¡Ö¿ä¤·º×ÃÅ¡×¤¬ºî¤ì¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ª¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È¡¿¥ô¥£¡¼¥¿¡ÖÆæ²ò¤¤Î¾·ÂÔ¾õ ¡Á¿ä¤·À¸ÃÂº×¤Ø¤ÎÈâ¡Á¡×
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È¡×¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È ¥ô¥£¡¼¥¿¡×¤Ë¡ÖÆæ²ò¤¤Î¾·ÂÔ¾õ ¡Á¿ä¤·À¸ÃÂº×¤Ø¤ÎÈâ¡Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à¥²¥¹¥È¤Î¸µ¤Ë¡¢¡Ö¿ä¤·¡×¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ø¤Î¾·ÂÔ¾õ¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢1Æü1¼¼¸ÂÄê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡ª
Ææ²ò¤¤Î¸å¤Ï¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ò¾þ¤ê¡¢¿ä¤·¿§¥É¥ê¥ó¥¯¤òÌ£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¿ä¤·³è¥¹¥Æ¥¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ù
¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È¡¿¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È ¥ô¥£¡¼¥¿¡ÖÆæ²ò¤¤Î¾·ÂÔ¾õ ¡Á¿ä¤·À¸ÃÂº×¤Ø¤ÎÈâ¡Á¡×
´ü´Ö¡§2025Ç¯4·î10Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á 9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÎÁ¶â¡§4Ì¾1¼¼ÍøÍÑ 1Ì¾¤¢¤¿¤ê¡ÊÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë9,000±ß¡Á¡ÊÀÇ¡¦¥µ¹þ¡Ë¢¨½ÉÇñÀÇÊÌ
µÒ¼¼¡§¥ô¥£¡¼¥¿ ¥¹¡¼¥Ú¥ê¥¢¥Ä¥¤¥ó¡¢¥ô¥£¡¼¥¿ ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó ¤Ê¤É
Í½Ìó¡§2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¥Û¥Æ¥ë¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï
¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È¡×¤È¡Ö¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È ¥ô¥£¡¼¥¿¡×¤Ë¡¢Ææ²ò¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖÆæ²ò¤¤Î¾·ÂÔ¾õ ¡Á¿ä¤·À¸ÃÂº×¤Ø¤ÎÈâ¡Á¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
ËèÇ¯¿Íµ¤¤ÎÆæ²ò¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¡ÖÈ¢·¿Ææ²ò¤¡×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¢·¿Ææ²ò¤¤È¤ÏÊ£¿ô¤Î¾û¤¬¤«¤«¤Ã¤¿È¢¤ò³«¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿°Å¹æ¤ä±£¤µ¤ì¤¿»Å³Ý¤±¤Ê¤É¤ÎÆæ¤ò²ò¤¡¢È¢¤ò³«¤±¤Ê¤¬¤é¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ææ²ò¤¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡ù
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆæ¤¬²ò¤±¤ë¤È¡¢¼ê»ý¤Á¤Î¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤ò»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¾þ¤ì¤ë¡Ö¿ä¤·º×ÃÅ¡×¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¢¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê¥«¥é¡¼¤òÁª¤Ù¤ëÁ´9¿§¤Î¿ä¤·¿§¥É¥ê¥ó¥¯¤âÍÑ°Õ¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¿ä¤·º×ÃÅ¤Ë¥°¥Ã¥º¤ò¾þ¤ê¡¢¤ªÉô²°¤Ç¿ä¤·³è¥¹¥Æ¥¤¤òËþµÊ¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨¿ä¤·¿§¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏÎÙ´Û¤Î¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È1F¥ì¥Ã¥¯¥¹¥«¥Õ¥§¤Ë¤ÆÍÑ°Õ¡Ê¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä¡Ë
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
ÁÛÄê¥×¥ì¥¤»þ´Ö¡§2»þ´Ö¡Á3»þ´Ö
Æñ°×ÅÙ¡§Ãæµé¡Á¾åµé¡¡¢¨¸Ä¿Í¤Î´¶³Ð¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤ò½ª¤¨¤ÆÉô²°¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÎÀ¸ÃÂº×¤Ø¤´¾·ÂÔ¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡¢´ñÌ¯¤ÊÉõÅû¤¬¡£
¿ä¤·³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÉõÅû¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¾·ÂÔ¾õ¤Ê¤é¤ÌÄ©Àï¾õ¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸¸À¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤Ø¤Î»×¤¤¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤ò¤¹¤Ù¤Æ³«¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¡¢À¸ÃÂº×¤Ø¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
¤È¤Æ¤â²ø¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤è¤ê¤â¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò»ý¤Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ä¤·³è¥¹¥Æ¥¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢È¢·¿Ææ²ò¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡£
¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È¡¿¥ô¥£¡¼¥¿¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ÖÆæ²ò¤¤Î¾·ÂÔ¾õ ¡Á¿ä¤·À¸ÃÂº×¤Ø¤ÎÈâ¡Á¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î10Æü¡Á9·î30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡ù
Â³¤¤ò¸«¤ë
Â³¤¤ò¸«¤ë
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡Ö¿ä¤·º×ÃÅ¡×¤¬ºî¤ì¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡ª¥Û¥Æ¥ë ¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥Ý¡¼¥È¡¿¥ô¥£¡¼¥¿¡ÖÆæ²ò¤¤Î¾·ÂÔ¾õ ¡Á¿ä¤·À¸ÃÂº×¤Ø¤ÎÈâ¡Á¡× appeared first on Dtimes.