µ¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡ÖÀîÆ£¾Æ¤¡×¤¬¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤Ï¤¤¤Ä¤â¥â¥À¥ó¾Æ¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡£¤½¤ÎÅ¹¤ËÆ±´ü¤ÎÌÌ¡¹¤ÇÌë¤ÊÌë¤Ê½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐÆ±´ü¤ÎÃæ¤Ë¿¹Ãé¿Î·¯¤È¤¤¤¦Åê¼ê¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÈÆ±¤¸¤¯£¸£°Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÀéÍÕ¾¦¹â¤«¤éºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥×¥í¤Ç¤Ï³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¡££±£¸£·¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¤ÇÄ¹ÂÇÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤È¤Ï°úÂà¸å¤â°ì½ï¤Ë³°¿©¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¿¹·¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¥×¥íÌîµåÁª¼ê²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤Ï°ì·³·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤è¤ê£²Ç¯´ÖÂ¿¤¯¸½Ìò¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿£¸£µÇ¯¤ÎÍâÇ¯¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤ÏÌîµåÁª¼ê¤«¤é¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤¿¤ê¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ë¶Ð¤á¤¿¤ê¤È¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²£°£°£°Ç¯¤ËÁª¼ê²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤¬¾¾¸¶Å°¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Èà¤âÁª¼ê²ñ¤Î¿¦°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Áª¼ê²ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â£°£´Ç¯¤Îº¢¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¹çÊ»¤·¡¢£±£°µåÃÄ£±¥ê¡¼¥°À©¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È¤·¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Îº¢¤ÏÁª¼ê²ñ²ñÄ¹¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¸ÅÅÄÆØÌéÁª¼ê¡¢¶áÅ´¤Îã¦Éô¸ø°ìÁª¼ê²ñÄ¹¤é¤È¤È¤â¤Ë¾¾¸¶»öÌ³¶ÉÄ¹¤â¡¢¿¹·¯¤â¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£µå³¦½é¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢£±£²µåÃÄ£²¥ê¡¼¥°À©¤Î°Ý»ý¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤¿°ì°÷¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëµå³¦ºÆÊÔÌäÂê¤ò·Ð¤ÆÁª¼ê²ñ¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Á°»öÌ³¶ÉÄ¹¤Î¾¾¸¶¤µ¤ó¤¬£±£µÇ¯¤Ë¤´ÉÂµ¤¤Î¤¿¤á£µ£¸ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£¿¹·¯¤¬»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Áª¼ê²ñ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¼ê¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿¤ê¡¢¸½¹ÔÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¡×¤â¡¢Áª¼ê²ñ¤Î³èÆ°¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢£Í£Ì£Â¤È¤Î¾ò·ï¸ò¾Ä¤â¹Ô¤¦ÌòÌÜ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¬¸½Ìò¤Ç¿³È½°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¡¢¿¹·¯¤¬£±£²µåÃÄ¤ò²ó¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥×»þ´ü¤ËµÜºê¤ä²Æì¤Ç¤â¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿³È½¤ò¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹·¯¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤µå³¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£