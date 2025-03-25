±ê¤¬½»ÂðÃÏ¤ËÇ÷¤ë °¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ï±ä¾ÆÂ³¤¯¡ÖÌë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¡× 1300À¤ÂÓ¤¢¤Þ¤ê¤ËÈòÆñ»Ø¼¨
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤ÏÈ¯À¸¤«¤é3ÆüÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÃ°µ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
½»Âð¤ËÇ÷¤ë±ê¡£¤ª¤È¤È¤¤¸á¸å¤ËÈ¯À¸¤·¤¿º£¼£»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¤¹¡£»ÔÆâ¡¢Ä«ÁÒÃÏ¶è¤Ç¤Ï¤±¤µ¡¢Ç³¤¨¹¤¬¤Ã¤¿±ê¤¬¤Õ¤â¤È¤Î½»ÂðÃÏ¤ËÇ÷¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¼£»ÔÄ«ÁÒÃÏ¶è¤Î½»Ì±
¡Ö»³¤ÇÉ÷¤¬¿á¤¤¤¿¤é¡¢¡Ê²Ð¤¬¡Ë¤É¤Á¤é¤Ë¸þ¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
½»Âð¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¼£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°7»þÈ¾¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï210¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²ÐºÒ¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ1300À¤ÂÓ¤¢¤Þ¤ê¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢½»Ì±¤ÏÉÔ°Â¤Ê°ìÌë¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±
¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤ÈÊì¤ÈÍè¤¿¡×
Ìë´Ö¤Ï±ä¾Æ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¾ÃËÉ¤¬·Ù²ü¤òÂ³¤±¤¿°ìÊý¡¢Ä«¤«¤é¤Ï¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤È°¦É²¤ÈÆÁÅç¤Î¾ÃËÉËÉºÒ¥Ø¥ê¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ6µ¡¤¬¶õ¤«¤é¤Î¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£