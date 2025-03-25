¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡ÙºÇ½ª²ó¡¡Úå¡¢»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤ÎÇÑ»ß¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯¿·ºî¤òÈ¯É½¡¡
¡¡King ¡õ Prince¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¼ç±é¤¹¤ë²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË23»þ¡ËºÇ½ª²ó¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¡£»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤ÎÇÑ»ß¤òÁË»ß¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢Úå¡Ê±ÊÀ¥¡Ë¤¬µ¯»à²óÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¿·ºî¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê´Å¤ä¤«¤µ¤ì¼«Í³ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¸æÁâ»Ê¤¬¡¢¿¿µÕ¤Î´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥É½îÌ±½÷»Ò¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤Ë»Ò¤É¤âÉþºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤òÃÎ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¢£ºÇ½ª²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¤¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤Þ¤É¤«¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿Úå¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤âÉüµ¢¡£»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÎý¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤É¤«¤ÎÀáÌó½Ñ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯Úå¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÉþÅ·¡Ù¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢Ë¥À½¤Ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÚå¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Í§Ìé¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡Ä¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¿·ºî¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¹á¿¥¡ÊÅû°æ¿¿Íý»Ò¡Ë¤¬»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤ÎÇÑ»ßÅ±²ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼õÃí¿ô¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤¿Úå¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÏË¡Ê¼¯²ì¾æ»Ë¡Ë¤¬ÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¡ÈÚå¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î°ÕÌ£¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢Úå¤Ï¼«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢»Ò¶¡Éþ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Úå¤¿¤Á¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢¡ØÉþÅ·¡Ù¤Îµ»½Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿·ºî¤Ï¡¢»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£·ðÌó²È¤Î¥É½îÌ±¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡¢Ä¶¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Î¸æÁâ»Ê¤Î±¿Ì¿¤Ï¡£
¡¡²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË23»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡ÙºÇ½ª²ó¡¡¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Âç¼ê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î²ñÄ¹¤ÎÂ¹¤È¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤Ã¤¤ê´Å¤ä¤«¤µ¤ì¼«Í³ËÛÊü¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¸æÁâ»Ê¤¬¡¢¿¿µÕ¤Î´Ä¶¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤Æ¤¤¿¥É½îÌ±½÷»Ò¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤â¤Ë»Ò¤É¤âÉþºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¤ÎºÃÀÞ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤òÃÎ¤ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¤¡¢¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¤Þ¤É¤«¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¤Î¤½¤Ð¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤¤È·è¤á¤¿Úå¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤âÉüµ¢¡£»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÎý¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤É¤«¤ÎÀáÌó½Ñ¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¡¢¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯Úå¡£¤·¤«¤·¡¢¡ØÉþÅ·¡Ù¤é¤·¤µ¤ò»Ä¤·¤Æ¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢Ë¥À½¤Ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤ÇÚå¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿Í§Ìé¡ÊÀ¾ÈªÂç¸ã¡Ë¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¡Ä¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¡¢¿·ºî¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¹á¿¥¡ÊÅû°æ¿¿Íý»Ò¡Ë¤¬»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤ÎÇÑ»ßÅ±²ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤À¤±¤Î¼õÃí¿ô¤òÆÀ¤è¤¦¤ÈËÛÁö¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤ÎÍê¤â¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤¿Úå¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÏË¡Ê¼¯²ì¾æ»Ë¡Ë¤¬ÏÃ¤·¤ÆÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¡ÈÚå¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î°ÕÌ£¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¡¢Úå¤Ï¼«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢»Ò¶¡Éþ¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤Æ¡Ä¡£
¡¡¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢Úå¤¿¤Á¤¬Á´¿ÈÁ´Îî¤ò¤«¤±¤Æºî¤ê¾å¤²¡¢¡ØÉþÅ·¡Ù¤Îµ»½Ñ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¿·ºî¤Ï¡¢»Ò¶¡ÉþÉôÌç¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯µßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡£·ðÌó²È¤Î¥É½îÌ±¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿¡¢Ä¶¤ï¤¬¤Þ¤Þ¥Ê¥ë¥·¥¹¥È¤Î¸æÁâ»Ê¤Î±¿Ì¿¤Ï¡£
¡¡²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø¸æÁâ»Ê¤ËÎø¤Ï¥à¥º¤¹¤®¤ë¡Ù¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ²ÐÍË23»þÊüÁ÷¡£