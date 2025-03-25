WÇÕ¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢Æü´Ú¤Î½ç°Ì¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶Ã¤¡Ö¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¡×¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶þ¿«¡×
2025Ç¯3·î23Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦OSEN¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÀ¤³¦13°Ì¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÏÀ¤³¦¤Î´ãÃæ¤Ë¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤¬ÍèÇ¯¤ËÇ÷¤ëÃæ¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖPlanteFootball¡×¤¬Àè¤´¤í¡¢¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë³Æ¹ñ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££×ÇÕ¤Ç³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë21¥Á¡¼¥à¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤¯¡¢µ»ö¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤Ê·ë²Ì¡×¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¶þ¿«¡×¡ÖÆüËÜ¤¬¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¤Î13°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤È¤ÏÈó¾ï¤ËÂÐ¾ÈÅª¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËè²ó£×ÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¥Ð¡¼¥ì¡¼¥óÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢26Ç¯Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òºÇ½é¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç°µÅÝÅª¤ËºÇ¶¯¤Ç¡¢Á°Âç²ñ¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¿¿·õ¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤Ï20Æü¤Î¥ª¥Þ¡¼¥óÀï¤¬¡Ö¾×·âÅª¤Ê°ú¤Ê¬¤±¡×¤È¤Ê¤ê¡¢Áá´ü¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£¸Î¾ã¼Ô¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡¢µ»ö¤Ï¡Ö22Ç¯Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ËÀ®¸ù¤·¤¿´Ú¹ñ¤À¤¬¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°ÊÁ°¤ËÈæ¤ÙÍî¤Á¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢26Ç¯Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤ÏÍ½Â¬ÉÔ²ÄÇ½¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà³ÎÄê¤À¤Ê¡×¡Ö21°ÌÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©Åö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡×¡Ö´Ú¹ñ¤ÏWÇÕ½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤ÆÆ¬¤òÎä¤ä¤¹¤Ù¤¤À¡×¡Ö²¿¤¬¶þ¿«¤À¡£Í½¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤À¤è¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥â¥ó¥®¥å»á¤¬Âç´Ú¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î²ñÄ¹¤Ç¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¤Ê¤¤¡£¸åÂà¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ø¤Î¹ñÈñ»Ù±ç¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¶â¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Ç§¤á¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦²¤½£¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëÂ¸ºß¤À¤è¡£´Ú¹ñ¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°80°Ì¤Î¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Ä¤È¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡×¡ÖÆüËÜ¤Ï¤â¤¦°ã¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤¦³Ê¤¬°ã¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë