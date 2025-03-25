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COM-C3SD163 USBÃ¼»Ò¡§USB 3.2 Gen 1¡ÊType-A¡Ë¡ß1¡¢USB 2.0¡ÊType-C¡Ë¡ß1¡¢µëÅÅÀìÍÑ¡ÊType-C¡Ë¡ß1 ±ÇÁü½ÐÎÏ¡§HDMI¡ß1 ²»À¼½ÐÎÏ¡§3.5mm4¶Ë¥ß¥Ë¥×¥é¥°¡ß1 ¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡§SD¡ß1¡¢microSD¡ß1 ³°·ÁÀ£Ë¡¡§70¡ß27¡ß12mm ½ÅÎÌ¡§Ìó27g ²Á³Ê¡§7,040±ß