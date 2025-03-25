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Narcotrafic : l'Assemblée refuse l'accès aux messageries chiffrées, contre l'avis de Bruno Retailleau | LCP - Assemblée nationale
L¡ÇAssemblée nationale vote pour le maintien de la confidentialité des messageries cryptées, lors d¡Çune nuit agitée
https://www.lemonde.fr/societe/article/2025/03/21/l-assemblee-vote-pour-le-maintien-de-la-confidentialite-des-messageries-cryptees-lors-d-une-nuit-agitee_6584121_3224.html
A Win for Encryption: France Rejects Backdoor Mandate | Electronic Frontier Foundation
https://www.eff.org/deeplinks/2025/03/win-encryption-france-rejects-backdoor-mandate
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