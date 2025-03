¾®¤µ¤á¥ê¥å¥Ã¥¯¤¬Éü¹ï¡ª PKG¡ÖDURHAM COMMUTER¡×

サンアンドサンが日本総代理店を務めるカナダのバッグブランド『PKG(ピーケージー)』から、小型バックパック「DURHAM COMMUTER」が2025年3月22日に待望の復刻販売を開始しました。

PKG「DURHAM COMMUTER」

【商品詳細】

DURHAM COMMUTERのDURHAM(ダラム)はカナダの地名から、COMMUTER(コミューター)は通勤・通学者という意味です。

PKGの商品名はすべてカナダの地名から採用しています。

コンパクトなサイズ感で、デイリーユースやちょっとしたお出かけに最適なデザイン。

小型ですが約17Lの容量と普段使いにぴったりのサイズ感。

DURHAM COMMUTER 3

【商品概要】

商品名 : DURHAM COMMUTER (ダラムコミューター)

販売価格: 19,800円(税込)

発売日 : 2025年3月22日

サイズ : 幅29.8cm 高さ40cm マチ14cm

販売店舗: 公式オンラインストア・全国の取扱店舗

DURHAM COMMUTER 4

これまでのPKGと同じ600Dのリサイクルポリエステル素材を使用し、耐久性と快適な背負い心地を実現。

シンプルながら洗練されたデザインで、ビジネスシーンからカジュアルシーンまで幅広いシーンで活躍します。

DURHAM COMMUTER 5

メイン収納は前後2ヵ所あります。

前面側は蛇腹に開閉し、書類などを3区画分けて収納可能です。

DURHAM COMMUTER 6

後面側はマチがあり、お弁当箱などの荷物が入るメインスペースとノートパソコンやタブレットが収納できるスペースがあります。

※今回より内側のひし形ロゴがなくなっています。

DURHAM COMMUTER 7

両側面にオープンポケットがあり、ペットボトルや折りたたみ傘が収納可能。

ブラックとダークグレーの2色展開でしたが、要望にお応えしてネイビーが新登場。

DURHAM COMMUTER 8

春割特典としまして、20%オフクーポンを発行しています。

DURHAM COMMUTERの購入ページ(1.お届け先の入力)でクーポンコード「PKG2025」と入力してください。

春割特典期間は公式ホームページ( https://www.pkgjapan.com/ )限定で、2025年3月31日までとさせていただきます。

【素材のこだわり】

PKGは毎日使うバッグにとって最も重要なのは生地選びだと考えています。

24ヶ月の調査とテストを行い、年間を通して適している生地を表地と裏地に採用しました。

表地:撥水加工を施した600デニールのポリエステル生地

裏地:白黒ストライプ柄の210デニールのポリエステル生地

