Æ²°ÂÎ§¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢ÈþÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÈäÏª¤Ç¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²¿¤òÃå¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼¡ª
¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦Æ²°ÂÎ§Áª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ëÌÀ¾¾Èþ¶ê¤µ¤ó¤Ï3·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¾¾Èþ¶ê¡¢ÈþÇØÃæ¸«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È "
1¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤ÈÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£ÇØÃæÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤È©¤¬ÂçÃÀ¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¹øÉÛ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ã¤ó¡¡¤É¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡¡²¿¤òÃå¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¾¾Èþ¶ê¡¢ÈþÇØÃæ¸«¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È "
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡×ÌÀ¾¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö@bibiy_official 25SS Bibiy. Garden¡¡GINZA SIX ¤Îpopup¥¹¥È¥¢¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡¶»¤¤å¤ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¿¤Á¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£2¼ïÎà¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¢4ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¹øÉÛ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ã¤ó¡¡¤É¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¤ç¤¦¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ÇÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Á¡¡²¿¤òÃå¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡Á¡×¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏªÌÀ¾¾¤µ¤ó¤ÏInstagram¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¡£13Æü¤Ë¤Ï¡Öfits¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê°õ¾Ý¤ÎÇò¤¤¥·¥ã¥Ä¤È¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¾åÉÊ¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(Ê¸:¼µ¸Í ÁÕÂÀ)