¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥ÉÈ¿È¯¡¢»Ò²ñ¼Ò¤¬¥¹¥®Ìô¶É¤ÈÃæ¹ñ¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ÇÄó·È¡þ
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥¢¥É<9553.T>¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¤ç¤¦¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î£Î£å£÷¡¡£Â¤¬¥¹¥®¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<7649.T>»±²¼¤Î¥¹¥®Ìô¶É¤ÈÄó·È¤·¡¢Ãæ¹ñ¥·¥Ë¥¢¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±¤ÎË¬Æü¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢ーµÒ¤ò¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜÁ÷µÒ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Î¹¥Þ¥¨»Üºö¡ÊÂ¿³ÑÅª¤Ê»öÁ°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¡Ë¤äÎ¹¥¢¥È»Üºö¡Ê¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¦±Û¶´ú´ÏÅ¹¤Î£Ð£Ò¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡££Î£å£÷¡¡£Â¤Ïº£¸å¤â¡¢Äó·È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÎ¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÚ¤Ó¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¦Æ±³«È¯µÚ¤ÓÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥Ä¥¢ーµÒ¤ò¥¹¥®Ìô¶É¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÄ¾ÀÜÁ÷µÒ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Î¹¥Þ¥¨»Üºö¡ÊÂ¿³ÑÅª¤Ê»öÁ°¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ³ÍÆÀ¡Ë¤äÎ¹¥¢¥È»Üºö¡Ê¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¦±Û¶´ú´ÏÅ¹¤Î£Ð£Ò¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¾¦ÉÊ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ë¥µ¥Ýー¥È¡££Î£å£÷¡¡£Â¤Ïº£¸å¤â¡¢Äó·È¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÎ¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉµÚ¤Ó¥¢¥¦¥È¥Ð¥¦¥ó¥É¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¦Æ±³«È¯µÚ¤ÓÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÃí¡Ë¥¿¥¤¥È¥ëËöÈø¤Î¡Ö¡þ¡×¤ÏËÜÊ¸Ãæ¤ËÊ£¿ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò´Þ¤àµ»ö¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS