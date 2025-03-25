Ž¢¤É¤¦¤»Ëº¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤éÀº¿ÀŽ£ÊÙ¶¯Ë¡¤¬·ÑÂ³¤Î¥«¥®
²¿¤«¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ìÈ¯¤Ç³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢½Ð¹ç¤¦²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§ELUTAS¡¿PIXTA¡Ë
»ñ³Ê¤äTOEIC¤Î¤¿¤á¤ËÊÙ¶¯¤·¤Æ¤â¡¢³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤¹¤°¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤ºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼Â¤Ï²¿¤«¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ìÈ¯¤Ç³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢½Ð¹ç¤¦²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬Ë¡¤ÎÈë·í¤ò¡¢±Ñ¸ìÎÏ¥¼¥í¤«¤é365Æü³Ø½¬¤òÂ³¤±¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌÌõ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ò°æÎ¶»á¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¹â¤Î±Ñ¸ì³Ø½¬Ë¡¤Î¸«¤Ä¤±Êý¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤¦¤»Ëº¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤éÀº¿À¡×¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ä
±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ï±ÑÃ±¸ìÎÏ¤Ç¤¹¡£
º£¤Þ¤ÇÃ±¸ì¤Î³Ð¤¨Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î²ó¤êÆ»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËÍ¤¬¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÊýË¡¤¬¡ÖÃ±¸ìÄ¢ÇúÂ®²ó¤·¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡¢1ºý¤Î±ÑÃ±¸ìÄ¢¤ò¤È¤Ë¤«¤¯ÇúÂ®¤Ç²ó¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¿ÅÙ¤âÃ±¸ì¤Ë½Ð¹ç¤¦¤È¤¤¤¦³Ø½¬Ë¡¤Ç¤¹¡£ÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1¡¡±ÑÃ±¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤òÄ¯¤á¤ë¡Ê1Ã±¸ì10¡Á30ÉÃ¡Ë
2¡¡ÎãÊ¸¤ò²»ÆÉ¤¹¤ë
3¡¡¼¡¤ÎÃ±¸ì¤Ë¿Ê¤à
4¡¡1¡Á3¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é·«¤êÊÖ¤¹
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¤É¤¦¤»Ëº¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤éÀº¿À¡×¤ò¾ï¤Ë»ý¤Ä¤³¤È¡£
±ÑÃ±¸ì¤ò°ìÈ¯¤Ç³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²¿ÅÙ¤âÃ±¸ì¤Ë¿¨¤ì¤Æ½Ð¹ç¤¦²ó¿ô¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï¹â¹»»þÂå¡¢¡ÖÃ±¸ì¤ò°ìÈ¯¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤Î7¡¢8·î¤òÁ´¤Æ¡Ø¥·¥¹¥Æ¥à±ÑÃ±¸ì¡Ù¡Ê°Ê²¼¡Ö¥·¥¹¥¿¥ó¡×¡Ë¥Î¡¼¥È½ñ¤²¥¤ê¤ËÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤â1½µ´Ö¤â¤¹¤ì¤Ðµ²±¤ÎÈàÊý¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤µ¤é¤Ë½ñ¤²¥¤ê¤ò·ÑÂ³¡£¤½¤ì¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤âµ²±¤«¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤®¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð¥»¥ó¥¿¡¼»î¸³ÅöÆü¡£·ë¶É¡¢±Ñ¸ì¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç·âÄÀ¤·¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÏ²¿ÍÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤³¤ÎÈ¿¾Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤è¤êÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯³î¤Ä¡¢¸úÎ¨¤è¤¯Ã±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ËÃ©¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£·ëÏÀ¡¢¤³¤Î³Ø½¬Ë¡¤Ç1ºý¤ÎÃ±¸ìÄ¢¤ò200¼þ°Ê¾å¤·¤¿ËÍ¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¤òÇúÈ¯Åª¤Ë³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ã±¸ìÄ¢1¼þÌÜ¤«¤é3¼þÌÜ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î1³ä¤âÃ±¸ì¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤º¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¤â¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½é¤Î1½µÌÜ¤ÏÃ±¸ìÄ¢¤ÎºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢Ìó2¡Á3»þ´Ö¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤È¡¢ÀµÄ¾µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ºÃ±¸ìÄ¢¤òÇ³¤ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â10¼þ¤¯¤é¤¤¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ëÃ±¸ì¤¬¤Ý¤Ä¤Ý¤Ä½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÄ´»Ò¤Ç30¼þÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ã±¸ìÄ¢Á´ÂÎ¤Î30¡Á40¡ó¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±¸ìÄ¢¤òÇúÂ®¤Ç²ó¤¹¤Î¤¬½¬´·²½¤·¤Æ¡¢±ÑÃ±¸ìÄ¢¤òÄ¯¤á¤ëÉéÃ´¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¸º¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
50¡Á70¼þÌÜ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î65¡Á70¡ó¤¯¤é¤¤¤ÎÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤¬¥¹¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢100¼þÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ã±¸ì¤Ï¤Û¤Ü¤Û¤Ü¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë³Ð¤¨¤¿Ã±¸ì¤ÏÈô¤Ð¤·¤Æ¡¢¤Þ¤À³Ð¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã±¸ì¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤ÆÇúÂ®²ó¤·¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
150¼þÌÜ°Ê¹ß¤Ï¡¢³Ð¤¨¤¿Ã±¸ì¤¬²ñÏÃ¤Ç¥Ñ¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¶µºà¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¯¡ª
·ë¶É¤½¤Î¸å¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±ÑÃ±¸ìÄ¢¤òÌó250¼þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÊÆ¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Ë250¼þ¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¸ú²Ì1 Ä¹Ê¸ÆÉ²ò¤Ë¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
ËÍ¤Ï¼õ¸³»þÂå¡¢Ä¹Ê¸ÆÉ²ò¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇËÍ¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥È¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã±¸ì¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢Ê¸¾Ï¤ÎºÇ¸å¤ÎÃí¼á¤Ë¤½¤ÎÃ±¸ì¤Î°ÕÌ£¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¥À¥á¸µ¤ÇÃµ¤·¤Þ¤¯¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¯¥»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÃ±¸ìÄ¢ÇúÂ®²ó¤·¡×¤Ë¤è¤ê¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃ±¸ì¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¡¢»Ï¤á¤«¤é°ÕÌ£¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ú²Ì2 ±Ñ²ñÏÃ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Ñ¥Ã¤È¸ý¤«¤é¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÂç³Ø»þÂå¡¢Î±³ØÀ¸¤ÎÍ§Ã£¤È±Ñ¸ì¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢»þ¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÎ®¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤È¡¢±ó²ó¤·¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤¬ÏÃ¤¹¤È²ñÏÃ¤¬»ß¤Þ¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¡ÖÃ±¸ìÄ¢ÇúÂ®²ó¤·¡×¤Ç¡¢±ÑÃ±¸ì¤Î²£¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÎãÊ¸¤ò°ì½ï¤Ë²»ÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ð¤¨¤¿Ã±¸ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²ñÏÃ¤Ç»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ÑÃ±¸ìÄ¢250¼þ¤Ç¡Ö³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡×
¸ú²Ì3 ¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿
¡ÖÅØÎÏ¤ÏÊó¤ï¤ì¤ë¡×¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö³Î¸Ç¤¿¤ë¼«¿®¤Ë·Ò¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î±ÑÃ±¸ìÄ¢250¼þ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
±Ñ¸ì³Ø½¬¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿¤Ó¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£Î±³ØÃæ¤ËÁ´¤¯±Ñ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬»È¤¤¸Å¤·¤¿¥Ü¥í¥Ü¥í¤ÎÃ±¸ìÄ¢¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¡×¤È¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤À¤³¤³¤ÇËÍ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ìÄ¢¤ò250¼þ¤·¤í¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤³¤ì¡ª¡×¤È·è¤á¤¿¶µºà¤ò¤È¤³¤È¤ó¤ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£±ÑÃ±¸ìÄ¢¤Ç¤â¡¢Ê¸Ë¡½ñ¤Ç¤â¡¢¶µºà¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬ËÍ¤ÎÊõÊª¤À¡×¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ä¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¡¢±Ñ¸ìÎÏ¸þ¾å¤Î¶áÆ»¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä1 ¤È¤Ë¤«¤¯²óÅ¾¿ô¤ò°Õ¼±¤¹¤ë
¡Ö°ìÈ¯¤Ç³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×¤¬¤³¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤Î¥¥â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯²óÅ¾¿ô¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÃ±¸ì¤Ë¿¨¤ì¤ë¡£½Ð¹ç¤¦¡£
¡Ö¿Í¤ÎÌ¾Á°¤Ï³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¡¢Ï²¿Í»þÂå¤ÎÍ½È÷¹»¹Ö»Õ¤ÎÊý¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀèÀ¸¤¬½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿ÏÀÍý¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿·³Ø´ü¤Î¥¯¥é¥¹¡¢ºÇ½é¤ÏÃ¯°ì¿Í¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¤»¤¤¤¼¤¤ÎÙ¤ÎÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÌ¾Á°¤¯¤é¤¤¡£¤Ç¤â¡¢1½µ´Ö¤â¤¹¤ë¤È¾¯¤·¤º¤ÄÌ¾Á°¤È´é¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¡£ÊÌ¤Ë³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¾¡¼ê¤Ë³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¡£±ÑÃ±¸ì¤â¤½¤ì¤È°ì½ï¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤â½Ð¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤ê¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¤ê¡¢Ã±¸ìÄ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç½Ð¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼«Á³¤È³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢±ÑÃ±¸ì¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ê¤¯³Ð¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢²¿ÅÙ¤â½Ð¹ç¤¨¡×
¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿Åö»þ¤ÎËÍ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀµÄ¾Æ¬¤Ë¡Ö¡©¡×¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã±¸ì¤Ë²¿ÅÙ¤â½Ð¹ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²óÅ¾¿ô¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç³Ð¤¨¤ë¤ÈÃ±¸ì³Ø½¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë
¥³¥Ä2 ³Ð¤¨¤ë°ÕÌ£¤Ï¡Ö1¤Ä¡×¤Ç¤¤¤¤
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öraise ¡Ê°ÕÌ£¡§»ý¤Á¤¢¤²¤ë¡¢°é¤Æ¤ë¡¢¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¡Ä¡Ä¡Ë¡×¡£
¡Ö¡Ä¡Ä1¤Ä¤ÎÃ±¸ì¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Î±ÑÃ±¸ì³Ø½¬¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¿Í×°ø¤Î1¤Ä¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÑÃ±¸ì¤Ë¤Ï¡Ö¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
raise¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¡Ö¾å¤Ë¤¢¤²¤ë¡×¡£
ËÍ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ã±¸ì³Ø½¬¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±¸ì¤Î°ÕÌ£¤ÏÁ´Éô³Ð¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤â¤Î¡×¡Ö°ì½Ö¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Éâ¤«¤Ö¤â¤Î¡×¡ÖÁ´ÂÎ¤Î°ÕÌ£¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡×¤Î¤É¤ì¤«¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë°ÕÌ£1¸Ä¤ÇOK¤Ç¤¹¡£
raise my arm ¡ÊÏÓ¤ò¤¢¤²¤ë¡Ë
raise the children ¡Ê»Ò¤É¤â¤ò¾å¤Ë¤¢¤²¤ë¢ª°é¤Æ¤ë¡Ë
raise money ¡Ê¤ª¶â¤ò¾å¤Ë¤¢¤²¤ë¢ª¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¡Ë
ÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¤Ç¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤ì¤ÐOK¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï1¤Ä¤«¤é¡£Â¾¤Î°ÕÌ£¤Ï¸å¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä3 ²èÁü¸¡º÷¤¹¤ë
±ÑÃ±¸ì¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤¡¢ÆüËÜ¸ì¤Î°ÕÌ£¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¤½¤Î¤È¤¤ËËÍ¤Ï¡¢±ÑÃ±¸ì¡ÊÎã¤¨¤Ðraise¡Ë¤òGoogle¤Ç²èÁü¸¡º÷¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î²èÁü¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÄ¯¤á¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄÏ¤à¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤ÆÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤¶¤Ã¤¯¤ê³Ð¤¨¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È
¥³¥Ä4 ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤ë
¡ÖÃ±¸ìÄ¢ÇúÂ®²ó¤·¡×¤ÎÊýË¡¤Ï¿§¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾Ï¤´¤È¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÇúÂ®²ó¤·¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÊýË¡¡£Èæ³ÓÅª»Ï¤á¤ä¤¹¤¯¡¢À®Ä¹¤â´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡Ö±ÑÃ±¸ìÄ¢¤òºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤ë¡£¤½¤ì¤ò²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤é¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤âËÍ¤Î¼ºÇÔÃÌ¤«¤é¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÃ±¸ìÄ¢¤ò°ìÈ¯¤Ç³Ð¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥¿¥ó¤ÎÂè1¾Ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ²¿Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Î±³Ø¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤Î¡ÖÃ±¸ìÄ¢ÇúÂ®²ó¤·¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½éËÍ¤Ï¡¢¡Ö¥·¥¹¥¿¥ó¤ò¾Ï¤´¤È¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÇúÂ®²ó¤·¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ç³«»Ï¤·¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥·¥¹¥¿¥ó¤ò¾Ï¤´¤È¤Ë°ú¤¤Á¤®¤ê¡¢¡Ö¤µ¤¢Âè1¾Ï¤«¤é¿Ê¤á¤ë¤¾¡×¤ÈÂè1¾Ï¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢ËÍ¤ÎÃæ¤Ç²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¿á¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤¿Âè1¾Ï¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×
ÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
Åö»þ¤ÎËÍ¤ÏÂç³Ø¼õ¸³Á´Íî¤Á¢ªÏ²¿Í³ÎÄê¤Î²áµî¤òÁêÅö°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥¹¥¿¥ó¤ÎÂè1¾Ï¤Ë¤È¤Æ¤â¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤ÇËÍ¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤È¤·¤Æ¡¢Âè1¾Ï¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÆÉ¤ßÀÚ¤ë¤³¤È¤ò¡Ö1¼þ¡×¤È¤·¡¢¤½¤ì¤òÇúÂ®¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤½¤ÎÊýË¡¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥·¥¹¥¿¥ó¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¾Ï¤´¤È¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆÇúÂ®²ó¤·¡×¤âÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦ÊýË¡¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÖÃ±¸ìÄ¢ÇúÂ®²ó¤·¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÊÙ¶¯¤Ï¡Ö³Ø½¬¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤»¤è¡ª¡¡¸ì³ØÎÏ¥¼¥í¤«¤é365Æü³Ø½¬¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌÌõ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¡ÖºÃÀÞ¤·¤Ê¤¤¥³¥Ä¡×¤È¤Ï¡©
¡Ê¼ò°æ Î¶ ¡§ ¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌÌõ¼Ô¡Ë