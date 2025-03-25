¥«¡¼¥ê¥ó¥°Ž¥SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö½÷»Ò Ì©Ãå»£¡ª¡¡·ëÀ®£²Ç¯¤Î¡í°Û¿§¤Î¥Á¡¼¥à¡í¤¬ÌÜ»Ø¤¹¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ë»ä¤¿¤Á¤âÎ©¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
ËÜ»ïµ¼Ô¤Ë·è°Õ¤ÎÞú¤ó¤ÀÆ·¤ò¸þ¤±¤ÆÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ç24Ç¯¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡Ø£Ó£Ã·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¡Ù½÷»Ò¡Ê°Ê²¼¡Ø£Ó£Ã·Ú°æÂô¡Ù¡Ë¤Î¾åÌî·ëÀ¸¡Ê22¡Ë¤À¡£
¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°Âç¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø£Ó£Ã·Ú°æÂô¡Ù¤Ï°Û¿§¤ÎÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¡£
¥¹¥¥Ã¥×¤ÎÆ£ß·¸Þ·î¡Ê33¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿È´·²¤Î¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤òÉð´ï¤ËÊ¿¾»¸ÞÎØ¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¤È£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¶¯¹ë¡Ø¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ù¤ä¡¢Æ£ß·¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê33¡Ë¤òÍÊ¤¹¤ë¡Ç25Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢²¦¼Ô¡Ø¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ù¤¬·Ð¸³ËÉÙ¤Ê30Âå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø£Ó£Ã·Ú°æÂô¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¾åÌî·ëÀ¸¤È¤½¤Î»Ð¤Ç¤¢¤ë24ºÐ¤Î¾åÌîÈþÍ¥¡¢23ºÐ¤Î¶â°æ°¡¿é¹á¡¢44ºÐ¤ÎÀ¾¼¼½ß»Ò¤Î£´¿Í¡£
Æ£ß·¤é¡Ç91Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡É²«¶âÀ¤Âå¡É¤É¤³¤í¤«¡¢30Âå¤ÎÁª¼ê¤µ¤¨¤¤¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢£´¿Í¤Ç³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡Ç23Ç¯¤«¤é¤ï¤º¤«£±Ç¯¤ÇÆüËÜÁª¼ê¸¢¤òÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç»î¹Ôºø¸í¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿ÌÌÀª¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢Ä´»Ò¤â±¿¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¶â°æ¤¬¤½¤¦¸¬Â½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À·ëÀ®£²Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢º£Ç¯¤ÎÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï·è¾¡¥ê¡¼¥°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤µ¤¨³ð¤ï¤º¡¢°ì¼¡Í½Áª¤ÇÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Î»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¥Ã¥×¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈþÍ¥¤Ï¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î£±Ç¯¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Çµ»½Ñ¤ò¹â¤á¹ç¤¦¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¸Ä¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»î¹çÃæ¤Ë¹ï°ì¹ï¤ÈÊÑ²½¤¹¤ëÉ¹¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¦Í¤Ç¤¤º¡¢Æ±¤¸¥ß¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·¤ÆÂçÎÌ¼ºÅÀ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿Âç²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¡Ø¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ù¤µ¤ó¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¾å¼ê¤Ç¡¢°ìÅê¤Î¥ß¥¹¤Ç´¶¤¸¤¿É¹¤Î¾õÂÖ¤ÎÊÑ²½¤ò¤¹¤°¤ËÃç´Ö¤ËÅÁÃ£¤·¡¢Â¨ºÂ¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç¤¤ÊÂç²ñ¤Ç¤Ï²ñ¾ì¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤É¤ó¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«Ä°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤â¤è¤¯ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
3·î21ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY4·î4¡¦11Æü¹æ¡Ù¤È¡¢ÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¾åÌî»ÐËå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤ä¡¢¥Á¡¼¥à¤ò·ëÂ«¤µ¤»¤ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯4·î4¡¦11Æü¹æ¤è¤ê