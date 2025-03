メズム東京、オートグラフ コレクションが、猿田彦珈琲とコラボレーション。

「スペシャルコーヒーイベント The Espresso Hideout」を、25階のプライベートサロン「Club mesm」にて開催します☆

メズム東京、オートグラフ コレクション×猿田彦珈琲「スペシャルコーヒーイベント The Espresso Hideout」

開催日:2025年4月18日(金)・19日(土)

開催時間:13:00〜15:00 ※両日とも内容は同一、各回先着30名限定

予約期限:2025年4月10日(木)

料金:1人 10,000円(税・サ込)※15%のサービス料が含まれています

開催場所:メズム東京25階 宿泊者専用プライベートサロン「Club mesm」

※お子様の同伴は遠慮ください

※キャンセルポリシーに基づき、キャンセル料が発生する場合があります

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」

2025年4月18日・19日の2日間にわたり、猿田彦珈琲とのコラボレーションイベント「スペシャルコーヒーイベント The Espresso Hideout」が開催されます!

通常、宿泊者のみが利用できる、25階のプライベートサロン「Club mesm」をイベント期間に限り開放。

猿田彦珈琲のトップバリスタである伊藤大貴氏と安部潤氏が登場し、世界基準のクオリティを誇る特製エスプレッソドリンクが提供されます。

ほかにも、メズム東京でしか味わえないスペシャルティコーヒー「竹芝ブレンド」や、ホテルキュリナリーチームによるマリアージュスイーツが贅沢なひと時を演出。

バリスタによるトークセッションなどもあり、コーヒーの奥深い世界に触れられる、特別な時間を堪能できるイベントです☆

2024年、日本スペシャルティコーヒー協会(SCAJ)主催の国内最高峰「ジャパンバリスタチャンピオンシップ(JBC)」で優勝された、伊藤バリスタ。

安部バリスタも、同大会で準優勝という快挙を果たしています。

2025年10月には、イタリア・ミラノで開催される世界大会へ、伊藤バリスタが日本代表として出場予定。

浜離宮恩賜庭園と東京ウォーターフロントの春の絶景とともに、両バリスタの技と味わい、真心を込めた一杯を楽しめる絶好の機会です!

竹芝ブレンド ドリップコーヒー(HOT)

メズム東京限定のスペシャルブレンド「竹芝ブレンド ドリップコーヒー」は、ホットで提供。

華やかな香りと深みのある味わいが特徴です。

エスプレッソ

豆:PANAMA HIU LOS LAJONES BAMBOO GEISHA WASHED

ゲイシャ特有のフローラルな香りを楽しめるエスプレッソ。

さらに、上質な柑橘や葡萄を思わせる、華やかな風味が広がります。

ミルクビバレッジ

豆:COLOMBIA ZARZA PACAMARA THERMAL SHOCK NATURAL

甘い苺のような風味を持つコーヒーに、特製の濃厚ミルクを合わせた「ミルクビバレッジ」

まるで、上質なチョコレートと苺のアイスクリームのような、リッチでなめらかな味わいに仕上げられています!

宿泊者専用プライベートサロン「Club mesm」

席数:69席 (会議室に利用できる個室もあります)

営業時間:16:00 〜 23:00 (L.O. 22:00) ※事前告知にて休業の場合があります

25階に位置するプライベートサロン「Club mesm」は、すべての宿泊者が有料で利用できるスポット。

宿泊者、もしくは宿泊者の同伴者1名まで入店可能です。

「JAPAN FLOW」をコンセプトに、厳選された国産ビバレッジをラインナップしています☆

海外でも人気の希少価値の高いジャパニーズウィスキーやクラフトジン、クラフトビール、焼酎、日本酒、ワインなどを提供。

また、玉露やほうじ茶など、5種類の高品質な日本茶、ノンアルコールのビバレッジも豊富に用意しています。

ここでしか味わえない、漢字二文字の名前を冠した3種類のシグネチャー・カクテル「珈琲」「抹茶」「檸檬」も楽しめます。

広いテラスから見えるのは、四季折々の豊かな表情を見せる浜離宮恩賜庭園の眺望と、東京都を心の躍動感と煌めきが織りなす独特のコントラスト。

ホテル滞在中、インスピレーション溢れるひと時を過ごせます!

猿田彦珈琲

猿田彦珈琲は「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」をコンセプトに掲げる、東京・恵比寿発のスペシャルティコーヒー専門店。

自分たちの目と鼻と経験と味覚で厳選した、最高品質のスペシャルティコーヒー豆は、コーヒー農園と良好な関係を築きながら直接調達(ダイレクトトレード)しています。

焙煎から抽出まで、お客様に届ける杯のコーヒーに徹底してこだわり、真心を込めて提供。

2025年3月現在、国内に24店舗を展開中です。

伊藤 大貴バリスタ

JBC2024年 優勝

出場4回目:2022年 5位、2023年 3位

他大会の成績:ジャパン ラテアート チャンピオンシップ3連覇(2019、2020、2023年)

伊藤バリスタは、2025年10月に行われるワールド・バリスタ・チャンピオンシップに日本代表として出場します。

安部 潤バリスタ

JBC 2024年 準優勝

JBC出場6回目:2023年 5位

2015年入社。

舗マネージャーやスーパーバイザー業務を歴任したのち、現在は猿田彦珈琲の人事室室長として勤務。

世界基準のエスプレッソやメズム東京だけのスペシャルティコーヒー、マリアージュスイーツで贅沢なひとときを堪能。

メズム東京×猿田彦珈琲「スペシャルコーヒーイベント The Espresso Hideout」は、2025年4月18日・19日の2日間にわたり開催です!

