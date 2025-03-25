¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤ËË¬¤ì¤¿¡È´ñÀ×¡É¤òÉÁ¤¯¥Û¥é¡¼3ºý
¡¡Í¥¤ì¤¿¥Û¥é¡¼¾®Àâ¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ïµ¯¤³¤ê¤¨¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£º£·î¤Î¥Û¥é¡¼»þÉ¾¤Ç¤Ï¡¢²øÃÌ¤Î°ÕµÁ¤òÌä¤¤¤«¤±¤ëµÜÉô¤ß¤æ¤¤ÎºÇ¿·ºî¤Ê¤É3ºý¤ò¾Ò²ð¡£²ø°Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Ä«µÜ±¿²Ï¡Ë²øÃÌ¤Î°ÕµÁ¤ËÇ÷¤ë¡Ö»°Åç²°¡×¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî
¡¡¹¾¸Í¤Ï¿ÀÅÄ¤ÎÂÞÊª²°¡¦»°Åç²°¤ÇºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÒÊÑ¤ï¤êÉ´Êª¸ì¡Ó¡£¹õÇò¤Î´Ö¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÂÉß¤òË¬¤ì¤¿¸ì¤ê¼ê¤Ï¡¢Ê¹¤¼ê¤Èº¹¤·¸þ¤«¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ä¹Ç¯¶»¤ËÈë¤á¤Æ¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡½¡½¡£¡ØÇ¤Î¹ï»²¤ê¡¡»°Åç²°ÊÑÄ´É´Êª¸ì½¦Ç·Â³¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ï¡¢µÜÉô¤ß¤æ¤¤Î¿Íµ¤»þÂå¾®Àâ¡Ö»°Åç²°¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤À¡£
¡¡ÎÉ±ï¤òÆÀ¤Æ»°Åç²°¤òÎ¥¤ì¤¿½éÂåÊ¹¤¼ê¡¦¤ª¤Á¤«¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¸½ºßÉ´Êª¸ì¤ÎÊ¹¤¼ê¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»°Åç²°¤Î¼¡ÃËË·¡¦ÉÙ¼¡Ïº¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÐ¾ìÅö½é¤ÏÍê¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤â¡¢º£¤Ç¤Ï³¨»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢É´Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤Ë¿¨¤ì¡¢ÆâÌÌÅª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³«Ëë°ÊÍè°ì´Ó¤·¤Æ¡¢²øÃÌ¤ò¸ì¤ë¤³¤È¡¦Ê¹¤¯¤³¤È¤Ç¿Í¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¿Í¤Ï¤³¤¦¤â²øÃÌ¤Ë¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÉÙ¼¡Ïº¤¬Ê¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢º§²È¤ÇµÔ¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î»×¤¤¤¬Ç¤¿¤Á¤ËÄÌ¤¸¤ë¡ÖÇ¤Î¹ï»²¤ê¡×¡¢¿å¤Ë½»¤à¼é¤ê¿À¤ÈÂ¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¡¢ÅðÂ±½¸ÃÄ¤È¤Î¹¶ËÉÀï¤òÇØ·Ê¤ËÉÁ¤¯¡Ö¹ÃÍå¤Î°ËÃ£¡×¡¢»³Ãæ¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤ÀÊì»Ò¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê²°Éß¤ÎÎÁÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÉ´ËÜÊñÃú¡×¤Î3ÏÃ¡£Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤¬¤¿¤À°ìÅÙ¤À¤±ÂÎ¸³¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÉÔ»×µÄ¤¬¾ð´¶Ë¤«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤·¤ß¤¸¤ß¶»¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»°Åç²°¤Ç¤âÉÙ¼¡Ïº¤Î·»¡¦°Ë°ìÏº¤Î±ïÃÌ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÂç»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÉÙ¼¡Ïº¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ë¡£É´Êª¸ì´°¿ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½ñ¤·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢²øÃÌ¤Ï¿Í¤Î±Ä¤ß¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¶Ë¸Â¾õ¶·¤ÈÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÇØ·Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿´ñÀØ¤ÎÊª¸ì
¡¡1970Ç¯Âå¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÅÁÀâÅª¥¢¥ó¥½¥í¥¸¡¼¤ÎÎáÏÂ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈÇ¡Ö¿·ÊÔ²ø´ñ¸¸ÁÛ¤ÎÊ¸³Ø¡×¤¬¡¢¤á¤Ç¤¿¤¯´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ª´¬¤È¤Ê¤ë¡Ø¿·ÊÔ²ø´ñ¸¸ÁÛ¤ÎÊ¸³Ø6¡¡´ñÀØ¡Ù¡ÊµªÅÄ½ç°ìÏº¡¦¹ÓËó¹¨´Æ½¤¡¢ËÒ¸¶¾¡»ÖÊÔ¡¢¿·µª¸µ¼Ò¡Ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ò´ñÀØ¡Ó¡£¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ÎÏ·½÷¤¬¿¼Ìë¤Î¥ß¥µ¤Ç²û¤«¤·¤¤¿Í¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¥¢¥Ê¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ö±Æ¤¿¤Á¤Î¥ß¥µ¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µÊ¸²½¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿´ñÀØ¤ÎÊª¸ì¤ò15ÊÔ¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ä³ÚÀ¤Î¶¯¤¤¥Û¥é¡¼¤ä¸¸ÁÛ¾®Àâ¤òÃæ¿´¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿¥·¥ê¡¼¥º´û´©¤È¤Ï¤ä¤äÌÓ¿§¤¬°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¸»Î®¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°ìºý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÍÄ¤¤¥¤¥¨¥¹¤ÈÎ¾¿Æ¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ø¤ÎÎ¹¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥Ú¥ë¥ô¥£¥¨¥ë¡Ö¥¨¥¸¥×¥È¤Ø¤ÎÆ¨Ë´¡×¡¢¶µ²ñ¤Î»ÈÍÑ¿Í¤ÈÀ»»Á¼°¤Î¥Ñ¥ó¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤²ñÏÃ¤òÉÁ¤¯T¡¦F¡¦¥Ý¥¦¥¤¥¹¡Ö¥Ô¥à»á¤ÈÀ»¤Ê¤ë¥Ñ¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê½¡¶µÅª¶÷ÏÃ¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Ò¥ó¥É¥¥¡¼¶µ¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¿À¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥É¥ä¡¼¥É¡¦¥¥×¥ê¥ó¥°¡Ö¶¶¤ò¤«¤±¤ë¼Ô¤¿¤Á¡×¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëº²¤ÎµßºÑ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤éÇ÷¤Ã¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥Ü¡¼¥â¥ó¥È¡Ö½ªÌý¤ÎÈëÀØ¡×¤Ê¤É¤è¤ê¼«Í³¤Ë¡Ò´ñÀØ¡Ó¤ò°·¤Ã¤¿ºîÉÊ¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÔ¼Ô¤ÎÌÜÇÛ¤ê¤Î¹¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹ºî²È¥»¥·¥ë¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥ß¥ê¥¢¥à¤Î´ñÀØ¡×¡£¥Ê¥Á¥¹¤Î¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¥ß¥ê¥¢¥à¤Ï¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëºÇ¸å¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç¡¢´ñÀØ¤ÎË¬¤ì¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£½¡¶µÅª´ñÀØ¤ò°·¤Ã¤¿Êª¸ì¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í´Ö¤Î¶Ë¸Â¾õ¶·¤È¡¢ÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤òÇØ·Ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡²òÀâ¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹ÓËó¹¨¡£¤È¤â¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¡Ö²ø´ñ¸¸ÁÛ¤ÎÊ¸³Ø¡×ÊÔ¼Ô¤òÌ³¤á¤¿µªÅÄ½ç°ìÏº¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÀï¸å¤ÎÆüËÜ²ø´ñ¸¸ÁÛÊ¸³Ø¤ÎÊâ¤ß¤¬¡¢¡Ò´ñÀØ¡Ó¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬ÆÉ¤Îµ®½Å¤Ê°ìÊ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì´Ìîµ×ºî¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬Ç»½Ì¤µ¤ì¤¿ÉÝ¤¤Ã»²Î
¡Ø¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é¡Ù¤Ç²ø´ñ¸¸ÁÛÊ¸³Ø»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤àÌ´Ìîµ×ºî¤Ï¡¢¡ÖÎÄ´ñ²Î¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥Û¥é¡¼¡¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¿§¤Î¶¯¤¤Ã»²Î¤òÂ¿¿ô»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØÎÄ´ñ²Î¡¡Ì´Ìîµ×ºî²Î½¸¡Ù¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¤Ï¡¢1927Ç¯¤«¤é35Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÎÄ´ñ²Î¡×Á´ÊÔ¤È´ØÏ¢ºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢²Î¿Í¡¦Ì´Ìîµ×ºî¤ÎÁ´ËÆ¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¤ë¹¥´ë²è¤À¡£
¡Ò¿Í¤ÎÍè¤Æ¡¿À¤´ÖÏÃ¤ò¤¹¤ë»ö¤¬¡¿²¿¤«Ê¢Î©¤¿¤·¤¯»¦¤·ÅÙ¤¯¤Ê¤ê¤Ì¡Ó¡Ò¤À¤·¤Ì¤±¤Ë¡¿·ì¤ß¤É¤í¤Î²¶¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ä¤¿¡¿¤¢¤Î²£Ï©¼¡¤Î¤¯¤é°Å¤ÎÃæ¤Ç¡Ó¡ÒÄ²µÍ¤ËÄ¹¤¤È±ÌÓ¤¬¸ò¤Ä¤Æ¤ð¤¿¡¿¥Â¥Ä¥È¹Í¤Ø¤Æ¡¿¶ô¤Ä¤Æ¤·¤Þ¤Ä¤¿¡Ó¡½¡½¡£
¡¡À¸¡¹¤·¤¤¤à¤½Ð¤·¤Î¸ÀÍÕ¤Ç±Ó¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Õ¤ÈË¬¤ì¤ëËâ¤Î¤è¤¦¤Ê°ì½Ö¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç²ø¤·¤¯¤¦¤´¤á¤¯¿Í´Ö¿´Íý¡£¤³¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¤¢¤ä¤«¤·¤Î¸Ý¡×¤«¤éÉÀ¸¤ÎÂçºî¡Ø¥É¥°¥é¡¦¥Þ¥°¥é¡Ù¤Þ¤Ç¡¢µ×ºî¤¬À¸³¶ÉÁ¤Â³¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÎÄ´ñ²Î¡×¤Ïµ×ºîÊ¸³Ø¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡¢¤·¤«¤âÇ»½Ì¤µ¤ì¤¿·Á¤ÇÉõ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤ï¤Ð¡ÈÎÄ´ñ¤Î¸¶±Õ¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢µ×ºîÊ¸³Ø¤Ø¤ÎÆþÌçÊÔ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡ÒÇ¾¿ñ¤¬Æó¤Äºß¤Ä¤¿¤é¤Ð¤È»×¤Õ¡¿¹Í¤Ø¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ì¡¿»ö¤ò¹Í¤Ø¤ë¤¿¤á¡Ó¡£¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Î¿¼Ê¥¤ò¶Å»ë¤·¤¿Ì´Ìîµ×ºî¤ÎÊ¸³Ø¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÆÇ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£