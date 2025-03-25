¾®¤µ¤á¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Éü¹ï¡ª PKG¡ÖDURHAM COMMUTER¡×
¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥µ¥ó¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ØPKG(¥Ô¡¼¥±¡¼¥¸¡¼)¡Ù¤«¤é¡¢¾®·¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖDURHAM COMMUTER¡×¤¬2025Ç¯3·î22Æü¤ËÂÔË¾¤ÎÉü¹ïÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
PKG¡ÖDURHAM COMMUTER¡×
¥µ¥ó¥¢¥ó¥É¥µ¥ó¤¬ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¥Ð¥Ã¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ØPKG(¥Ô¡¼¥±¡¼¥¸¡¼)¡Ù¤«¤é¡¢¾®·¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖDURHAM COMMUTER¡×¤¬2025Ç¯3·î22Æü¤ËÂÔË¾¤ÎÉü¹ïÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¡Û
DURHAM COMMUTER¤ÎDURHAM(¥À¥é¥à)¤Ï¥«¥Ê¥À¤ÎÃÏÌ¾¤«¤é¡¢COMMUTER(¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼)¤ÏÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¼Ô¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
PKG¤Î¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥«¥Ê¥À¤ÎÃÏÌ¾¤«¤éºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¾®·¿¤Ç¤¹¤¬Ìó17L¤ÎÍÆÎÌ¤ÈÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥µ¥¤¥º´¶¡£
DURHAM COMMUTER 3
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§ DURHAM COMMUTER (¥À¥é¥à¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼)
ÈÎÇä²Á³Ê¡§ 19,800±ß(ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡¡¡§ 2025Ç¯3·î22Æü
¥µ¥¤¥º¡¡¡§ Éý29.8cm ¹â¤µ40cm ¥Þ¥Á14cm
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¦Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ
DURHAM COMMUTER 4
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎPKG¤ÈÆ±¤¸600D¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÑµ×À¤È²÷Å¬¤ÊÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
DURHAM COMMUTER 5
¥á¥¤¥ó¼ýÇ¼¤ÏÁ°¸å2¥õ½ê¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°ÌÌÂ¦¤Ï¼ØÊ¢¤Ë³«ÊÄ¤·¡¢½ñÎà¤Ê¤É¤ò3¶è²èÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
DURHAM COMMUTER 6
¸åÌÌÂ¦¤Ï¥Þ¥Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤ªÊÛÅöÈ¢¤Ê¤É¤Î²ÙÊª¤¬Æþ¤ë¥á¥¤¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤è¤êÆâÂ¦¤Î¤Ò¤··Á¥í¥´¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DURHAM COMMUTER 7
Î¾Â¦ÌÌ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¼ýÇ¼²ÄÇ½¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¥Í¥¤¥Ó¡¼¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
DURHAM COMMUTER 8
½Õ³äÆÃÅµ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢20¡ó¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DURHAM COMMUTER¤Î¹ØÆþ¥Ú¡¼¥¸(1.¤ªÆÏ¤±Àè¤ÎÆþÎÏ)¤Ç¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡ÖPKG2025¡×¤ÈÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Õ³äÆÃÅµ´ü´Ö¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸( https://www.pkgjapan.com/ )¸ÂÄê¤Ç¡¢2025Ç¯3·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁÇºà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
PKG¤ÏËèÆü»È¤¦¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÀ¸ÃÏÁª¤Ó¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
24¥ö·î¤ÎÄ´ºº¤È¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÃÏ¤òÉ½ÃÏ¤ÈÎ¢ÃÏ¤ËºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É½ÃÏ¡§Ùû¿å²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿600¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Î¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ¸ÃÏ
Î¢ÃÏ¡§Çò¹õ¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î210¥Ç¥Ë¡¼¥ë¤Î¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÀ¸ÃÏ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¾®¤µ¤á¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Éü¹ï¡ª PKG¡ÖDURHAM COMMUTER¡× appeared first on Dtimes.