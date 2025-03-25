２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６９．１１ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１５．６ドル（－５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２６．５セント（－２．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４８．２５セント（－１０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００７．２５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．３８（＋０．６１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６９．１１ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０１５．６ドル（－５．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３３２６．５セント（－２．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４８．２５セント（－１０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４６４．５０セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００７．２５セント（－２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．３８（＋０．６１）
出所：MINKABU PRESS