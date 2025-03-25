¡ÖÈá¤·¤ß¤Î¥±¥ó¡ª¡×Æ¬Ç¾ÇÉ¿ý»Î¡¢µ¤Ç÷¤ÎÌòËþ¥ê¡¼¥Á¤ò½Ö»¦¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÉ½¾ð¤¬ÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡Ö¥¹¥¯¥·¥ç¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤¹¤®¤ë¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡1²ó¤¯¤é¤¤¥Ä¥â¤é¤»¤Æ¡Ä¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬º£¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2024-25¡×3·î24Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡£ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬ÌòËþ¡¦»Í°Å¹ï¤ò¥ê¡¼¥Á¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ä¥âÈÖ¤¬²ó¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤ÎÊü½Æ¤Ç·èÃå¡£Âç¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¶õË¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿±àÅÄ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¡¢ÊüÁ÷ÀÊ¤«¤é¤ÏÀä¶«¤¬¡£»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌòËþ¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò½³¤é¤ì±àÅÄ¡¢Èá¤·¤ß¤Î´é
¡¡¾ìÌÌ¤ÏÆî3¶É¡£±àÅÄ¤Ï1Ëü2600ÅÀ¤Î4ÃåÌÜ¡£MVP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¾å¤Ç¡¢4Ãå¤È¤Ê¤ì¤ÐÄËº¨¤À¡£¥é¥¹È´¤±¤Î°ì¼ê¤ò¤³¤³¤Ç·è¤á¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê±àÅÄ¤Ë7½äÌÜ¡¢¥Ä¥â¤ê»°°Å¹ï¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç±àÅÄ¤Ï¾®¹Í¡¢½ÐÍè¥á¥ó¥Ä¤ò²õ¤·¤Æ¡¢ÌòËþ¡¦»Í°Å¹ïÁÀ¤¤¤Î¥ë¡¼¥È¤ØÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂçÃÀºö¤Ë²òÀâ¤ÎÀÐ¶¶¿ÍÎ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤Ï¡Ö¤ª¤ª¡ª¹Ô¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£¼Â¶·¤ÎÆüµÈÃ¤ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¡Ö¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤³¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·èÃÇ¤¬¼Â¤ê¡¢±àÅÄ¤Ï¶åËü¤ò°Å¹ï¤Ë¤·¤Æ¡¢»°Ëü¤È1ÅûÂÔ¤Á¤Î»Í°Å¹ï¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö¤¤ä¤¬¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è£÷¡×¡Ö¸«¤»¾ì¡×¡Ö¤¤¤±¡¼¡ª¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·Ä¾¸å¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬ÀÚ¤Ã¤¿3º÷¤Ë¡¢Àè¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥í¥ó¡£3900ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¤ò½¦¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤â¥Ä¥âÈÖ¤¬Íè¤º¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÄÙ¤¨¤¿±àÅÄ¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÂÔ¤Á¤â»³¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤¡£ÅÀËÀ¤Î¼ø¼õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢±àÅÄ¤Ï¸ý¤ò¤¹¤Ü¤á¡¢²ù¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÆüµÈ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÈá¤·¤½¤¦¤Ê±àÅÄ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¤¡¢¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Î¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤Ê±àÅÄ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¸«¤»¤¿Èá¤·¤¤´é¡ªÈá¤·¤ß¤Î¥±¥ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£¤Þ¤¿±àÅÄ¤ÎÀÚ¤Ê¤¹¤®¤ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤´é²á¤®¤ëw¡×¡Ö¥¹¥¯¥·¥ç¼è¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿w¡×¡Ö¤¤¤¤´é¤¹¤®¤ë£÷¡×¡Ö»£¤ì¹â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ96»î¹ç¡ÊÁ´216»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï5000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë