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https://www.apple.com/jp/newsroom/2025/03/lossless-audio-and-ultra-low-latency-audio-come-to-airpods-max/
https://www.macrumors.com/2025/03/24/airpods-max-lossless-audio-overhyped/
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Next month AirPods Max are leveling up with lossless audio and ultra-low latency audio-bringing you mind-blowing sound quality. ????
Whether you¡Çre a music creator or music lover, this is the ultimate audio upgrade! ???? pic.twitter.com/F7xh4u1hgC— Greg Joswiak (@gregjoz) March 24, 2025
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