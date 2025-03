通販事業ベルメゾンで展開する「Disney Fantasy Shop(ディズニー ファンタジー ショップ)」から、「スティッチ」デザインのアイテムが新たに登場!

夏を楽しく過ごすための生活雑貨やファッションアイテムなどがラインナップされます。

また、抽選で「スティッチ」デザインのオリジナル賞品が当たるキャンペーンも開催☆

ベルメゾン ディズニー「スティッチ」グッズ

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」から、『リロ・アンド・スティッチ』シリーズの主人公「スティッチ」デザインのグッズやファッションアイテムが新たに登場!

夏の外出に役立つ「持ち運び便利なストラップ付きペットボトルクーラー」、暑い時期を快適に過ごせる通気性の良い「綿素材を使った4重ガーゼケット」と「ガーゼ&パイルのやわらか薄手タオル」がラインナップされます。

さらに夏を感じさせるデザインや接触冷感機能を備えたアパレル「ユニセックス刺繍デニムシャツ」「Tシャツ&パイルパンツパジャマ」「レディース接触冷感丈が選べるパンツ」の計6種が仲間入り。

どれも「スティッチ」とともに暑い季節を楽しく過ごすことができる、夏らしいグッズです☆

持ち運び便利なストラップ付きペットボトルクーラー

価格:各3,490円(税込)

カラー:4色(くまのプーさん、トイ・ストーリー、スティッチ、ベイマックス)

「スティッチ」がお絵描きを楽しんでいる様子をモチーフにした、カラフルなイラストがかわいいペットボトルクーラー。

保冷機能に優れたステンレス製の真空二重構造を採用しているため、外出先でもそのままの冷たさをキープできます。

そして、500ml、600mlどちらのサイズもセット可能で、ペットボトルを丸ごと収納したまま飲むことができる設計に。

ストラップ付なので持ち歩きにも便利です。

ガーゼ&パイルのやわらか薄手タオル

価格:1,980円(税込)

カラー:5色(ミッキー&ミニー、トイ・ストーリー、スティッチ、ベイマックス、ドッグス)

肩に掛けることができる少し長めのフェイスタオルで、スポーツやレジャーシーンなどで日差し避けや汗拭きとして活躍☆

ガーゼとパイル素材を使用した通気性の良い、薄くて軽い夏仕様のタオルです。

一般的なフェイスタオルよりも約20cm長い設計で、夏らしく爽やかな色合いのデザインです。

ユニセックス刺繍デニムシャツ『スティッチ』

価格:6,990円(税込)

カラー:1色

サイズ:4サイズ(S〜LL)

見た目も爽やかな刺繍デニムシャツ。

サイズはユニセックスでの展開なので、家族やお友達、恋人などとお揃いでコーディネートをすることもできます!

さらに後ろには大きな刺繍が施され、ロゴや、「スティッチ」と一緒にフラを踊る「リロ」の姿も☆

綿素材を使った4重ガーゼケット

価格:1,980円(税込)〜2,990円(税込)

カラー:5色(アリエル(さんご)、トイ・ストーリー(ボーダー)、くまのプーさん(ホワイト×ブルー)、ミッキー&フレンズ(グリーン)、スティッチ)

サイズ: ハーフ、シングル

※「綿素材を使った4重ガーゼケット」は従来の品揃えに新色が追加となります

ピンク色のやさしいカラーに「スティッチ」の総柄が可愛いガーゼケット。

4重ガーゼ生地の間に空気を含ませた、ふんわりとした肌触りが魅力的です。

吸水性がよく、汗をかく季節にぴったり☆

Tシャツ&パイルパンツパジャマ

価格:各3,990円(税込)

カラー:2色(スティッチ、ベイマックス)

サイズ:4サイズ(S〜LL)

半袖のTシャツにハーフパンツのパジャマ。

パステル調のグリーンを基調にした、涼しげなデザインが使用されています。

Tシャツには愛らしい表情の「スティッチ」と、そんな「スティッチ」の頭の上に乗っている「スクランプ」をプリント☆

レディース接触冷感丈が選べるパンツ

価格:【ハーフ丈】1,790円(税込)、【7分丈】1,980円(税込)

カラー:6色(スティッチ、ピーター・パン、アリエル、ドナルド&デイジー、フローズンサマー、ヤングオイスター)

サイズ:5サイズ(S〜3L)×2タイプ(ハーフ丈/7分丈)

※キッズサイズ・メンズサイズも展開

リラックスタイムにぴったりな接触冷感のパンツ。

お好みでハーフ丈と、7分丈の2種類の丈のサイズから選ぶことができます!

「スティッチ」らしくハイビスカスが一面にデザインされ、大人っぽい色合いなのも素敵。

「スティッチ」 プレゼントキャンペーン

実施期間:2025年3月25日(火)〜5月14日(水)

対象グッズを購入後に応募された方の中から、抽選で「スティッチ」デザインのオリジナル賞品が当たるキャンペーンも開催。

「スティッチ」デザインの対象グッズを1点以上注文の後、クイズに答えてキャンペーンに応募された方の中から、抽選で合計32名に「スティッチ」の素敵な賞品がプレゼントされます。

なお、クイズは『ディズニーファンタジーショップ2025年夏号』カタログに、「スティッチ」デザインのグッズが何点掲載されているか?というものです。

「スティッチ」と一緒なら、夏がもっと楽しくなりそうなグッズやファッションアイテムがラインナップ。

「スティッチ」デザインの新しいアイテムはベルメゾン ディズニーファンタジーショップにて販売中です。

