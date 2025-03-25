¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×Âçºå¤Î28Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¥Ð¥ó¥º¤ÇÌÜ¶Ì¾Æ¤Ž¥¥Ñ¥Æ¥£Ž¥¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤Ê¤É¤ò¥µ¥ó¥É
¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ï3·î27Æü¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òÂçºåÉÜÆâ¤Î·×28Å¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
²Á³Ê¤ÏÃ±ÉÊ590±ß(ÀÇ¹þ)¡£ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï10·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¤¿¤Þ¤´¥Ù¡¼¥³¥óÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×3·î26ÆüÈ¯Çä¡¢¡È¥µ¥à¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¡É¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¡¢¡ÖßÕ¤ê¾ßÌýÉ÷ ¥À¥Ö¥ëÆù¸ü¥Ó¡¼¥Õ¡×¤Ï¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÅÐ¾ì¡Ò¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×³µÍ×¡Ó
¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ò¥Ð¥ó¥º¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ñ¥Æ¥£¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¹È¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¤«¤Ä¤ªÊ´¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤È¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥½¡¼¥¹¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¡£
ËüÇî¤¬³«¤«¤ì¤ëÂçºå¤Ç¡¢¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢³«È¯¤ò»Ï¤á¤¿¡£¤¿¤³¾Æ¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂçºå¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¿©ºà¤òÃæ¿´¤Ë¸¡Æ¤Ž¥³«È¯¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢ ´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¥¨¥¢¥í¥×¥é¥¶Å¹¡×¤Ç¤ÏÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡¦¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö°ì¸ý¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¥ó¥º¤ä¤¿¤Þ¤´¤Ê¤É¤Î¶ñºà¤¬¡¢Ç»¸ü¤Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥½¡¼¥¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡ÛKFC¡Ö30%OFF¥Ñ¥Ã¥¯¡×3·î26ÆüÈ¯Çä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥óŽ¥¥«¡¼¥Í¥ë¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼Ž¥¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤Ç520±ß°ú¤¡¢4½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡Ò¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×ÈÎÇäÅ¹ÊÞ°ìÍ÷¡Ó
°Ê²¼¤ÎÂçºåÉÜÆâÁ´¤Æ¤Î¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¹ç·×28Å¹ÊÞ(3·î24Æü»þÅÀ)¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¢¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×19Å¹ÊÞ
µþºåÅÏÊÕ¶¶±ØÅ¹¡¢¥Ç¥£¥¢¥â¡¼¥ëÂçºåÅ¹¡¢ºåµÞÇßÅÄÃã²°Ä®¸ýÅ¹¡¢ºåµÞ»°¹ñ±ØÅ¹¡¢¤Ê¤ó¤ÐCITYÆî´ÛÅ¹¡¢N.KLASS½»¥Î¹¾Å¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×Æî³¤½»µÈÅ¹¡¢¥ª¥¹¥«¡¼½»Ç·¹¾Å¹¡¢JRÄá¶¶±ØFSÅ¹¡¢ÀéÎ¤Ãæ±ûÅ¹¡¢ºåµÞÁ¾º¬±ØÅ¹¡¢µþºå¸ÅÀî¶¶Å¹¡¢²ÏÆâÄ¹Ìî±ØÁ°Å¹¡¢Æî³¤ºæÅìÅ¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×Æî³¤½é¼ÇÅ¹¡¢¥·¥ç¥Ã¥×Æî³¤¶â¹äÅ¹¡¢¹âÄÐ¾ëÀ¾¥é¥¤¥ÕÅ¹¡¢¹âÄÐ¥¤¥ª¥óÅ¹¡¢µþºåÂçÏÂÅÄ±ØÅ¹¡£
¢¡¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×9Å¹ÊÞ
´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¥¨¥¢¥í¥×¥é¥¶Å¹¡¢Å·²¦»û±ØËÌ¸ýÅ¹¡¢Æ»ÆÜËÙ½¿¶¶Å¹¡¢¤¢¤Ù¤Î¥¢¥Ý¥í¥Ó¥ëÅ¹¡¢¹âÄÐ¥¢¥¯¥ÈŽ¥¥¢¥â¡¼¥ìÅ¹¡¢JR½»Æ»±ØÅ¹¡¢ÄÅµ×Ìî¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼Å¹¡¢µþºåËçÊý»Ô±ØËÌ¸ýÅ¹¡¢ºåµÞ¾å¿·¾±Å¹¡£
¤Ê¤ª¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤²È¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¼¥ó¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬2023Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤éÇã¼ý¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Î¿Ê²½·Á¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×1¹æÅ¹¤òÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀäÉÊ¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¡¢¡Ö¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¢¥È¥ì¡¼¥É¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥Ñ¥¤¤ä¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥Ý¥Æ¥È¤Ê¤É¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤È¡¢¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Î¡ÖÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤À¤¬¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÊÌ¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡ÖÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡¢¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡ÖÀäÉÊ¥Á¡¼¥º¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¡Ö¥á¥¥·¥«¥ó¥¢¥Ü¥«¥É¥ï¥Ã¥Ñ¡¼¡×È¯Çä¡¢12¼ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¡È¿·¥á¥¥·¥«¥ó¥Õ¥ì¡¼¥¯¡É»ÈÍÑ¡¢¥Á¡¼¥º¥á¥¥·¥«¥óŽ¥¥À¥Ö¥ë¥á¥¥·¥«¥ó¤â
¢£¡Ö¥¼¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È