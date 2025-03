Kaspersky Labはこのほど、「New Arcane stealer spreading via YouTube and Discord|Securelist」において、YouTubeを悪用してマルウェアを配布するキャンペーンを発見したと伝えた。攻撃者はゲームの裏技としてマルウェアを配布し、あらゆる種類の認証情報を窃取したとみられる。New Arcane stealer spreading via YouTube and Discord|Securelist