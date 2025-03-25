ÉÊÀîÍ´¡¡¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ä©Àï¤ÎµÜÇ÷¤òÂç¥¤¥¸¥ê¡ÖÂÄË¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È³°¤µ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤ÎÉÊÀîÍ´¡Ê52¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¯¥í¥Ê¥À¥ë¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤¿¸µ¡Ö±«¾å¤¬¤ê·è»àÂâ¡×µÜÇ÷ÇîÇ·¡Ê54¡Ë¤ò¥¤¥¸¥Ã¤¿¡£
¡¡µÜÇ÷¤Ï2·î11Æü¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡ÖRISE¡¡VOA¡×¤È¤¤¤¦40ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£50ºÐ¤Î¼ãÎÓ¸µ¼ù¡Ê¥È¥¤¥«¥ÄÆ»¾ì¡Ë¤È67.5kgµé¤Ç¡¢1Ê¬30ÉÃ¤Î2¥é¥¦¥ó¥ÉÀ©¤ÇÂÐÀï¤·¡¢2¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¤¬¡¢0-3¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Þ¤Ç±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÉÊÀî¡£
¡¡µÜÇ÷¤Î¤³¤È¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢È¾Ê¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¡ÈÂÄË¤¤¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È³°¤µ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£