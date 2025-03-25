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¢¨1 Shintaro Yamaguchi, et al. Month-of-Birth Effects on Skills and Skill Formation, June 2023, Labour Economics, 84(4).
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¢¨2 Laura Chaddock, et al. A neuroimaging investigation of the association between aerobic fitness, hippocampal volume, and memory performance in preadolescent children. Brain Research, 2010 Oct 28:1358:172-83.
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¢¨3 Seyyed N. Hosseini, et al. Locus of Control or Self-Esteem; Which One is the Best Predictor of Academic Achievement in Iranian College Students. Iran J Psychiatry Behavioral Sciences, 2016 Mar 15;10(1):e2602.
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