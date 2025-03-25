¥¿¥¹¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡¢ÀÄ³Ø¤Î¸¶´ÆÆÄ¤òPRÂç»È¤È¤·¤¿ÍýÍ³
¡¡¥¿¥¹¥¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ê166A¡¢Åì¾Ú¥°¥í¡¼¥¹»Ô¾ì¡Ë¡£2024Ç¯4·î¡¢¥¿¥¹¥¤È¿·ÆüËÜ·úÊª¤¬·Ð±ÄÅý¹ç¡£Á°¼Ô¤Ï¿·ÃÛÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¸å¼Ô¤Ï»ñ»º±¿ÍÑ·¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¤òÆÀ¼ê¤È¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÃæ¶½¤ÎÁÄ:¼¯Åç¼éÇ·½õË×¸å50Ç¯¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤·Ð±ÄÃÏÈ×¤Î¼¯Åç³ô¤È¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«
¡¡Á°24Ç¯9·î´ü¤Î¡ÖÇä¾å¹â474²¯5500Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×40²¯6500Ëü±ß¡¢16±ßÇÛ¡×¤ËÂÐ¤·º£9·î´ü¤Ï¡¢Åý¹ç¸ú²Ì+Á°´üÇã¼ý¤Î¥ª¡¼¥é¡Ê»ñ»º·ÁÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ë¤ÎÄÌ´ü´óÍ¿¤Ç¡Ö60.2%Áý¼ý¡Ê760²¯±ß¡Ë¡¢62.5%±Ä¶ÈÁý±×¡Ê89²¯±ß¡Ë¡¢19±ßÁýÇÛ35±ßÇÛ¡×·×²è¡£
¡¡Åý¹ç¸å¤Î¿·µ¬¸ø³«½éÃÍ670±ß¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¹ÆºîÀ®Ãæ¤Î»þ²Á¤Ï600±ßÂæ½ªÈ×¡£Í½ÁÛÀÇ°ú¤¸åÇÛÅöÍø²ó¤ê4.1%Í¾¡£ºòÇ¯Íè°ÂÃÍ512±ß¡Ê8·î5Æü¡Ë¤«¤éº£Ç¯1·î6Æü¤Ë852±ß¤Þ¤ÇÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤¿¸å¤Î¡¢Ä´À°¾ìÌÌ¡£¤¬¸½»þÅÀ¤Ç³ô²Á¤ÎÊý¸þ´¶¤Ï¸«Äê¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â´¶¡£»þ²Á¤ÎÍ½ÁÛPER¤Ê¤É¤Ë²áÇ®´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£Í×¤ÏÅý¹ç¸å½é·è»»¤È¤Ê¤ëº£´ü¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤«¡£
¡¡¥¿¥¹¥HD¤Î¼ç¼´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¥¿¥¹¥¤¬³«È¯¤·¤¿¡¢SaaS·¿¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à:TASUKI TECH¡×¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÈÁÈ¤ß¡£
<ÍÑÃÏ»ÅÆþ¤ì>: ±Ä¶È¥Þ¥ó¤¬¥¹¥Þ¥Õ¥©¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢Êª·ï¤Î´ÉÍý¡¦³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¡£
<Êª·ï¥×¥é¥ó¡¦»ö¶È¼ý»ÙºîÀ®>: ¥¹¥Þ¥Õ¥©¾å¤ÎÃÏ¿Þ¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤¬½Ö»þ¤Ë¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£ÅÚÃÏ¾ðÊó¤òAI¤¬²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÅ¬¤Ê·úÃÛ¥×¥é¥ó¤¬Â¨ºÂ¤ËºîÀ®¤Ç¤¤ë¡£
<¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó>: ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÆâÍ÷¡ÊÊª·ï¤ò3D²½¤µ¤ì¤¿¶õ´ÖÆâ¤Ç360ÅÙ³ÎÇ§¡Ë¤¬²ÄÇ½¡£
<±¿ÍÑ>: ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤Ê¤¯¤·¤Æ¤â¡¢Åê»ñ¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ë¤â¤«¤¯¤Ë¤âº£´ü·×²è¤Î¿ÊÅ¸¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¿¥¹¥HD¤Ç¤Ï´û¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆóÆ¬ÂÎÀ©¤òÉß¤¤¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï½éÂå¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼ÅÄ¹À»Ê»á¡Ê¸µ¥¿¥¹¥¼ÒÄ¹¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë¡¢¼èÄùÌò´ÉÍýÉôÄ¹¤ÎÇðÂ¼Íº»á¡Ê¸µ¿·ÆüËÜ·úÊª¼ÒÄ¹¡Ë¤¬ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ó¤ÊÂç¸þ¤³¤¦¼õ¤±¤¹¤ë¡©»Üºö¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯È¢º¬±ØÅÁ¤òÏ¢ÇÆ¤·ÄÌ»»8²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø±ØÅÁÉô´ÆÆÄ¤Î¸¶¿¸»á¤¬PRÂç»È¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¸¶»á¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥¹¥HD¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¤Þ¤¿Web¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤â¡¦¡¦¡¦¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Î´ë²è¤Ê¤Î¤«¡¢¥¿¥¹¥HD¤ÎÈ¯°Æ¤Ê¤Î¤«Åù¤Ï¸ø¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¬¥¿¥¹¥HD¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÏÃç´Ö¤Î»×¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢¸ÌÀ¤Ëë§¡Ê¤¿¤¹¤¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ø¥¿¥¹¥¡Ê¿Í¤ä»×¤¤¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ù¡Ø¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤ò´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡¦¡¦¡¦¡×