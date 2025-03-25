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2025Ç¯4·î¤è¤ê15ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ëBE:FIRST¡£ Á°ºî¡ÖSpacecraft / Sailing¡×¤«¤éÌó4¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖGRIT¡×¡£É½Âê¶Ê¡ÖGRIT¡×¤Ï2000Ç¯ÂåHIP HOP¤ò¸½Âå¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤ÎÈë·í¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¤ÐÉÔ¶þ¤ÎÀº¿À¤Ç¤¢¤ë¡¢¤ÈÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÀë¸À¤¹¤ë¼«Ê¬Ã£¤Îº£¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊHIP HOP¥Á¥å¡¼¥ó¡£ º£ºî¤Ï¡¢LA¤Ç¤Î¥³¥é¥¤¥È¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤Î°ì¶Ê¤Ç¡¢Tommy Richman¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖMillion Dollar Baby¡×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë21ºÐ¤ÎBillboard¥Á¥ã¡¼¥ÈÆþ¤ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Kavi¤È¡¢Lady Gaga¡ÖJust Dance¡×¤Ø¤ÎµÒ±é»²²Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò»ý¤Ä¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ·Ð¸³¤â¤¢¤ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¡¿¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Colby O'Donis¤â·Þ¤¨¤¿°ÕÍßºî¡£ ¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¤Î¿·¶Ê¤ÈBE:FIRST¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í´ë²è¡ÖOne of the BE:ST¡×¤ÎJUNON¡¢LEO¤ËÂ³¤¯Âè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëRYUHEI¤Î¥½¥í¶Ê¡ÖLoop ¡ÁOne of the BE:ST-03 RYUHEI¡Á¡×¤Î¹ç·×3¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£ LIVEÈ×¤Ë¤Ï2025Ç¯1·î12Æü¡¦13Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØD.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama¡Ù¤Ç¤ÎBE:FIRST¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼ýÏ¿¡£MVÈ×¤Ë¤ÏÉ½Âê¶Ê¡ÖGRIT¡×¤ÎMusic Video¤È»£±ÆÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ÈMV¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿BMSG MUSIC SHOP¸ÂÄêÈ×¤ä¥Ð¥ó¥É¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¤Î·ÁÂÖ¤âBMSG MUSIC SHOP¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¥°¥Ã¥º¤âBMSG SHOP¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤¿¡£