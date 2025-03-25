½©ÅÄ½ñÅ¹¤ÎËÜ¼Ò²°·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¸½¾ì¤Ç³ÊÆ®Ì¡²è¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥ê¡¼¥º¸ÂÄê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¸ø³«¡¡ÂçÃ«°¦ÆÉ¤Ç¤âÏÃÂê
¡¡½©ÅÄ½ñÅ¹¤ÎËÜ¼Ò²°¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¹©»ö¸½¾ì¤Ç³ÊÆ®Ì¡²è¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ÂÄê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ê¡¼¥º¶þ»Ø¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤ë¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢¹©»ö¸½¾ì¤Î²¾°Ï¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¿Æ»Ò·ö²Þ¡É¤Ï¼ç¿Í¸ø¤Î¿Ï²ç¤¬¡¢ÃÏ¾åºÇ¶¯¤ÎÃË¤Ç¤¢¤ëÉã¡¦ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤ËÄ©¤ó¤ÀÀï¤¤¡£¤½¤Î·ãÆÍ¤Ï¡Ö³¹¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¾×·â¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÁÔÀä¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶¯VSºÇ¶¯¤Î·ãÆ®¡×¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²òÂÎ¹©»ö¤ÎÉ÷·Ê¤ä±Æ¶Á¤ò¡¢³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¡£¿Ï²ç¤¬¼Õºá¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³¸ýÆÁÆó¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¤¼Ò²°¤ò²òÂÎ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤Á¤Î¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊ½¤Î¸þ¤³¤¦¤ÇÈÏÇÏ²È¤ÎºÇ¶¯¿Æ»Ò·ö²Þ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»¦É÷·Ê¤Ê¹©»ö¸½¾ì¤â¾¯¤·¤Ï³Ú¤·¤á¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤ä¤Ï¤ê¾¡¼ê¤Ê²ò¼á¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤Ð¤·¤Î´Ö¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¤ªµö¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿Ï²ç¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤â°¦ÆÉ¡£16Æü¤Îºå¿À¤È¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡¦¥ª¥ê¥Ð¡Ê¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥¤¥ó¡Ë¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¼Ò²°¤Ï2027Ç¯9·î¤Ë½×¹©¤¹¤ëÍ½Äê¡£