HUAWEI¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤À¤±¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´°àú
Íß¤·¤¤¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¤Þ¤ÀÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏHUAWEI¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¦¥§¥¤¡Ë¤ÎÃ¼Ëö¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤¬¡ÊÆüËÜ¤Ç¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ç¤ÎÀª¤¤¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
HUAWEI¤Ï3·î20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¿·À½ÉÊ¡ÖHUAWEI Pura X¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¤¤Æ¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ß¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆÈÆÃ¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤ÇÈ¿±þ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤ÆËü¿Í¸þ¤±¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥ê¥×¥ë¥«¥á¥éÅëºÜ¡¢Ìó15Ëü±ß
Á°ÌÌ¤Ë3.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡£Samsung¡Ê¥µ¥à¥¹¥ó¡Ë¤Î¡ÖGalaxy Z Flip 6¡×¤ä¥â¥È¥í¡¼¥é¤Î¡ÖRazr¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á°ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤«¤é¥¢¥×¥ê¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁàºî¤òÁ°ÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤À¤±¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ°ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢50MP¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¡¢40MP¤ÎÄ¶¹³Ñ¥«¥á¥é¡¢¤½¤·¤Æ8MP¤Î¥Þ¥¯¥í¥«¥á¥é¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12GB¤ÎRAM¤Ë¡¢256GB¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ç¡¢²Á³Ê¤ÏÌó1,040¥É¥ë/7499¸µ¡ÊÌó15Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Pura X¤Ï¡¢¡ÖGalaxy Z Flip 6¡×Åù¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥×¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥«¥Ã¤È³«¤¤Þ¤¹¡£ ¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ï16:10¤Ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÎÆâÉô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¶á¤¤ÈæÎ¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÖGalaxy Z Fold 6¡×¤ÎÆâÉô¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï7.3¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤Ï20.9:18¤È¡¢¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¶á¤¤·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈÆÃ¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤À¤±¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´°àú¤Ç¤Ï
·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥×¥ê¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤É¤¦É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢´ðËÜ²£¸þ¤¤ÇÃ¼Ëö¤ò»È¤¦¤Î¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤È¤¤¤¦¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ê¤ª¡¢¾Ò²ðÆ°²è¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¤Ï½Ä¸þ¤¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢OS¤ÏHarmonyOS¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤äAndroid¤ÎÇÉÀ¸ÈÇ¤Ç¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢Google Play¥¹¥È¥¢¤Ë¤â¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤â¤½¤âÇä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Æþ¼ê¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âOS¤â¥¢¥×¥ê¤â»È¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢HUAWEI Pura X¤¬¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¡ÖÎ¾Êý¤Î¤è¤µ¡×¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤Û¤Ü´°àú¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£¤½¤Î²óÅ¾½èÍý¤¬¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
Google Pixel 9 Pro Fold¤¬¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡¢ÊÄ¤¸¤¿¤È¤¤Ë½Ä¤â²£¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡£