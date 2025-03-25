À¾Éð¡¢¹õÌÚÍ¥ÂÀ¤ÈÃçÅÄ·Ä²ð¤È»ÙÇÛ²¼·ÀÌó
¡¡À¾Éð¤Ï25Æü¡¢¹õÌÚÍ¥ÂÀÅê¼ê¤ª¤è¤ÓÃçÅÄ·Ä²ðÁª¼ê¤È»ÙÇÛ²¼Áª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢§ ¹õÌÚÍ¥ÂÀ¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ø54¡Ù
¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë³«Ëë¤Ê¤Î¤Çµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥³¡¼¥Á¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËþÂ¤»¤º¤Ë¤è¤ê°ìÁØ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤êÀï¤¤È´¤¤¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤ä¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ò·Ð¤Æ¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ìÌÌ¤Çµ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ç¤¹¤·¡¢µ®½Å¤ÊÃæ·Ñ¤®¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢§ ÃçÅÄ·Ä²ð¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ø00¡Ù
¡ÖÆþÃÄ¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÆü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤è¤êµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹
¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¡¢ÂÇ·â¤â´Þ¤á¤ÆÎý½¬Ç®¿´¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¿´¶¯¤¯¡¢°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁöÎÝ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×