Ž¢ÀÐ³ÀÅç¶ÐÌ³¤Ç¤¹Ž£￫Ž¢¤ä¤Ã¤¿!Ž£¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÄÅÔ»Ô¤«¤éÎ¥Åç¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤òÅÏ¤êÊâ¤¯ºÛÈ½´±¤Î"¥È¥Û¥Û¤ÊÅ¾¶Ð»ö¾ð"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢°æ¾å·°¡ØºÛÈ½´±¤ÎÀµÂÎ ºÇ¹âºÛ¤Î°µÎÏ¡¢¿Í»ö¡¢Êó½·¡¢¸À¤¨¤Ê¤¤ËÜ²»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Å¾¶ÐµñÈÝ¤Ç¤¤ë·úÁ°¤À¤¬¼ÂºÝ¤Ï¡Ä
ºÛÈ½´±¤Ë¤ÏÅ¾¶Ð¤¬¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¡¢Å¾¶ÐÂ²¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ºÛÈ½½êË¡¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÅ¾¶Ð¡Ê¾òÊ¸¤Ç¤Ï¡ÖÅ¾½ê¡×¤È¤¤¤¦¡ËµñÈÝ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡£Å¾¶ÐµñÈÝ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡©¡¡¤½¤ì¤À¤±¿Í»ö¤Ë¤è¤ë´ØÍ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÛÈ½´±¤¬¿´¤¬ÍÉ¤é¤¤¤Ç¸øÊ¿¤ÊºÛÈ½¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢Ë¡Î§¤Ç¤ÏºÛÈ½´±¤ÏÅ¾¶ÐµñÈÝ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ÐÅ¾¶ÐÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ê¤¼¤ß¤ó¤ÊÅ¾¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤³¤¬·úÁ°¤ÈËÜ²»¤ÎÊ¬Îö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Îã¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÛÈ½´±¤ÎÅ¾¶ÐµñÈÝ¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢·úÁ°¤È¼ÂºÝ¤Ï¶ËÃ¼¤ËÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÇË¡Î§¤À¤±¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âºÛÈ½´±¿Í»ö¤Î¼ÂºÝ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í»ö¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ëºÇ¹âºÛ¤ÏºÛÈ½´±¤Ë¤³¤³¤Ø°ÛÆ°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¤¤Á¤¤¤ÁµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¿Í»ö°ÛÆ°¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¼ÂºÝ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤³¤í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÏÃ¤ÎÌ£Á¹¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬°ì»¥¤ÎÎÏ¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¢£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅ¾¶ÐµñÈÝ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ë¼¡¤ËÅ¾¶Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ç°½ñ¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£3Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤éºÇ¹âºÛ¤¬¹Ô¤±¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦Ç°½ñ¤òºÇ¹âºÛ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë´·¹Ô¤Ç¤¹¡£Äó½Ð¤·¤Ê¤¤¤ÈÅìµþÃÏºÛ¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¡¢¤³¤Î°ì»¥¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Å¾¶ÐµñÈÝ¤Ç¤¤ë·úÁ°¤¬¿á¤Èô¤ó¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤ÏÁ´¹ñ¤ÎºÛÈ½´±¤ò¾´ý¤Î¶ð¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿Í´Ö¾´ý¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬·úÁ°¤È¼ÂºÝ¤Î°ã¤¤¤Îº¬ËÜ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç°ìÈÌ¤ÎÊý¡¹¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤¬ºÛÈ½´±¿Í»ö¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤ÎÍ×¤Ç¤¹¡£
°ÛÆ°¤¹¤ëÀè¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£ÃÏºÛ¤È²ÈºÛ¤Ç¤Ï»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏºÛ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌ±»ö¤«·º»ö¤«¤Î»ö·ï¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤È²È»ö»ö·ï¤«¾¯Ç¯»ö·ï¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤¤¤Ö»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Ë¡Äî¤È¤¤¤¦¤ÈÃÏºÛ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£²ÈºÛ¤Ç¤âË¡Äî¤ò³«¤¯¾ì¹ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¤½¤ì¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼ÂºÝË¡ÄîËµÄ°¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤ÈÃÏºÛ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ÎÆâÍÆ¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏºÛ¤Ø¤Î´õË¾¤ÎºÛÈ½´±¤¬Â¿¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈºÛ¤ÎºÛÈ½´±¤Ï´õË¾¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ÜÆ°Àè¤ÏËÜÄ£¤«¤é¾®¤µ¤¤Ä®¤Î»ÙÉô¤Þ¤Ç
°ÛÆ°Àè¤¬ËÜÄ£¤«»ÙÉô¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»¥ËÚ¤Î¤Û¤«¡¢È¡´Û¡¢°°Àî¡¢¶üÏ©¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÅÔÉÜ¸©¤Ë1¸Ä¤º¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©Ä£½êºßÃÏ¤ËËÜÄ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ÙÉô¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¸©Ä£½êºßÃÏ°Ê³°¤ÎÅÔ»Ô¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ÙÉô¤Ï1¥«½ê¤È¸Â¤é¤º¡¢Ê£¿ôÃÖ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤Ä®¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë»ÙÉô¤ÏºÛÈ½´±¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤Ë¤ÏºÛÈ½´±¤¬¾ïÃó¤·¤Ê¤¤»ÙÉô¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢ºÛÈ½¤ò¤ä¤ëÆü¤À¤±ºÛÈ½´±¤¬½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡£»ö·ï¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤½¤¦¤¤¤¦»ÙÉô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤ÎºÛÈ½½ê¤Î¼ïÎà¤È¿ô¤ò¿ÞÉ½1¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£ÃÏºÛ¤ÎËÜÄ£50¤È»ÙÉô203¤À¤±¤ÏÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢´ä¼ê¸©¤ÎÃÏºÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤ë¤È¡¢À¹²¬ËÜÄ£¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²Ö´¬¡¢Æó¸Í(¤Ë¤Î¤Ø)¡¢±óÌî¡¢µÜ¸Å¡¢°ì´Ø(¤¤¤Á¤Î¤»¤)¡¢¿åÂô¤Î³Æ»ÙÉô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÛÈ½´±¤ÎÅ¾¶ÐÀè¤Î¸õÊäÃÏ¤Î³µÎ¬¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²ÈºÛ¤Ë¤Ï½ÐÄ¥½ê¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÃÏºÛ¤È²ÈºÛ¤ÏÆ±¤¸¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÖ¤«¤ì¤ë¾ì½ê¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¢£Ì±»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â·º»ö¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤Î¤³¤È¤â
ÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢»Å»öÆâÍÆ¤¬Ì±»ö¤Ê¤Î¤«·º»ö¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂç¤¤Ê´Ø¿´»ö¤Ç¤¹¡£ÇÛÂ°Àè¤¬Ì±»öÉô¤Ë¤Ê¤ë¤«·º»öÉô¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ÈÆ±¤¸°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£Ì±»ö¤À¤È¤ª¶â¤Î¤³¤È¤½¤ÎÂ¾»¨Â¿¤Êºâ»º´Ø·¸¤ÎºÛÈ½¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·º»ö¤È¤Ê¤ë¤ÈÈï¹ð¿Í¤¬Íºá¤«Ìµºá¤«¤ò·è¤á¤¿¤¦¤¨¡¢Íºá¤Ç¤¢¤ì¤Ð·º¤ò·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ì±»ö¤È·º»öÎ¾Êý°ì½ï¤Ë¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¤Ë¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Î»ÙÉô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÌ¾ï¤ÏÌ±»ö¤È·º»ö¤È»Å»ö¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÌ±»ö¤Î´õË¾¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÌ±»ö¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â·º»ö¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ð¤«¤ê¤¤¤ï¤ì¤ÆÉÔËÜ°Õ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Å¾¶ÐÀè¤Ë¤Ï¡¢º´ÅÏÅç¡¢Ã¸Ï©Åç¡¢±âÈþÂçÅç¡¢ÀÐ³ÀÅç¤â¤¢¤ë
ÆüËÜ¤Ï¾®¤µ¤¤¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¤¤ï¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤À¤±¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Ë¤Ê¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢»ÙÉô¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ÈÇ¤ÃÏ¤Î¹Ô¤Àè¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁ°µ¤Î¤È¤ª¤êÁêÅöÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ì½ê¤âÃÏÊý¤È¤¤¤¦¤«ÅÄ¼Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤·¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤À¤¤¤ÖÀ¸³è¤Ö¤ê¡¢»äÀ¸³è¤ÎÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç¤ÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤ò»×¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Ç¤ÃÏ¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¤Î´õË¾¤ÇÃ±¿ÈÉëÇ¤¤¢¤ë¤¤¤ÏºÛÈ½´±¤ò¼¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏºÛ¤Î»ÙÉô¤È¤¤¤¦¤È¤«¤Ê¤ê¤ÎÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¹¤Ç¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢Åç¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ðº´ÅÏÅç¡¢Ã¸Ï©Åç¡¢±âÈþÂçÅç¤È¤«ÀÐ³ÀÅç¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í·¤Ó¤ÇÀÐ³ÀÅç¤Ë¹Ô¤¯Ê¬¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤ÎºÛÈ½´±¤Ë°ÛÆ°¤·°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ä¤Ï¤êÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢Í·¤Ó¤Ë¤·¤Æ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Å»ö¤È¤·¤Æ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢Î¥Åç¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°ÛÆ°¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹ëÀãÃÏÂÓ¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÌäÂê
¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤âÅ¾¶Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ãæ±û´±Ä£¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Åç¤Ë¤Þ¤ÇÇ¤ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢É¬¤º¤·¤â¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÏºÛÈ½¤Î»Å»ö¤ÎÆÃ¼ìÀ¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±Á´°÷¤ËºÛÈ½¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤ò¸øÊ¿¤ËÇ§¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢Î¥Åç¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¿Í¸ý¤Î¾¯¤Ê¤¤Ä®¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½½ê¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¤Î»þ´Ö¤Ê¤É¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸øÊ¿¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÎ¥Åç¤Ë¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¾¤Î´±Ä£¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÆüËÜ¤ÏÆîËÌ¤ËÄ¹¤¤¤·¡¢»³´ÖÉô¤â³¤ÊÕ¤âÅç¤â¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢µ¤¸õ¤â¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ÏÃÏµå²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨¤¤ËÌ³¤Æ»¤ÈÅìµþ¤¢¤ë¤¤¤Ï¶å½£¤Ê¤É¤òÈæ¤Ù¤ë¤Èµ¤¸õ¤â¤À¤¤¤Ö°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¿·³ã¤ä»³±¢¤¢¤¿¤ê¤òÃæ¿´¤Ë¹ëÀãÃÏÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¸«¤Æ¤â¹ëÀãÃÏÂÓ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½´±´±¼Ë¤Î²°º¬¤Ë¹ëÀãÃÏÂÓ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÅµ¤¤ÇÀã¤òÍ»¤«¤·¤ÆÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦ÁõÃÖ¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¤¤¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢ÅÅµ¤Âå¡Ê¶â³Û¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¤ÏºÛÈ½´±¸Ä¿Í»ý¤Á¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅìµþ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½´±¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢Í½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¸õº¹¤¬Âç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÃÎ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊÝ¼áÃæ¤ÎÈï¹ð¿Í¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê
¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ê¸²½¤È¤«Í·¤Ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤«¡¢Çã¤¤Êª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ¤ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ï¡¢Ê¸²½Åª¤Ë¤â·ÐºÑÅª¤Ë¤âÃæ¿´ÅÔ»Ô¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Åìµþ¤ÇÂ·¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¾®¤µ¤¤Ä®¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤«¤Ê¤êÀ©Ìó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«½¬¤¤»ö¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÅÔ»Ô¤Ë¹Ô¤±¤ÐÀèÀ¸¤â¤¤¤ë¤·³Ø¹»¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ð¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÌµÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ï¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇã¤¤Êª¤Ë½Ð¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤ì¤ÏºÛÈ½´±¤À¤È½»Ì±¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ëµ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Î¤Ï¤º¤ÎÈï¹ð¿Í¤È¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃ¦Áö¤·¤¿¤Î¤«⁉¡×¤È¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Àè½µ¡¢»ä¤¬Ã´ÅöºÛÈ½´±¤È¤·¤ÆÈï¹ð¿Í¤ÎÊÝ¼á¤òOK¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀèÊý¤â»ä¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¡¢°§»¢¤ò¤¹¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯µï¿´ÃÏ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ëºÛÈ½½ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¶¹¤¤ÃÏ°è¤À¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÇ¤ÃÏ¤Ë¤è¤ëº¹¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÅ¾¶ÐÂ²°ìÈÌ¤Ë¶¦ÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¾Ü½Ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Í×¤¹¤ë¤ËºÛÈ½´±¤â¤Þ¤¿Â¾¤ÎÅ¾¶ÐÂ²¤ÈÆ±¤¸¤¯Â¯¿Í¤Î´Ä¶¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
°æ¾å ·°¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤«¤ª¤ë¡Ë
ÊÛ¸î»Î
1954¡Ê¾¼ÏÂ29¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÍý³ØÉô²½³Ø²ÊÂ´¡¢Æ±½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¸å¡¢È½»öÊä¤ò·Ð¤Æ1996Ç¯È½»öÇ¤´±¡£2006Ç¯Âà´±¤·¡¢2007Ç¯ÊÛ¸î»ÎÅÐÏ¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»ÊË¡¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¡Ù¡Ø¶¸¤Ã¤¿ºÛÈ½´±¡Ù¡ØÌÖÍå´Á»í»°É´¼ó¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÊÛ¸î»Î °æ¾å ·°¡Ë