Snow Man¥é¥¦ー¥ë¤¬¡ØVOGUE JAPAN¡ÙÉ½»æ¤Ë¥â¥Ç¥ëÀîºêË¨ºÚ¤ÈÅÐ¾ì¡ª¡ÖÌ´¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¥é¥¦ー¥ë¡Ë

■「いつかヴォーグのカバーを飾りたい」という目標を書き留めていたラウールのスペシャルインタビューも!

Snow Manのラウールとモデルの川崎萌菜が4月1日発売の『VOGUE JAPAN(ヴォーグ ジャパン)』5月号の表紙に登場する。

今月号では次の世代に受け継がれるべき珠玉のファッションアイテム、「フューチャー・ヴィンテージ」にフォーカス。手仕事の技が光る、次世代へと継承されるべき逸品を纏ったSnow Manのラウールとモデルの川崎萌菜が表紙に登場。

17歳のころに「いつかヴォーグのカバーを飾りたい」という目標を書き留めていたというラウール。「夢みたい」だと語ってくれた本撮影についてや、今後の目標やメンバーとの関係性など、『VOGUE JAPAN』だけに真っ直ぐな心の内を明かしたスペシャルインタビューも掲載。

■表紙:自然とアート、美の旋律

日本の田園風景が広がる、アーティスト・浜名一憲のアトリエを舞台に、幻想的なムードのカバーストーリーをフォトグラファーのペトラ・コリンズが撮り下ろし。今年デビュー5周年を迎えたSnow Man、俳優、そしてモデルと、自身の身体を使った表現に挑み続け活躍するラウールは、ダンスとファッションモデルとしての経験は、相互作用していると感じていると話した。「日本からやばいヤツが来たな」と思われる世界的な存在になりたいと彼が語る、Snow Manの活動の軌跡や、自身が描くこの先の未来に注目。

