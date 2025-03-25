25日午前8時19分ごろ、宮城県、福島県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、宮城県の登米市、大崎市、名取市、角田市、それに石巻市、福島県の福島伊達市、国見町、相馬市、それに飯舘村です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□宮城県

登米市 大崎市 名取市

角田市 石巻市



□福島県

福島伊達市 国見町 相馬市

飯舘村

■震度1

□宮城県

栗原市 色麻町 宮城加美町

涌谷町 宮城美里町 白石市

岩沼市 蔵王町 大河原町

村田町 柴田町 宮城川崎町

丸森町 亘理町 山元町

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 塩竈市

多賀城市 東松島市 富谷市

松島町 七ヶ浜町 利府町

大和町 大郷町 大衡村



□福島県

福島市 郡山市 二本松市

田村市 川俣町 玉川村

小野町 南相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 新地町



□岩手県

住田町 一関市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。