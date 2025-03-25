6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Äµï¤Ç¹ñÉÐ´¿·Þ¹Ô»ö¡¡Î¾ÊÅ²¼¤È¥Ö¥é¥¸¥ëÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤¬ÏÂ¤ä¤«¤Ëº©ÃÌ¡¡¹ñ²Î±éÁÕ¤äµ·Ð¿Ââ¤Î±ÉÍÀÎé¤Ê¤É¤Ç´¿·Þ
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬¹ñÉÐ¤È¤·¤ÆÍèÆüÃæ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î´¿·Þ¹Ô»ö¤¬¹Äµï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¹ñÉÐ¤¬ÍèÆü¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î´¿·Þ¹Ô»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¸áÁ°9»þÈ¾Á°¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥ë¥éÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤òµÜÅÂ¤Î¼Ö´ó¤»¤Ç½Ð·Þ¤¨¡¢¾Ð´é¤Ç°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µÜÅÂÅìÄí¤Ç¤Ï½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤äÀÐÇËÁíÍý¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ´¿·Þ¹Ô»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÊÅ²¼¤ÈÂçÅýÎÎ¡¢¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤ÈÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÊÂ¤ó¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¡¢Î¾¹ñ¤Î¹ñ²Î¤Î±éÁÕ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ë¥éÂçÅýÎÎ¤¬µ·Ð¿Ââ¤Ë¤è¤ë±ÉÍÀÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Î¾ÊÅ²¼¤ÏµÜÅÂ¤ÎÃÝ¤Î´Ö¤ÇÂçÅýÎÎÉ×ºÊ¤Èº©ÃÌ¤·¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤ÎÄÌÌõ¤ò¸ò¤¨¤ÆÏÂ¤ä¤«¤Ëº©ÃÌ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Æó¹ñ´Ö¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅÚ¾í²þÎÉ»ö¶È¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤ò´Þ¤à¼«Æ°¼Ö»º¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÊÅ²¼¤Ï¡ÖÂçÅýÎÎ¤¬¹â¤¯ÆüËÜ¤È¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¶¨ÎÏ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Ë½÷À¤Î¿Í¸¢ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÊ¹¤¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤´É×ºÊ¤¬¼Ò²ñÅª¼å¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÉý¹¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¡¢´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ×¿Í¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Î¾ÊÅ²¼¤«¤éÆ«¼§´ï¤Î¡ÖÎÜÍþ¼§Ôä¡×¤ä¡Öº´²ì¶Ó¡×¤Î¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬Â£¤é¤ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂ¦¤«¤é¤Ï¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤ä¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î²Ö¤òÌÏ¤·¤¿»æºÙ¹©¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ë¤Ï¡¢Î¾ÊÅ²¼¼çºÅ¤ÎµÜÃæÈÕ¤µ¤ó²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÈÕ¤µ¤ó²ñ¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤ä¹ÄÂ²Êý¤â½ÐÀÊ¤·¡¢Ä¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬½é¤á¤Æ½ÐÀÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¹ñÉÐ¤Î´¿·Þ¹Ô»ö¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ò·Þ¤¨¤Æ°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£