¤¢¤ë°Ñ°÷¡Ö25Ç¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë1¡óÇ°Æ¬¤ËÍø¾å¤²Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¡á1·îÆü¶ä²ñ¹çÍ×»Ý
Yoshifumi Takemoto
¡ÎÅìµþ¡¡£²£µÆü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Ï£²£µÆü¡¢À¯ºö¶âÍø¤ò£°¡¥£µ¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤³¤È¤·£±·î£²£³¡¦£²£´Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÎµÄ»öÍ×»Ý¤ò¸øÉ½¤·¡¢¤¢¤ë°Ñ°÷¤¬¡Ö£²£°£²£µÇ¯ÅÙ¸åÈ¾¤Ë£±¡óÄøÅÙ¤Î¿å½à¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤ÆÍø¾å¤²¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤¬Æü¶ä¤Î¸«ÄÌ¤·ÄÌ¤ê¤Ê¤é¤Ð°ú¤Â³¤Íø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É´ËÏÂÅÙ¹ç¤¤¤ÎÄ´À°¤¬Å¬Åö¤È¤Î¸«Êý¤Ç°Ñ°÷¤Ï°ìÃ×¤·¤¿¡£
¡ã±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤Î±Æ¶Á¡¢À¯ºö°Ñ°÷¤Ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¡ä
µÄ»öÍ×»Ý¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ñ¹ç¤Ç¤Ï²¿¿Í¤«¤Î°Ñ°÷¤¬¡¢º£²óÍø¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤âÌ¾ÌÜ¶âÍø¤«¤éÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼Á¶âÍø¤Ï¡ÖÂçÉý¤Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤¬Â³¤¡¢´ËÏÂÅª¤Ê¶âÍ»´Ä¶¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¡Ö·ÐºÑ¡¦Êª²Á¤¬¥ª¥ó¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¸«ÄÌ¤·ÄÌ¤ê¡Ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°ú¤Â³¤Íø¾å¤²¤¬É¬Í×¡×¡¢¡Ö´ðÄ´ÅªÊª²Á¤Î¾å¾º¤Ë±þ¤¸¤Æ´ËÏÂÅÙ¹ç¤¤¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÄ´À°¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¡¢Íø¾å¤²¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼Â»Ü¤òÄó¾§¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ ±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô½Ð¤¿¡£¤¢¤ë°Ñ°÷¤Ï¡Ö±ß°Â¤ÎÉé¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÎßÀÑ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥È¾å¾º¤ÇÀ¸¤¸¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥³¥¹¥È¥×¥Ã¥·¥å¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ÐºÑ¼çÂÎ¤ÎÊª²Á´Ñ¤ÏÎßÀÑÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Æü¶ä´´Éô¤Ë¤è¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊÈ¯¿®¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÇ¯½éÍè¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤ÈÆü¶ä¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê¾ðÀªÈ½ÃÇ¤ÎÇ§¼±¤Îº¹¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢º£²óÀ¯ºö¶âÍø¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤â»Ô¾ì¤ÎÂç¤¤Êº®Íð¾·¤¯²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡×¡Ê£±¿Í¤Î°Ñ°÷¡Ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÍø¾å¤²¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤ÎÊ¿¶ÑÅªÍ½ÁÛ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥¿¥«ÇÉ¤Ç¤â¥Ï¥ÈÇÉ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢½½Ê¬ÃæÎ©Åª¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¤¹¤ë°Ñ°÷¤â¤¤¤¿¡£
¡ãÊª²Á´ðÄ´È½ÃÇ¤ÇµÄÏÀ¡¢µÞ·ã¤Ê±ß°Â½¤Àµ¤Ë·Ù²üÏÀ¡ä
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¡Ö¾å²¼ÁÐÊý¸þ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¯¡¢¡Êº£¸å¤Î¡ËÍø¾å¤²¥Ú¡¼¥¹¤ä¡ÊÍø¾å¤²¤Î½ªÃåÅÀ¤È¤Ê¤ë¡Ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥ì¡¼¥È¤Î¼¨º¶¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖµÞ·ã¤Ê±ß°Â¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢±ß°Â½¤Àµ¤¬µÞ·ã¤Ë¿Ê¤à¥ê¥¹¥¯¤Ë¤âÁê±þ¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤â½Ð¤¿¡£
Íø¾å¤²È½ÃÇ¤Î´ð½à¤Ç¤¢¤ë´ðÄ´ÅªÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Î·×Â¬ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢°Ñ°÷¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÉý¤ò¤â¤Ã¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´ðÄ´ÅªÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ë´Ø¤¹¤ë³Æ¼ï»ØÉ¸¤ÎÀ°Íý¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö´ðÄ´ÅªÊª²Á¤Î¾å¾º¤Ë¤Ï¡¢²Á³Ê¹ÅÄ¾À¤Î¶¯¤¤²ÈÄÂ¤Î¾å¾º¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤Î¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö²ÈÄÂ¤ä¸ø¶¦ÎÁ¶â¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤Ë¤ÏÄ¹¤¤»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤ò½ü¤¤¤¿Êª²Á¤â¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Êª²Á¤Î¾å¿¶¤ì¥ê¥¹¥¯¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤À¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Êª²Á¾å¾ºÍ×°ø¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¿Í¼êÉÔÂ´¶¤¬¶¯¤¤¤â¤È¤Ç¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£