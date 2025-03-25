¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¤»Ò¡×¤È¡Ö¥³¥ß¥åÎÏ¤¬Äã¤¤»Ò¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê¡ÚÂÎ¸³¡Û¤Î°ã¤¤
¡Ö¥À¥ó¥¹·Ï¤Î½¬¤¤»ö¢ª¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡ª¡×¡£¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüÊÆ¤Ç³Ø½¬½Î¤ò·Ð±Ä¤·25Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù5000Ì¾°Ê¾å¤Î¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëTLC for KidsÂåÉ½¤ÎÁ¥ÄÅÅ°»á¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤ÇÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡ª¡×¡ÖÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¡×¤È»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤ËÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡Ø¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°é¤ÆÊý¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢25Ç¯´Ö¤Î½Î·Ð±Ä¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ú¡Ö¥À¥ó¥¹·Ï¤Î½¬¤¤»ö¡×¤Î°Õ³°¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡Û¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¥À¥ó¥¹·Ï¤Î½¬¤¤»ö¢ª¥³¥ß¥åÎÏ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡ª
¡Ö¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¼Ò¸òÅª¡ª¡×¤½¤ó¤Ê»Ò¤É¤â¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤³¤È¡¢¿Í¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¡¢ÂÎ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£½¸ÃÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä°Ê³°¤Î½¬¤¤»öÁª¤Ó¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢ÅÁÅý·ÝÇ½¡Ê¿À³Ú¤Ê¤É¡Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ê¤É¡¢¡ÖÉ½¸½·Ï¤Î½¸ÃÄ³èÆ°¡×¤òÁªÂò»è¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Á³¤ÈÂÎ¤¬Æ°¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¥À¥ó¥¹¡¢¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¥Ï¥Þ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£¤ÏÆüËÜÃæ¤Î¤É¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤â»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ì¥¨¡¢¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¡¢¥¿¥Ã¥×¥À¥ó¥¹¡¢¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¡¢¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¥À¥ó¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£YouTube¤Ê¤É¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¼ïÎà¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥À¥ó¥¹¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤Ï±¿Æ°¿À·Ð¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¬µ¤¶¯¤¯Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥À¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯ÍÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãç´Ö¤È¤ÎÂ©¤¬¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼þ¤ê¤È½õ¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢Îå¤Þ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¶¨Ä´ÎÏ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÎÏ¡¢¤½¤·¤ÆÇ¦ÂÑÎÏ¤¬¹âÅÙ¤ËÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ï¡ÖÆü¡¹¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¤¤«¤ËÂçÀÚ¤«¡×¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢È¯É½²ñ¤ä¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÃç´Ö¤ÈºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤ò²á¤´¤¹·Ð¸³¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃ£À®´¶¤È´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¸³¶Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Îµ¤¼Á¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãø½ñ¡Ø¡Ö¶¯¤ß¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹°é¤ÆÊý¡Ù¤Ç¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¿ÇÃÇ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅ·ºÍµ¤¼Á¡×¡Ö¸¦µæ¼Ôµ¤¼Á¡×¡Ö¾¦¿Íµ¤¼Á¡×¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼µ¤¼Á¡×¡Ö¶¦´¶¼Ôµ¤¼Á¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¤ï¤¬»Ò¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¤É¤ì¤Ê¤Î¤«¡Ä¡©¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê¿ÇÃÇ¤Ç¥¹¥Ã¥¥êÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢5¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë¡¢¡Ú³ØÎÏ¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Û¡Ú³Ø¹»¡¦½¬¤¤»ö¤ÎÁª¤ÓÊý¡Û¤Þ¤ÇÅ°Äì²òÀâ¡ªµ¤¼Á¡ßºÍÇ½¤Î25¥¿¥¤¥×ÊÌ¿ÇÃÇ¤Ç¡Ö¤ï¤¬»Ò¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î½¬¤¤»ö¡×¤¬¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
»Ò°é¤ÆÀ®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¡Ö¶¯¤ß°é¤Æ¡×¤Ë¤¢¤ë
¡¡»Ò¤É¤â¤¬¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÀ¸¤â¤Î¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Æ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤¬°é¤ÄÍ×°ø¤Ï¡¢²ÈÊÁ¡¢·ì¶Ú¡¢°äÅÁ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¿Æ¤Î³ØÎò¤ä¿¦¶È¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀøºßÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Ï°é¤Ä¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ÇºÇÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤Ï¡Ö¶¯¤ß°é¤Æ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¶¯¤ß¤Ï¡¢²»³Ú¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤âÊÙ¶¯¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½¬¤¤»ö¤Ï¶¯¤ß¤ò°é¤Æ¤ëºÇ¹â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¤À¤«¤é½¬¤¤»öÁª¤Ó¤Ï¡Ö»Ò°é¤ÆÀ®¸ù¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£