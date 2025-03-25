·§ËÜ»ÔÅÅ¤¬ÄÉÆÍ¡¢7¿ÍÈÂÁ÷¡¡»ß¤Þ¤ê¤¤ì¤ºÄä¼Ö¼ÖÎ¾¤Ë
¡¡25Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è¤Î»ÔÅÅ¡Ö·§ËÜ¾ë¡¦»ÔÌò½êÁ°ÅÅÄä¡×¤ËÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¡£»Ô¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â1Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì20¡Á30¿Í¤Û¤É¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°Êý¤Î¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾»Î1¿Í¤È¡¢ÄÉÆÍ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Î¾èµÒ6¿Í¤Î·×7¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â·Ú½ý¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸òÄÌ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸åÂ³¼ÖÎ¾¤Î±¿Å¾»Î¤ÏÄÌ¾ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ß¤Þ¤ì¤ëÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤·¡¢ÅÅÄä¤Î¼êÁ°¤ÇÄä¼Ö¤·¤è¤¦¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤¿¤¬»ß¤Þ¤é¤º¡¢¶ÛµÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤â»È¤Ã¤¿¤¬ÄÉÆÍ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î±ÇÁü¤«¤é¡¢±¿Å¾»Î¤ÎÁàºî¼«ÂÎ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¸½¾ìÉÕ¶á¤Ç¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥ì¡¼¥ë¤Ë¥ª¥¤¥ë¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÎ¾¤«¤éÏ³¤ì¤¿¥ª¥¤¥ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¸òÄÌ¶É¤È·§ËÜ¸©·Ù¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÉé½ý¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¤È¤ª¸«Éñ¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡£Éé½ý¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¸¶°øµæÌÀ¡¢°ÂÁ´±¿¹Ô¤Ë´Ø¤·¤ÆÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¡£