¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¸µ¥â¥Ç¥ëºÊ¡¡ÆüËÜÂÚºß»þ¤Î¤ªÃã²ñÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÀä»¿¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼É×¿Í¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÂÚºß»þ¤Î¤ªÃã²ñ¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿ÀÖ¤¤ÃåÊª»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼É×¿Í¤Ï18¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¤ÎÆüËÜ³«ËëÀïÃæ¤ËÆüËÜ¤ËÂÚºß¡£20Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡Öµ¢Âð¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î°ì½µ´Ö¡¢ÆüËÜ¤ÇºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡ª¡ª¡ª²¿ÀéËç¤â¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¡£Åìµþ¤¬Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÂ¾¤ÎÉ×¿Í²ñ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ªÃã²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£Îï¤·¤¤ÃåÊª»Ñ¤Ç¤ªÃã¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤Ç¤â±«¤ÎÃæ¡¢»±¤òº¹¤·¤ÆÃåÊª»Ñ¤Ç½ÐÊâ¤¯Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÃãÆ»¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂçÏÂ¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£