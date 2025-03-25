ÄÌÌõ¡¢Ï¿²»¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¡£¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î³µÇ°¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖXiaomi Buds 5 Pro¡×
¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡£
Xiaomi¤«¤éº£·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖXiaomi Buds 5 Pro¡×¡£¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤½¼ÅÅ¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£
´ðËÜÀÇ½¤Ï¤µ¤¹¤¬¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×
¤Þ¤º´ðËÜÀÇ½¤«¤é¡£²»¼Á¤òº¸±¦¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¼Ò½é¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥¢¥ó¥×Æ±¼´¥È¥ê¥×¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÅëºÜ¡£11mm¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥Þ¥°¥Í¥Ã¥ÈÀ½¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇË¤«¤ÊÄã²»¤ò¡¢¥×¥é¥Ê¡¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¥¯¥ê¥¢¤Ê¹â²»¤ò¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ä¥£¡¼¥¿¡¼¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÃæ²»¤òºÝ¸Â¡£¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¥Ï¡¼¥Þ¥ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ°ìÉô¤ÎXiaomi¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢48kHz/24¥Ó¥Ã¥È¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤â¤â¤Á¤í¤óÅëºÜ¡£¥Î¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤Ï¼«Í³¤ËÄ´À°²ÄÇ½¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤¬¶ì¼ê¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¼ê¤â¡¢¥ì¥Ù¥ëÄ´À°¤Ç¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Î¥¤¥¥ã¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇºÇÂç8»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹¹þ¤ß¤ÇºÇÂç40»þ´Ö¡£Xiaomi¤ªÆÀ°Õ¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10Ê¬¤Î½¼ÅÅ¤Ç4.5»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ï¿²»¤äAIËÝÌõ¤Ë¤âÂÐ±þ
´ðËÜÀÇ½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó°Ê³°¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÁõÃå¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥±¡¼¥¹¤«¤é½Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢ÊÒ¼ªÌó2»þ´Ö¡¢Î¾¼ª¤ÇºÇÂç4»þ´Ö¤ÎÏ¿²»¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¥Ü¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢AIËÝÌõ¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë²»À¼¤òAI¤¬ËÝÌõ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸»úµ¯¤³¤·¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ±»þÄÌÌõ¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±Ñ¸ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¤ËÍ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ¡Ç½¤òµá¤á¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Ê¡£
¤Ê¤ª¡¢AIËÝÌõ¤ÈÊ¸»úµ¯¤³¤·¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢Xiaomi 15 Ultra¤ËÂÐ±þ¡£½ç¼¡¤Û¤«¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï2025Ç¯²Æº¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
²Á³Ê¤Ï2Ëü4980±ß¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¡¢¥Á¥¿¥ó¥°¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹â²»¼Á¤ÊWi-Fi¥â¥Ç¥ë¤â
¤Þ¤¿¡¢Wi-Fi¥â¥Ç¥ë¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Á¤é¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ì¥ó¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¤ß¡£96kHz/24¥Ó¥Ã¥È¥í¥¹¥ì¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏXiaomi 15 Ultra¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤Ï2Ëü7980±ß¤Ç¤¹¡£
Photo: »°±º°ìµª
Source: Xiaomi