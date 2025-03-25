¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > Åì¾Ú¡¢°ì»þ3Ëü8Àé±ß²óÉü Åì¾Ú¡¢°ì»þ3Ëü8Àé±ß²óÉü Åì¾Ú¡¢°ì»þ3Ëü8Àé±ß²óÉü 2025Ç¯3·î25Æü 9»þ9Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡25Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤ÏÀáÌÜ¤Î3Ëü8000±ß¤ò°ì»þ²óÉü¤·¡¢¾å¤²Éý¤Ï400±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆ°¤¯¤Ê¡×µþ¥»¥é¤ÎËºÇ¯²ñ¡¢¼à¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿´´Éô¤ò°ðÀ¹¤µ¤ó¤¬À©¤·¤¿ ¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¥Þ¥¸¤Ç¡×¥Õ¥¸²ñ¸«¤Ç°ì³å¤·¤¿¡ÖÄÌÈÎ¿·Ê¹¡×¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Áê¼¡¤°¡Ö¤è¤¯¤¾¸À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª³ôÇú¾å¤¬¤ê¡× Åì¾ÚÈ¿È¯¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢°ì»þ300±ßÄ¶¹â