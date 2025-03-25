¡ÚÂ®Êó¡ÛÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¡¡¹Äµï¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò·Þ¤¨´¿·Þ¹Ô»ö¡¡¹ñÉÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆüÃæ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¡¼¥éÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò·Þ¤¨¹Äµï¤Ç25Æü¸áÁ°¡¢´¿·Þ¹Ô»ö¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÉÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¹Äµï¤Ç¤Î´¿·Þ¹Ô»ö¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢¸áÁ°9»þÈ¾Á°¤«¤é¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆüÃæ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¡¼¥éÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò¹Äµï¤Ë·Þ¤¨´¿·Þ¹Ô»ö¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤¬¹ñÉÐ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ°ÊÍè¤Ç¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2²óÌÜ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤È¥ë¡¼¥éÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¡¢ÀÐÇËÁíÍýÂç¿Ã¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ÕÎ½¤Ê¤É¤È¶¦¤ËµÜÅÂ¡¦ÅìÄí¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë´¿·Þ¹Ô»ö¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÈÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ÏÃæ±û¤ÎÂæ¤Ë¿Ê¤Þ¤ì¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñ²Î¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¤¢¤È¡¢¥ë¡¼¥éÂçÅýÎÎ¤¬µ·Ð¿Ââ¤Î±ÉÍÀÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÈÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤Î³ÕÎ½¤é¤ä¥Ö¥é¥¸¥ëÂ¦¤Î¿ï°÷¤é¤È¤½¤ì¤¾¤ì²ñ¼á¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¿·Þ¹Ô»ö¤ÎºÇÃæ¤Ë±éÁÕ¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤Ï¡¢½¾Íè¤ÏÆüËÜ¤Î¶Ê¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÁê¼ê¹ñ¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¤Îºî¶Ê¤·¤¿Ì¾¶Ê¡ÖBrazil¡×¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´¿·Þ¼°Åµ¤Î¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ÈµÜÅÂ¡¦ÃÝ¤Î´Ö¤Çº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿25ÆüÌë¤Ï¡¢µÜÅÂ¡¦ËÌÀÅÂ¤ÇÎ¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤ÎµÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦»°±ºÃÎÎÉ¤µ¤ó¤ä¡¢¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ç²òÀâ¼Ô¤Î¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¤µ¤ó¡¢²Î¼ê¤Î¥Þ¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¡¢¥Ü¥µ¥Î¥Ð²Î¼ê¤Î¾®Ìî¥ê¥µ¤µ¤ó¤é¤¬¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ë¡Í×,
ÇÛÀþ,
¥Û¥Æ¥ë,
»×¤¤¤ä¤ê,
¾²ÃÈË¼,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
³ùÁÒ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
À¸²Ö