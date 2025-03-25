¡Ú´ÚÎ®¡ÛNewJeans¡¢°¼Á½ñ¤¹þ¤ß¤ËË¡ÅªÂÐ±þÀë¸À¡¡·ÀÌóÌäÂê¤Ï²¾½èÊ¬°ÛµÄ¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð
NJZ¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤¬¡¢25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢°¼Á¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡Åª¤ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢Ë¡ÅªÂåÍý·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀË¡Ì³Ë¡¿ÍÀ¤½¡¡Ê¥»¥¸¥ç¥ó¡Ë¤Ï24Æü¡¢¡Ö¸½ºß¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ÍÍê¿Í¡ÊNewJeans¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëµõµ¶»ö¼ÂÎ®ÉÛ¤È°°ÕÅª¤ÊÃæ½ý¡¢Éî¿«Åª·Ç¼¨Êª¤¬¿¼¹ï¤Ê¿å½à¡×¤È¤·¡Ö¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ò¾ï»þ¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¿Ì¾À¤ò°ÍÑ¤·¤¿·Ç¼¨Ê¸¤È¥³¥á¥ó¥È¤âºîÀ®¼Ô¤òÆÃÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦´ØÏ¢µ¡´Ø¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µõµ¶»ö¼ÂÎ®ÉÛ¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¡Ê¤¤½¤ó¡Ë¡¢Éî¿«¤Ê¤É¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÄÇ½¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌ±»ö¡¢·º»ö¾å¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢OSEN¤ÏÆ±Æü¡ÖNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛÌ±»ö¹ç°ÕÉô¤Ë²¾½èÊ¬Ç§ÍÆ·èÄê¤¬²¼¤µ¤ì¤¿21Æü¡¢²¾½èÊ¬°ÛµÄ¿½ÀÁ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£ºÛÈ½½ê¤Ï¡¢ADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤¬¡¢NewJeans¤òÁê¼ê¤Ë½Ð¤·¤¿¡Ø´ë²è²ñ¼ÒÃÏ°ÌÊÝÁ´¤ª¤è¤Ó¹¹ð·ÀÌóÄù·ë¤Ê¤É¶Ø»ß¡Ù²¾½èÊ¬¿½ÀÁ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ°úÍÑ·èÄê¤ò²¼¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£