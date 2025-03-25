ÆüËÜ¤¬³¤³°ÉÙÍµÁØ¤Ë¡Ò±Ê½»¸¢¡Ó¤òÈÎÇä¤¹¤ëÆü¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤¬Â¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¥ï¥±
¥í¥·¥¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤äÊÆÃæÂÐÎ©¤Ê¤É¡¢À¤³¦¾ðÀª¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢»ñ¶âÎÏ¤Î¤¢¤ëÉÙÍµÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤Ë½»¤à¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÉý¹¤¤ÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿°Ü½»¥È¥ì¥ó¥É¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤ë¡£¡Ê¥¢¥ì¡¼¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ª¥Õ¥£¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹¾È¨µÈ¾¼¡Ë
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬
±Ê½»¸¢¤Î¹â³ÛÈÎÇäÀ©ÅÙ¤ò¸øÉ½
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê±Ê½»¸¢À©ÅÙ¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿³Û¤Î¤ª¶â¡Ê500Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤ÇÌó7.5²¯±ß¡Ë¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±Ê½»¸¢¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎEB-5¡ÊÊÆ¹ñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Çµï½»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¿½ÀÁ¤ËÇ¯Ã±°Ì¤Ç»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë±Ê½»¸¢¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤Ë±Ê½»¸¢¤ò¡ÖÈÎÇä¡×¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¡¢ÉÙÍµÁØ¤«¤é¤³¤Î¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢3·î1ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼²ñÃÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤â¹¤¯³È»¶¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï¡¢À¤³¦¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤¬º£¸åºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤òÁ´À¤³¦¤Î¿Í´Ö¤ËÃÎ¤é¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ï2013Ç¯¤Î¥ª¥Ð¥Þ¸µÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤â¤Ï¤äÀ¤³¦¤Î·Ù»¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÆ³°¸òÊý¿Ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¡Ö¼«¹ñ¤Ï¼«¹ñ¤Ç¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÀ¤³¦¤Î¥ë¡¼¥ë¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬°õ¾ÝÉÕ¤±¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î½»¤à¾ì½ê¤Î°ÂÁ´À¤ò¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¡¢¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï°ìÈÌÁØ¤â³¤³°°Ü½»¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë