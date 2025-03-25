¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¼¡½µÍ½¹ð¤ËÀî¤ËÍî¤Á¤¿²û¤«¤·¤¤Ì¾Á°¤¬Âç¼Ì¤·¡¡²ÎËû¡©ËÌºØ¡©¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯
¡¡£²£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¡½µÍ½¹ð¤âÊüÁ÷¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢²û¤«¤·¤¤Ì¾Á°¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬Í¯¤¤¤¿¡£
¡¡¸ø¼°£È£Ð¤Î¼¡½µÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅÄ¾Â°Õ¼¡¡ÊÅÏÊÕ¸¬¡Ë¤¬¡¢Ä¹Ã«ÀîÊ¿Â¢¡ÊÃæÂ¼È»¿Í¡Ë¤Ë¡¢ºÂÆ¬¶â¤Î¼Â¾ð¤òÃµ¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿¤¸¤ë¡Ä¤È¤¢¤ë¡£ºÂÆ¬¶â¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¥Àî¤ò¿ÈÀÁ¤±¤·¤¿Ä»»³¸¡¹»¡Ê»Ô¸¶È»¿Í¡Ë¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¡£¶âÂß¤·¤È¤·¤Æµð³Û¤ÎÉÙ¤òÆÀ¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤âËëÉÜ¤Î¼ê¤¬Æþ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Ê¿²ì¸»Æâ¡Ê°ÂÅÄ¸²¡Ë¤¬¡ÖËÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿Í¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¤êµã¤«¤»¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡×¤È¸À¤¤¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿ËÜ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡Ö¤«¤é¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤¬Âç¤¤¯µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£ÄÕ½Å¤Ï¤½¤ÎËÜ¤ò¸«¤Æ²¿¤«¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤«¤é¤Þ¤ë¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Åö½é¡¢ÄÕ½Å¤ò·»¤Î¤è¤¦¤ËÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¡¦Åâ´Ý¤ÈÆ±¤¸Ì¾Á°¡£Å·ºÍÅª¤Ê³¨¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Åâ´Ý¤ò¤æ¤¹¤ê¤ËÍè¤¿ÃËÀ¤È¤È¤â¤ËÀî¤ËÍî¤Á¤ë¡£ÃËÀ¤Ï¿å»àÂÎ¤È¤·¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Åâ´Ý¤Î¹ÔÊý¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅâ´Ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¨¤ÎºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸å¤ËÄÕ½Å¤ÈÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤ò·ë¤Ö´îÂ¿Àî²ÎËûÀâ¡¢Åì½§ºØ¼Ì³ÚÀâ¡¢³ë¾þËÌºØÀâ¤âÉâ¾å¡£¤¿¤À¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°¤Ç¤Ï¡¢²ÎËû¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ÷Ã«¾ÂÀ¤¬±é¤¸¤ë¤ÈÈ¯É½ºÑ¤ß¡£º£¸åÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌºØ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌºØ¤Î»Õ¾¢¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¾¡Àî½Õ¾Ï¡ÊÁ°ÌîÊþºÈ¡Ë¤ÏÅÐ¾ìºÑ¤ß¤â¡¢ËÌºØ¤Ï¤Þ¤ÀÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Åâ´Ý¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿ôÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¤«¤é¤Þ¤ë¡×¤Ï¡ÖÅâ´Ý¡×¤Ê¤Î¤«¡£¥Í¥Ã¥È¤â¡Ö¤«¤é¤Þ¤ë¤Ã¤Æ¡¢Åâ´Ý¡©¤Ê¤Î¤«¡×¡ÖÅâ´Ý¡¼¡¼¡¼¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡£