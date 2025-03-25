½Å·Ä-¥¢¥â¥¤¹âÂ®Å´Æ»¡¢ºÇ¹â»î¸³Â®ÅÙ»þÂ®385¥¥í¤òÃ£À®¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÀ¾Éô¤Î½Å·Ä¤ÈÆîÅìÉô¤ÎÊ¡·ú¾Ê¥¢¥â¥¤¤ò·ë¤Ö¿·Àß¤Î¡Ö½Å·Ä-¥¢¥â¥¤¹âÂ®Å´Æ»¡×½Å·ÄÅì-óØ¹¾¶è´Ö¤Ç22Æü¡¢ºÇ¹â»î¸³Â®ÅÙ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î»î¸³±¿Å¾¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»î¸³Îó¼Ö¤Ï»þÂ®385¥¥í¤Î»î¸³ÌÜÉ¸Â®ÅÙ¤ò½çÄ´¤ËÃ£À®¤·¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê¤Î³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢·ø¸Ç¤Ê´ðÈ×¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Å·Ä-¥¢¥â¥¤¹âÂ®Å´Æ»½Å·Ä¶è´Ö¤Ï¡¢Ãæ¹ñÃæÄ¹´üÅ´Æ»ÌÖ·×²è¡ÖÈ¬½ÄÈ¬²£¹âÂ®Å´Æ»ÌÖ¡ÊÆîËÌÊý¸þ¡¢ÅìÀ¾Êý¸þ³Æ8¥ë¡¼¥È¡Ë¡×¤Î¡Ö½Å·Ä-¥¢¥â¥¤¥ë¡¼¥È¡×¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£½Å·Ä±Ø¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢½Å·Ä»ÔÆâ¤ÎÞáÃæ¡¢Æî´ß¡¢ÇÃÆî¡¢ÆîÀî¡¢ÉðÎ´¡¢×Å¿å¤Ê¤É¤Î¶è¡¦¸©¤ò·ÐÍ³¤·¡¢½Å·Ä»ÔóØ¹¾¶è¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£Àß·×»þÂ®¤Ï350¥¥í¡¢½Å·ÄÅì¤«¤éóØ¹¾¤Þ¤Ç¤Î¿·ÀßÏ©Àþ±äÄ¹¤ÏÌó250¥¥í¤Ç¡¢Á´Àþ¤Ë·×7±Ø¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å·Ä-¥¢¥â¥¤¹âÂ®Å´Æ»¤Î½Å·Ä¶è´Ö¤¬³«ÄÌ¤¹¤ë¤È¡¢½Å·Ä¤Î»Ô³¹ÃÏ¤«¤éóØ¹¾¶è¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂ®½êÍ×»þ´Ö¤Ï¡¢¸½ºß¤Î4»þ´Ö¤«¤é1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë