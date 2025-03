´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¥Ù¡¼¥¹¡×ÂçºåŽ¥Âç´ÝÇßÅÄÅ¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¡¡ËüÇî³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ

BANDAI SPIRITSホビーディビジョンは、2025年4月11日〜10月13日にかけて大阪・大丸梅田店5階フロアに期間限定店舗「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA」(「ガンダムベースPOP-UP大阪」)を大阪・関西万博の開催期間に合わせてオープンする。関西エリアとしては過去最大規模の923屬法▲ンダムシリーズのプラモデル(通称:ガンプラ)の他、アパレル・ステーショナリー・雑貨・菓子などのガンダム商品を多数取り揃え、2m大のガンダム立像の展示や、店内スクリーンによる映像体験も提供。

©創通・サンライズまた、ガンプラ45周年を記念して世界各エリア/地域を巡回する「THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR」(「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー」)のスタート地点になる。バンダイナムコホールディングスが大阪・関西万博で出展する民間パビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」で盛り上がる機運に合わせてオープンし、ガンダムを通じて世界中の人々とつながるタッチポイントとしての店舗を目指す。●店舗の特徴・サービス店舗イメージ ©創通・サンライズガンダム・ガンプラに普段から楽しんでいる人はもちろん、大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」の出展を機に初めてガンダムに興味を持った人や、旅行者も楽しんでもらえる店舗となっている。●取り扱い商品例〇大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」にて上映の完全新規映像に登場する「RX-78F00/E ガンダム」等「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」関連商品:〇ガンダムベースPOP-UPワールドツアー先行販売品:〇ガンダム関連商品:尚、各商品の販売時期は異るため店頭で確認して欲しい。また、全ての商品が数量限定での販売となる。●購入特典10,000円(税込)以上購入された人にはオリジナルショッパーがプレゼントされる。「ガンダムベースPOP-UPワールドツアー」のキービジュアルを使用したショッパーとなり、今回のワールドツアーでしか手に入らない特典となり、「ガンダムベースPOP-UP大阪」では先着40,000名様限定となる。●大阪・関西エリアでスタンプラリーを実施日本のエンタメを提供する施設をめぐるスタンプラリーを開催。期間中に指定のエンタメスポット3か所でデジタルスタンプを集めると、ガンダムベースPOP-UP大阪にてガンプラの美麗パッケージアートをプラスチックカードにしたコレクションアイテム「ガンプラパッケージアートグミ」がプレゼントされる。2019年発売の同シリーズ商品に封入されたガンプラ「MG 1/100 RX-78-2 ガンダムVer.3.0」のパッケージデザインのカードが、メタリック仕様で限定復刻される。●入場整理券について来場者のの安全配慮と店内混雑緩和のため、LINEアプリを利用した電子入場整理券「mogily(モギリー)」を導入する。整理券配布を行う日時に入場を希望される人は必ず申し込みをして欲しいとしている。電子入場整理券の配布は毎日、当日分を大丸梅田店舗近隣エリアで行われる。●店舗概要店舗名THE GUNDAM BASE POP-UP WORLD TOUR in OSAKA住所大丸梅田店 5F(〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3-1-1)開催期間2025年4月11日〜2025年10月13日営業時間10:00〜20:00(最終入場19:30)※混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。※天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が予告なく変更となる場合がございます。主催株式会社BANDAI SPIRITS協力株式会社創通、株式会社バンダイナムコフィルムワークス​入場料無料​●『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』同5Fフロアにオープン©創通・サンライズ大丸梅田店同5Fフロアに魂ネイションズオフィシャルショップ『TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025』を期間限定出店中。2025年大阪・関西万博「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」で展示される実物大ガンダム像「RX-78F00/E ガンダム」関連商品をはじめ、世界中にファンが存在する人気作品の完成品フィギュアを多数販売している。施設名称TAMASHII NATIONS STORE Satellite in OSAKA 2025出店期間2025年3月19日〜10月13日場所大丸梅田店5F (〒530-8202 大阪府大阪市北区梅田3丁目1-1)※会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。営業時間10:00〜20:00(最終入場19:30)※混雑状況により、営業時間を変更する場合がございます。※天候状況や施設準備などの都合により、営業日時が予告なく変更となる場合がございます。入店方法は『TAMASHII NATIONS STORE』公式サイト特設ページにてご案内。入場料無料