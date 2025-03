ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」に「謎解きの招待状 〜推し生誕祭への扉〜」が登場。

推し活を楽しむゲストの元に、「推し」の生誕祭への招待状が届くところから始まる、1日1室限定宿泊プランです!

謎解きの後は推しグッズを飾り、推し色ドリンクを味わいながら推し活ステイを楽しめます☆

ホテル ユニバーサル ポート/ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「謎解きの招待状 〜推し生誕祭への扉〜」

期間:2025年4月10日(木)〜 9月30日(火)

料金:4名1室利用 1名あたり(素泊まり)9,000円〜(税・サ込)※宿泊税別

客室:ヴィータ スーペリアツイン、ヴィータ デラックスツイン など

予約:2025年3月24日(月)よりホテル公式ウェブサイトにて予約受付開始

「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」に、謎解きを楽しめる宿泊プラン「謎解きの招待状 〜推し生誕祭への扉〜」が登場。

毎年人気の謎解き宿泊プランが、2025年は「箱型謎解き」へとリニューアルされます。

箱型謎解きとは複数の錠がかかった箱を開けるため、様々なアイテムに書かれた暗号や隠された仕掛けなどの謎を解き、箱を開けながらゲームクリアを目指す謎解きゲームです☆

ストーリーのテーマは「推し活」

すべての謎が解けると、手持ちの推しグッズを思いのままに飾れる「推し祭壇」が完成します。

謎解きクリアの特典として、好きなカラーを選べる全9色の推し色ドリンクも用意。

ドリンクを楽しみながら推し祭壇にグッズを飾り、お部屋で推し活ステイを満喫できます!

※推し色ドリンクは隣館のホテル ユニバーサル ポート1Fレックスカフェにて用意(テイクアウト可)

ストーリー

想定プレイ時間:2時間〜3時間

難易度:中級〜上級 ※個人の感覚により異なります。

※コミュニケーションアプリを使用します。インストールしていない場合は、インストールが必要です。

チェックインを終えて部屋に入ると、テーブルには「推しの生誕祭へご招待!」と書かれた、奇妙な封筒が。

推し活のためにここまで来たゲストは、わくわくしながら封筒を開けると、招待状ならぬ挑戦状のような文言が目に飛び込んできました。

「あなたの推しへの思いを確かめます。このトランクをすべて開けることが出来れば、生誕祭へ招待されるでしょう。」

とても怪しいけれど、何よりも推しへの愛情を持つあなたは、トランクを開けてみることにしました。

推し活ステイにぴったりな、箱型謎解きを楽しめる宿泊プラン。

ホテル ユニバーサル ポート/ヴィータの宿泊プラン「謎解きの招待状 〜推し生誕祭への扉〜」は、2025年4月10日〜9月30日まで開催です☆

