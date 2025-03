¥ª¥Ë¥Ý¥Æ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¡ªÌ£¸»¡Ø¥â¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼´Æ½¤ ¥ª¥Ë¥Ý¥Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯(¤¦¤¹¤·¤ªÌ£)¡Ù

味源は、今回、モスバーガーとのコラボ商品第4段として、『モスバーガー監修 オニポテスナック(うすしお味)』を2025年4月10日(木)から全国のスーパーや小売店、ドラッグストア等で販売します。

味源『モスバーガー監修 オニポテスナック(うすしお味)』

希望小売価格:270円(税込)

内容量 :40g

賞味期限 :製造日より185日

味源は、今回、モスバーガーとのコラボ商品第4段として、『モスバーガー監修 オニポテスナック(うすしお味)』を2025年4月10日(木)から全国のスーパーや小売店、ドラッグストア等で販売。

日本生まれのハンバーガーチェーン店「モスバーガー」。

独自のメニュー開発で多くの人に愛され続けているモスバーガー監修のもと、遂にあのメニューとのコラボが実現しました。

【オニポテはモス生まれのオリジナルサイドメニュー】

モスバーガーの「オニポテ(フレンチフライポテト&オニオンフライ)」は、ホクホク感が特徴のフレンチフライポテトと、甘み抜群のオニオンフライが味わえる、モスバーガーのオリジナルメニューです。

強めにきかせたパタゴニアソルトが素材の美味しさを引き立て、長年愛され続けています。

モス大人気サイドメニュー「オニポテ」※画像はイメージです

【コラボ第4弾は、大人気定番サイドメニューとの夢のコラボ!】

第4弾のコラボはなんと、モスバーガーの定番サイドメニュー「オニポテ(フレンチフライポテト&オニオンフライ)」との夢のコラボレーション!

サイドメニューながらも「モスいえばオニポテ!」というファンの方も多い、大人気メニュー「オニポテ」の味わいをイメージした、モスバーガー×あじげんのオリジナル商品です。

【オニポテの見た目や味わいを再現!】

サクサク食感で仕上げた低温真空フライ製法のポテトスティックと、同じく低温真空フライ製法で仕上げたオニオンフライをミックスしています。

素材の味を引き立たせるため、パタゴニアソルトを効かせ、さらにほんのりコンソメを合わせています。

オニオンとポテト両方の美味しさをしっかり味わえるよう、数十回にわたり試作を重ねています。

第4弾のオニポテスナック(うすしお味)は、優しい甘さのオニオンと、塩気のきいたポテトの両方の美味しさを楽しめる、一度で二度美味しい商品です。

ハンバーガーと一緒に楽しんだり、みんなでシェアしたりと、様々なシーンで楽しめます。

また、全国発売に先駆けて、3月26日(水)から全国のモスバーガー店舗にて先行販売を行います。

※地域・店舗により販売状況が異なる場合があります。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post オニポテをそのままスナックに!味源『モスバーガー監修 オニポテスナック(うすしお味)』 appeared first on Dtimes.