Ìëºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë²°Âæ¡õ¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â! ÆüËÜ¶¶¡ÖSAKURA FES NIHONBASHI 2025¡×¤¬³«Ëë
ÆüËÜ¶¶¼¼Ä®¥¨¥ê¥¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï3·î19Æü¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ç12²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖSAKURA FES NIHONBASHI 2025¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï4·î6Æü¤Þ¤Ç¡£
ºù¤Î¤ì¤ó
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤Î²°³°¥«¥Õ¥§¡ÖÆüËÜ¶¶ºù¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£3·î23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖÆüËÜ¶¶¥Ñ¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÌÀÆ²¥«¥Õ¥§¤äÆüËÜ¶¶ ÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹¤é¤¬¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ºù¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§Âè1ÃÆ¡ÖÆüËÜ¶¶¥Ñ¥Õ¥§¥¹¡×
Âè2ÃÆ¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¡¢¹ÈÃã¤ä´Å¼ò¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖKUTSUROGU¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Âè3ÃÆ¤Ï»°°æÉÔÆ°»º¤Î¿©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö&mog¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
3·î29Æü¡Á30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶Á´°è¤ÎÏ·ÊÞ°û¿©Å¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¡ÖÊ¡ÆÁ¤Î¿¹¡×¼þÊÕ¤ËÂ¿ºÌ¤Ê²°Âæ¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°Âæ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°Âæ
º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°Âæ¡×¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆüËÜ¶¶Music Liver¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÎÁÍý¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Ìë¤Ï¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°ÂæNight¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹/¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ë¸·Áª¥°¥ë¥á¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹/¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È
ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¤ÎÌó240Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢"ºù"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ê¡ÆÁ¤Î¿¹¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡Öºù¤Î¤ì¤ó¡×¤âÅÐ¾ì¡£COREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹Âç²°º¬¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Öºù¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤â½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ºù¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó
3·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¡Öºù¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÇÛÉÛ
Ìë¤Ë¤ÏËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Öºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤â¼Â»Ü¡£Ãæ±ûÄÌ¤ê±è¤¤¤ËÊÂ¤Ö½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤äÆüËÜ¶¶¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¡Ö¹¾¸ÍºùÄÌ¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ½ê¤¬ºù¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
ºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×
ºù¤Î¤ì¤ó
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢½éÅÐ¾ì¤Î²°³°¥«¥Õ¥§¡ÖÆüËÜ¶¶ºù¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§¡×¤ò³«ºÅ¡£3·î23Æü¤Þ¤Ç¤ÎÂè1ÃÆ¡ÖÆüËÜ¶¶¥Ñ¥Õ¥§¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÌÀÆ²¥«¥Õ¥§¤äÆüËÜ¶¶ ÀéÉ¥²°ÁíËÜÅ¹¤é¤¬¡¢½Õ¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
ºù¥¹¥¤¡¼¥Ä¥«¥Õ¥§Âè1ÃÆ¡ÖÆüËÜ¶¶¥Ñ¥Õ¥§¥¹¡×
3·î29Æü¡Á30Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¶¶Á´°è¤ÎÏ·ÊÞ°û¿©Å¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¡ÖÊ¡ÆÁ¤Î¿¹¡×¼þÊÕ¤ËÂ¿ºÌ¤Ê²°Âæ¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°Âæ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°Âæ
º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°Âæ¡×¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬½éÅÐ¾ì¡£¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆüËÜ¶¶Music Liver¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¶¶¤Î¿©¤ò»Ù¤¨¤ëÎÁÍý¿Í¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Ìë¤Ï¡Ö¥Ë¥Û¥ó¥Ð¥·ºù²°ÂæNight¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¶¶»°±ÛËÜÅ¹¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹/¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¥Ð¥¤¥ä¡¼¤Ë¤è¤ë¸·Áª¥°¥ë¥á¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥Á¥¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹/¥ß¥Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È
ÆüËÜ¶¶¥¨¥ê¥¢¤ÎÌó240Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢"ºù"¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ê¡ÆÁ¤Î¿¹¤Ë¤Ï¡¢½Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡Öºù¤Î¤ì¤ó¡×¤âÅÐ¾ì¡£COREDO¼¼Ä®¥Æ¥é¥¹Âç²°º¬¹¾ì¤Ë¤Ï¡¢¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Öºù¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡×¤â½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ºù¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó
3·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¡£
¡Öºù¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¡×¤òÇÛÉÛ
Ìë¤Ë¤ÏËèÇ¯¹¥É¾¤Î¡Öºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤â¼Â»Ü¡£Ãæ±ûÄÌ¤ê±è¤¤¤ËÊÂ¤Ö½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤äÆüËÜ¶¶¤Îºù¤ÎÌ¾½ê¡Ö¹¾¸ÍºùÄÌ¤ê¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ½ê¤¬ºù¿§¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
ºù¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×