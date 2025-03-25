¡ÖThe First Berserker: Khazan¡×¥ì¥Ó¥åー ¤³¤Î»à¤Ë¥²ー¼ç¿Í¸ø¶¯¤¯¤Ê¤¤!? ¼ê¿¨¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤ë¡¢ÁÖ²÷´¶È´·²¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯
¡¡¥Í¥¯¥½¥ó¤Ï3·î28Æü¡¢Îò»Ë¤¢¤ëMORPG¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤¡Ö¥¢¥é¥ÉÀïµ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥Ïー¥É¥³¥¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ÖThe First Berserker: Khazan(°Ê²¼¡§Khazan)¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡Ö¥¢¥é¥ÉÀïµ¡×¤ÎÀ¤³¦¤«¤é800Ç¯Á°¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ºÇ½é¤Î¥Ðー¥µー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤Î²á¹ó¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥²ー¥Þー¤òÓ¹¤é¤»¤ë¹âÆñ°×ÅÙ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡õ¥Ð¥È¥ë¤òÌ£¤ï¤¨¤ëºîÉÊ¤À¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏSteam¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó5(PS5 Pro EnhancedÂÐ±þ)¡¢Xbox Series X|S¡£¡ÚThe First Berserker: Khazan | Unveil the Universe¡Û
¡¡¥²ー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤éÂ¯¤Ë¡É»à¤Ë¥²ー¡É¤ä¡É¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë³ºÅö¤¹¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ó¥ë¥É¤ä¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥Ð¥È¥ë¡¢¤½¤·¤ÆËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¿ï½ê¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼ç¿Í¸ø¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤¬·«¤ê½Ð¤¹¡¢¼ÀÁö´¶¤Î¶¯¤¤¿ô¡¹¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬À¨¤Þ¤¸¤¯¡¢¥²ー¥à¤¬¿Ê¤ó¤Ç¼ç¿Í¸ø¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ¶¯¤¹¤®¤Æ°ì¼ï¤Î¡ÈÌµÁÐ¥²ー¥à¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÖ²÷´¶¤âÌ£¤ï¤¨¤ë¤Û¤É¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤Ï°ì¸«¹âÆñ°×ÅÙ¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½é¿´¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¡É»à¤Ë¥²ー¡É¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊËÜºî¤ò°ìÂÁá¤¯¥×¥ì¥¤¤¹¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®¥ì¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤ÎÁÔÀä¤ÊÉü½²¤òÉÁ¤¯Êª¸ì
¡¡ËÜºî¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¼ç¿Í¸ø¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤ÎÉü½²·à¤À¡£º£²ó¤Ï¥²ー¥à½øÈ×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò·Ú¤¯¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£Êª¸ì¤Ï¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤¬¹ñ¤òÄÉÊü¤µ¤ìÀã»³¤Ë¸îÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¶¸Îµ¤Î¶¼°Ò¤«¤é¹ñ¤òµß¤¤¡¢±ÑÍº¤È¤·¤Æ¾Î¤¨¤é¤ì¤¿Âç¾·³¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¡£¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÅÊ¤à¼Ô¤¿¤Á¤ÎºöËÅ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¿µÕ¼Ô¤ÎÇ¨¤ì°á¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢Î¾ÏÓ¤Î¿À·Ð¤òÄÙ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ÇÀã»³¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÉÎ»à¤Î¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤Ë¡Öµ´¿À¡×¤¬Øá¤ê¤Ä¤¯°ÛÊÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£±¿ÎÉ¤¯Æ¨¤²¿¤Ó¤¿¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤Ï¤Ê¤¼¤«ºÆ¤ÓÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾ÏÓ¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÀã»³¤ò¿Ê¤à»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
ºÆ¤ÓÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¾ÏÓ¤ÈÆ¬¤Ë¶Á¤¯Ææ¤ÎÀ¼¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÀã»³¤ò×Ç×Ó¤¦¥«¥¶¥ó¡Ä¡Ä
Æ»Ãæ¤ÇÁõÈ÷ÉÊ¤òÂ·¤¨ÁáÂ®¥Ü¥¹Àï¡ª Êª¸ìËÁÆ¬¤Ê¤Î¤ËÁáÂ®ÍÆ¼Ï¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡ª
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Àã»³¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤ò¡Ö¥Ð¥ó¥È¥¥Â²¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¥«¥¶¥ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ËØá¤ê¤Ä¤¤¤¿µ´¿À¤òÆ¤¤ÁÊ§¤¦¤Ù¤¯µ·¼°¤ËÉë¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö3¤Ä¤Î»îÎý¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤ò½ª¤¨¡¢µ´¿À¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤Ï¡¢Éü½²¤Î°Ù¤ËÆâ¤ËÀø¤àµ´¿À¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤¹¤é¤âÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ò¡Ö¥Ö¥ìー¥É¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëµ´¿À¤È·ÀÌó¤·¤¿¥«¥¶¥ó¤Ï¡¢Éü½²¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÂÐ²Á¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¢¤ë¡ÖÌ½³¦¤ÎÃá½ø¤ò¹Ó¤é¤¹¼Ô¤ÎÇÓ½ü¡×¤ò¹Ô¤¦¶¨ÎÏ´Ø·¸¤ò·ë¤Ö»ö¤Ë¡£³ÆÃÏ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤éÌ½³¦¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹Å¨¤òÇÓ½ü¤·¤Ä¤Ä¡¢Äë¹ñ¤Ø¤ÎÉü½²¤È±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤¿¿¿¼Â¤òË½¤¯¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤ÎÎ¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¤Î¤À¡£
¥Ð¥ó¥È¥¥Â²¤Î½õ¸À¤Ë½¾¤¤3¤Ä¤Î»îÎý¤Ø¸þ¤«¤¦¥«¥¶¥ó¡£³ÆÉð´ï¤Î¥Á¥åー¥È¥ê¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î»×Ç°¤ä±åÇ°¤¬Ë´¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ë
¥«¥¶¥ó¤ÎÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¡Ö¥½ー¥É¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤È¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Å¸³«¤Ë¡£Á´Á³¤½¤ó¤Êµ¤ÇÛÌµ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥Ð¥Ç¥£Êª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤!?
°Õ³°¤È¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥½ー¥É¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Ì¥ÎÏÅª
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬ËÜ¶Ú¤ËÆþ¤ë¤Þ¤Ç¤ÎËÁÆ¬ÉôÊ¬¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î´Ö¤Ë2ÂÎ¤Î¥Ü¥¹¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ç¡¢½øÈ×¤«¤éÁêÅö¥Ü¥ê¥åー¥ßー¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Ë¥Àー¥¯¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¿§Ç»¤¯½Ð¤¿¥¹¥Èー¥êー¤Ç¡¢°Ê¹ßË¬¤ì¤ë¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ä½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤â¤É¤³¤«¡É°Ç¡É¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡£¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¤ò¹¥¤à¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢È©¤Ë¹ç¤¦À¤³¦´Ñ¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡³Æ½ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿ÍÊª¤¬Â¿¤¤¤Î¤À¤¬¡¢É®¼ÔÅª¤Ë¤ÏÎ¹¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥½ー¥É¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¡£Åö½é¤Ï¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤ÎÂÎ¤ò¾è¤Ã¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¼Ù°¤µÁ´³«¤ÎÁñ¸·¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Ä¤ÄÍ×½êÍ×½ê¤Ç¥Ê¥Ó¥²ー¥ÈÅù¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡Ãý¤êÊý¤â°Õ¼±¤Î½¸¹çÂÎ¤À¤«¤é¤«¡¢ÊÒ¸À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤êÆÍÁ³Ê¬¿È¤·»Ï¤á¤¿¤ê¤È³ä¤È¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¶ì¼ê¤Ê¿ÍÊª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤ÏÏª¹ü¤Ë·ù¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢·ÀÌó¼ç¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥«¥í¥ó¡×¤ÎÁ°¤Ç¤Ï·ë¹½Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¿Í´ÖÌ£¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£ºÇ½é¤Î°õ¾Ý¤È¤Ï180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤²Ä°¦¤²¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Êµ´¿À¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥½ー¥É¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤Ï¿§¤ó¤Ê¿Í³Ê¤¬ÂçÎÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ²ñÏÃ¤ò»Ï¤á¤ë»ö¤¬¤¢¤ë¡£ÅýÎ¨¤¬¼è¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¼è¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä
¶ì¼ê¤ÊÁê¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÏª¹ü¤ËÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¡Ö¥½ー¥É¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤¯¤ó¡£²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¼Â¤Ï·ë¹½¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ°¦¤é¤·¤¤
¥¢¥Ë¥áÄ´¤Î¥àー¥Óー¤ÏÉ¬¸«¡ª
¡¡ËÜºî¤ÎÊª¸ì¤ÏÈþÎï¤Ê¥àー¥Óー¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥¢ー¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¢¥Ë¥áÄ´¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¥Àー¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤È¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤ÉÔµ¤Ì£¤µ¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ê¿§¡¦Å¨¥¨¥Í¥ßー¡¦ÍÍ¡¹¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÏÉ¬¸«¤À¡£¥¢¥Ë¥áÄ´¤À¤«¤é¤³¤½±Ç¤¨¤ë¥ÉÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤äÆ°¤¤¬Â¿¤¯¡¢¥Ü¥¹Àï¤Ç¤Ï¤½¤³¤«¤é¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¥Ð¥È¥ë¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ÇË×Æþ´¶¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥àー¥Óー¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜºî¤ÎOP±ÇÁü¤«¤éÁêÅöµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¥Ñー¥È¡¦¥àー¥Óー¡¦OP¡Û
¥²ー¥à¤Î´ðÈ×¤Ï¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¡ª ½øÈ×¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹âÆñ°×ÅÙ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¥²ー¥à¤Î¿Ê¹Ô¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥ë¥É¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½¾Íè¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯ºîÉÊ¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥×¥ìー¥äー¤Ï¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤òÁàºî¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤ËÉë¤¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ü¥¹¤ò¹¶Î¬¤·¤Æ¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÎÆ»Ãæ¤â¥Ü¥¹Àï¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â»à¤Ì¤³¤È¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤¿Æñ°×ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»¨µûÅ¨¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥Ü¥³¤é¤ì¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë»à¤Ì¤·¡¢ÅâÆÍ¤Ë¾²¤¬È´¤±¤ÆÍî²¼»à¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤Å¨¤«¤éÁÀ·â¤µ¤ì¤ÆÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë»à¤Ì¤Ê¤ó¤Æ»ö¤âÂ¿¡¹·Ð¸³¤·¤¿¡£¤³¤³¤éÊÕ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¼ê¿¨¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¹¥¤¤Ï°Â¿´¤·¤ÆËÜºî¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ´¤Î¤è¤¦¤ÊÆñ¤·¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢Ãæ´Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Öµ´·õ¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥ÈÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Öµ´·õ¡×¤Ï²òÊü¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»à¤ó¤Ç¤â¤½¤Î¾ì½ê¤«¤é¤Î¥ê¥¹¥¿ー¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥ìー¥äー¤Ï²¿ÅÙ¤â»à¤Ë¤Ê¤¬¤é¤³¤Î¡Öµ´·õ¡×¤ò³«Êü¤¹¤ë»ö¤Ç½ù¡¹¤ËÃµº÷ÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Úµ´·õ¡Û
ËÜºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥ê¥¹¥Ýー¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥×¥ìー¥äー¤Ï¤³¤ì¤ò¹¶Î¬¤ÎÌÜÅÓ¤Ë¤·¤Æ¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤òÃµº÷¤¹¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¤Þ¤¿¤³¤Î¡Öµ´·õ¡×¤Ï³Æ¥¹¥Æー¥¸¤ØÈô¤Ù¤ëµòÅÀ¡Ö¶³¦¤Î¶¹´Ö¡×¤ØÌá¤ë»ö¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Æー¥¸¹¶Î¬Ãæ¤ËÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤ØÉë¤¤¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®¤ò¤·¤¿¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÎý½¬¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥¹¥Èー¥êー¼«ÂÎ¤Ï´ðËÜ1ËÜÆ»¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥¹¥Èー¥êー°Ê³°¤Ë¤â´ó¤êÆ»¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ìÅÙ¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤â±£¤·¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÄÉ²Ã¥Ü¥¹¤¬¸½¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢Ãµº÷Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ¶Ú¤Î¥¹¥Æー¥¸°Ê³°¤Ë¤âÍ·¤Ó¤ÎÉý¤Ï¹¤¤°õ¾Ý¤À¡£
²áµî¤Ë¹¶Î¬¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤ä¥Ü¥¹¤ÈºÆÀï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ü¥¹¤ä¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤â
¡¡¥Ð¥È¥ë¤ÎÁàºî´¶¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë1～2²ó¹¶·â¤¬ÈïÃÆ¤·¤¿¤é»¨µûÅª¤Ç¤âÉÎ»à¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë°Ì¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¬ー¥É¤È²óÈò¤ò¹ª¤ß¤Ë»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¹¶·â¤òº¹¤·¹þ¤àÌÌÇò¤µ¤ÏËÜºî¤Ç¤â·òºß¤À¡£
¡¡Å¨Ì£ÊýÌä¤ï¤ºÂ¸ºß¤¹¤ë¥¹¥¿¥ß¥ÊÅª³µÇ°¡Öµ¤Ç÷¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹¶·â¤ò·«¤êÊÖ¤¹»ö¤Ç¡Öµ¤Ç÷¡×¤òºï¤ê¡¢Áê¼ê¤Î¡Öµ¤Ç÷¡×¤òºï¤êÀÚ¤ë»ö¤Ç¡ÖÃ¦ÎÏ¾õÂÖ¡×¤Ë¤·¤Æ·ä¤À¤é¤±¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¹¶·â¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤ËÃ×Ì¿Åª¤Ê°ì·â¡Ö¥Ö¥ëー¥¿¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤ò¤Ö¤Á¹þ¤à¡£ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ü¥¹Àï¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÁê¼ê¤Ï¶Ä¤±È¿¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Öµ¤Ç÷¡×¤òºï¤ê¹ç¤¦¹¶ËÉ¤¬Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¡¢ËÉ¸æ¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î¡Öµ¤Ç÷¡×¤Î¾ÃÈñ¤ò²¡¤µ¤¨¤Ä¤Ä¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È²óÈò¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¥¹¥È¥¬ー¥É¡×¤Ï¹¶Î¬¤Î¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â½Ð¤ÎÁá¤¤¡Ö¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¡×¤È¡¢Î¯¤á¤ë»ö¤Ç°ÒÎÏ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡Ö¶¯¹¶·â¡×¤Î»ÈÍÑ´¶¡¢±óµ÷Î¥¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¨¥ó¥Á¥ã¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ¤Ê¤É¡¢´ðËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤ÏÁ´ÂÎÅª¤ËÊÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯°·¤¤¤ä¤¹¤¤°õ¾Ý¤À¡£¡Ú¥¸¥ã¥¹¥È¥¬ー¥É/¥¸¥ã¥¹¥È²óÈò¡Û
¥¸¥ã¥¹¥È¥¬ー¥É¤Ê¤é¼«¿È¤Îµ¤Ç÷¤ò¾ÃÈñ¤»¤º¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±Î®¤¹»ö¤¬¤Ç¤¡¢¥¸¥ã¥¹¥È²óÈò¤Ê¤é¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢Â³¤·¤Æ¹¶·â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤ë¶¯Ì£¤¬¤¢¤ë¡Ú¥Ö¥ëー¥¿¥ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¡Û
Å¨¤ÎÇò¥²ー¥¸¤¬¿Ô¤¤ë¤ÈÃ¦ÎÏ¾õÂÖ¤Ë¡ª »¨µûÅª¤Ë¤Ï¥Ð¥·¥Ð¥·ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ü¥¹Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÁ´¤ËÂç¥À¥áー¥¸¤òÁÀ¤¨¤ë¥×¥ìー¥äー¤Î¥á¥¤¥ó¥¦¥§¥Ý¥ó¤À¡ª
¡¡¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥ë¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯ºîÉÊ¤ò¿¨¤Ã¤¿»ö¤Î¤¢¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ê¤é2ÉÃ¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¨¤òÅÝ¤¹¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Î³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤«¤é²ó¼ý¤¹¤ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤ëÅù¤Î¹Ô°Ù¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë·Ð¸³ÃÍ¡Ö¥é¥¯¥êー¥Þ¡×¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¡Ö¥«¥¶¥ó¡×¤Î´ðÁÃ¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò»Ê¤ë5¤Ä¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¼«Í³¤ËÃÃ¤¨¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£Àí¤Ã¤¿°éÀ®¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ËþÊ×¤Ê¤¯¾å¤²¤ë¤«¤Ï¥×¥ìー¥äー¼¡Âè¤À¡£
¡¡´ðÁÃ¥¹¥Æー¥¿¥¹°Ê³°¤Î¥Ó¥ë¥ÉÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤ÏÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÊÑ¹¹¡¢¥«¥¶¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÅù¤ò³«Êü¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¥Ä¥êーÍ×ÁÇ¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤°éÀ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê²á¤®¤ë¥¹¥Æー¥¿¥¹³ä¿¶¤ê¡ª ´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼õ¤±¤ë/Í¿¤¨¤ëµ¤ÎÏ¡¦ÂÎÎÏ¤Î¥À¥áー¥¸¤È½ÅÎÌ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¿¥¹¤¬¤³¤³¤Ç·èÄê¤¹¤ë
¡¡¤Þ¤¿ËÜºîÆÈ¼«¤Î¥Ó¥ë¥ÉÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥àÇ½ÎÏ¡×¤È¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÆ±¹Ô(ÁõÈ÷)¤¹¤ëµ´¿À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²¸·Ã¸ú²Ì¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¡¢³Æ¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤´¤È¤ËÆÃ¿§¤Î°ã¤Ã¤¿Ç½ÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î¼ý½¸ÊýË¡¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¾¡Éé¤·¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢¥á¥¤¥ó¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤à°Ê³°¤Î¾ì½ê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¿§¡¹Ãµº÷¤¹¤ë¤Î¤¬½ÅÍ×¤À¡£
ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë»ö¤ÇÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯
¥«¥¶¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å²á¤®¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÊÌ¥²ー¤Ë¡Ä¡Ä!?
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ò¤¿¤¹¤é¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¤È¤·¤Æ½çÅö¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¤³¤³¤«¤é¤ÏËÜºîÆÈ¼«¤Î¶¯Ì£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡¡¤Þ¤ºËÜºî¤Ï¡¢¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯·ÏºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤ÇÉ®¼Ô¤¬À¼¤òÂç¤Ë¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡É¥«¥¶¥ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ºÇ¶¯¤¹¤®¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ö¤À¡£¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤â¶¯¤¤¹¶·â¤ä¥¹¥¥ë¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¥â¥Î¤À¤¬¡¢¥«¥¶¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Ð¤¨¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤¬¸®ÊÂ¤ß¶¯¤¤¡£ÅÓÃæ¤«¤é¡¢¥×¥ì¥¤´¶¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç³ä¤È¹ÅÇÉ¤Ê¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¸Ç¤¤Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³¶õ¤ËÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¥«¥¶¥ó¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¤Í
¡¡¥«¥¶¥ó¤¬·«¤ê½Ð¤»¤ë¹¶·â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÁõÈ÷¤¹¤ëÉð´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢·õÉà¤Ê¤é¾®²ó¤ê¤Î¸ú¤¯¹¶·â¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤¬¡¢Âç·õ¤Ê¤éµóÆ°¤¬ÃÙ¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë½Å¤¤°ì·â¤ò·«¤ê½Ð¤¹»ö¤¬¡¢Áä¤Ê¤éÄ¹¤¤¥êー¥Á¤Ç¹ÈÏ°Ï¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÆÃ¿§¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î3¤Ä¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¤¬Â¸ºß¤·¡¢¥×¥ìー¥äー¤Ï¼«Í³¤Ë¥¹¥¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«Âó¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤É¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤É¤ó¤É¤ó¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥«¥¶¥ó¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÏÃæ¤Ç¤âÉ®¼Ô¤¬ÆÃ¤Ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÁä¡×¤Î½øÈ×¥¹¥¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤Î¿Ê²½¤Î°ìÃ¶¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï´ðËÜÅª¤Ê¥¹¥¥ë¡Ö·î¸÷¥Î¹½¤¨¡×¤À¡£¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î3Ï¢·â¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¸å¤Ë15ÉÃ´Ö»ÄÁü¹¶·â¤òÄÉ²Ã¤ÇÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Í×¤¹¤ë¤ËÄÌ¾ï¹¶·â¤ò3Ï¢Â³¤Ç½Ð¤»¤ì¤Ð¥Ð¥Õ¤¬³Ý¤«¤ë¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ÄÁü¹¶·â¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥¨¥²¤Ä¤Ê¤¤¡£Ã±½ã¤Ë15ÉÃ´Ö¹¶·â¤Î¼ê¿ô¤¬ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë»ö¤ÇÊÂÂçÄñ¤Î»¨µû¤Ê¤é´ÊÃ±¤Ë¡Öµ¤ÎÏ¡×¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Ü¥¹¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¥´¥ê¥´¥êÀ¸Ì¿ÎÏ¤òºï¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤âÈ¯Æ°¾ò·ï¤¬·ã¥æ¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤Î¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÇ÷ÎÏ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È»¤¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¥ë¤À¡£
¸ú²Ì¤ÎÅ¬ÍÑÃæ¤Ï¡¢±Æ¤¬°ì½ï¤Ë¹¶·â¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤¬½Å¤Ê¤ë¡ª È¯Æ°¾ò·ï¤¬´ÊÃ±¤ÊÊ¬¡¢¤¤¤«¤Ë¾ï¤Ë¡Ö·î¸÷¥Î¹½¤¨¡×¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¤«¤¬½ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À
¡¡2¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÍæÀûÆÍ¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¥ë¤À¡£¥¹¥¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖÆ®µ¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥²ー¥¸¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë»ö¤ÇÈ¯Æ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¤³¤Î¡ÖÍæÀûÆÍ¤¡×¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤ÏÈô¤Ó¤Ì¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áä¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁê¼ê¤ËÆÍ·â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤Êµ»¤À¤¬¡¢¶¯¿Ù¤ÊÁê¼ê¤ò¶±¤Þ¤»¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ã¦ÎÏ¾õÂÖ¤ÎÁê¼ê¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¥À¥áー¥¸¤¬Áý²Ã¤·¤¿¤ê¤Ê¤ÉÎÏ²¡¤·¤¬²ÄÇ½¤Êµ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¿¤è¤êÅ¨¤ËÅö¤Æ¤¿»þ¤Î¡¢²¿¤â¤«¤â¤ò¥´¥ê¥´¥êºï¤ë´¶¤¸¤¬´®¤é¤Ê¤¯²÷´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áä¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï¤¼¤Ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Áä¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤½ê¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¡£ÂÎÎÏºï¤ê¤Ë¤â¶¯¿ÙÅÙºï¤ê¤Ë¤âÍ¸ú¤À¤«¤éÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¡ª
¡¡Â¾¤Ë¤â´ðËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ±óµ÷Î¥¤ÎÅ¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¡ÖÅêÁä¡×¡¢¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÑ¿È¤¹¤ë¡ÖÆ®µ´²½¡×¤Ê¤É¡¢ºÇ½é¤Î¤¸¤ê¤¸¤ê¤È¤·¤¿Àï¤¤¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¥«¥¶¥ó¤ÎÎÏ¤ÏÃÊ³¬Åª¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥Ü¥¹¤ÎÆñ°×ÅÙ¤âÈæÎã¤·¤Æ¹â¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¥«¥¶¥óÂ¦¤ÎÁªÂò»è¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç¤¨¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¯°õ¾Ý¤À¡£
¡¡²¿¤è¤ê¥¹¥¥ë¥Ä¥êー¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â²¿ÅÙ¤Ç¤â¥ê¥»¥Ã¥È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥¹¤ä¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½é¿´¼Ô¤ò³Ú¤·¤¯»à¤Ë¥²ー¾Â¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¥µ¥Ýー¥Èµ¡Ç½
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢º£ºî¤¬»à¤Ë¥²ー½é¿´¼Ô¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥Ü¥¹Àï¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥½¥¦¥ë¥é¥¤¥¯·ÏÉè¤ÎºîÉÊ¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ü¥¹¤Ë²¿ÅÙ¤âÄ©¤ó¤Ç¹¶Î¬¤Î»å¸ý¤òÄÏ¤à¤Î¤¬¥ªー¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤À¤¬¡¢º£ºî¤Î¾ì¹ç¤ÏÇÔËÌ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡É¥Ü¥¹¤ËÍ¿¤¨¤¿¥À¥áー¥¸Ê¬¤À¤±¡É·Ð¸³ÃÍ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥é¥¯¥êー¥Þ¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ü¥¹¹¶Î¬¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÆ±»þ¤Ë¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ü¥¹Éô²°¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¡Öµ´·õ¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÄ©¤àÁ°¤ËÊÑ¤ÊÈïÃÆ¤ò¤¹¤ë»ö¤â¤Ê¤¯¡¢»àË´¸å¤Î¥ê¥¹¥Ýー¥ó¤âÇúÂ®¤Ê¤Î¤Ç»à¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âºÆÄ©Àï¤¬Èó¾ï¤ËÄ½¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎ´¶10ÉÃ¤â¤«¤«¤é¤º¤Ë¥Ü¥¹Àï¤Ë¥ê¥È¥é¥¤¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Ìµ¤¯¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡ª ²¿ÅÙ¤âÄ©¤ó¤Ç¤ì¤Ð¼«Æ°Åª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¾å¤²¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡É¤¤¤Ä¤«¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡É¤Î¤À
¡¡»à¤ó¤Ç¢ªºÆÄ©Àï¤ò²¿ÅÙ·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤âÁ´Á³¥Ü¥¹¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ìー¥äー¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙ¡Ö¥¤ー¥¸ー¥âー¥É¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥âー¥É¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¼õ¤±¤ë¥À¥áー¥¸ÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¼«¿È¤Î¹¶·âÎÏ¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¤Æñ°×ÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£ºî¤Î¾ì¹ç¡¢ÀµÄ¾¥Îー¥Þ¥ë¥âー¥É¤Ç¤â¤½¤³¤½¤³Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¤ー¥¸ー¥âー¥É¡×¤«¤éÍ·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âÁ´Á³¤¢¤ê¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æñ°×ÅÙ¤Ï¥²ー¥à¤ÎÅÓÃæ¤Ç¤âÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥Îー¥Þ¥ë¤«¤é¥¤ー¥¸ー¥âー¥É¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÑ¹¹²ÄÇ½¤À¤¬¡¢°ìÉô¤Î¼ÂÀÓ¤ò³«Êü¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡ª
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥¥ë¶¯²½¤ÇºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤êÂ³¤±¤ë¥«¥¶¥ó¤Î¥Ñ¥ïー¤¬¤¢¤ì¤Ð½é¿´¼Ô¤â½½Ê¬¤ËËÜºî¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âËÜºî¤Ï¤ä¤ê¹þ¤ßÍ×ÁÇ¤È¤·¤ÆÉð´ï¡¦ËÉ¶ñ¤Î¥¹¥¥ë¤ò·Ñ¾µ¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥¹¥Èー¥êー¤âÃæÈ×¤«¤é¤ÏÄë¹ñ¥µ¥¤¥É¤Î¿Í´Ö¥Ü¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¥«¥¶¥ó¤ÎÉü½²·à¤Ï¤É¤³¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¡£¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¼ê¿¨¤ê¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ²½¤·¡¢ÁÖ²÷´¶¥Ð¥Ä¥°¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¼¤Ò¤½¤Î¹Ô¤¯Ëö¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¡£
(C)2023 NEOPLE Inc. & NEXON Korea Corporation All Rights Reserved.